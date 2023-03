La France a parfaitement lancé ses qualifications à l’Euro 2024 en venant à bout des Pays-Bas sur le score fleuve de 4-0. Kylian Mbappé, brassard au bras pour la première fois, a été l’un des grands bonhommes de cette rencontre.

Que ce soit avec le PSG ou l’Équipe de France, Kylian Mbappé affole les compteurs. L’attaquant est notamment sur un ratio assez exceptionnel de 11 buts sur ses 10 derniers matches sous la tunique tricolore. Face aux Pays-Bas ce vendredi, il a donc réitéré avec un superbe doublé et une passe décisive pour Antoine Griezmann. Un match qui marquait un tournant pour lui au sein de l’équipe nationale puisque c’est la toute première fois qu’il portait le brassard de capitaine.

La fierté de Kylian Mbappé

Une entrée en matière qui s’est parfaitement déroulée en somme. D’ailleurs, le principal intéressé n’a pas caché sa joie au cours d’un entretien accordé à Téléfoot et diffusé par l’émission dominicale ce jour. L’occasion également pour lui d’afficher à nouveau la vision qu’il possède de cette charge hautement symbolique. « Être capitaine de son pays, c’est toujours symbolique. On représente des millions de français et maintenant je suis entre guillemets, le représentant de l’équipe qui représente le pays. C’est quelque chose de super parce que je pense à moi gamin. Si on avait dit au petit Kylian qu’il allait être capitaine, ça aurait été quelque chose de formidable. ‘…) Il y a des fondamentaux qu’on ne peut pas exclure en tant que capitaine. C’est de penser à l’équipe avant tout. Je ne veux pas être un capitaine qui dirige. Je pense qu’on a beaucoup de joueurs importants dans l’équipe. L’objectif n’est pas de fermer des portes aux autres. C’est sûr que je suis le lien entre l’ancienne et la nouvelle génération, mais il n’y a aucune pression par rapport à ça. Je pense que ça va très bien se passer. »