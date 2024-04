Revue de presse PSG : Mbappé, match retour…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 12 avril 2024. Qu’arrive-t-il à Mbappé ? Les raisons d’y croire pour le retour, comment relancer Mbappé ?

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur la méforme de Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines, lui qui a été méconnaissable lors de la défaite du PSG contre le FC Barcelone (2-3) en quart de finale aller de la Ligue des champions. « Jamais, peut-être, le crack de Bondy n’était passé à côté d’un rendez-vous continental comme il l’a fait mercredi soir. » Le quotidien francilien explique que c’est la première fois depuis 2021, et la demi-finale face à Manchester City que le numéro 7 du PSG n’est pas décisif lors d’un rendez-vous européen à domicile. « Une des rares fois aussi dans la compétition qu’il se montre aussi déconnecté du jeu et de l’enjeu, deux éléments qui en règle générale ont pourtant sur lui l’effet d’un produit dopant. » Alors qu’il avait expliqué à Téléfoot dimanche dernier qu’il était prêt pour cette rencontre contre le Barça et qu’il n’allait pas se cacher, mercredi soir, il a passé la rencontre comme une ombre. « Au lendemain de sa prestation la plus décevante de la saison, difficile de ne pas s’interroger sur les raisons de ce passage à vide aussi inconcevable qu’incompréhensible de la part d’un joueur de son calibre et de sa constitution psychologique. » Le quotidien francilien indique, qu’en interne, certains veulent croire à la thèse de l’accident ou plutôt du coup de mou passager. « Mais chacun sait ne pas pouvoir ignorer l’évidence et la possibilité d’un contrecoup lié à l’accumulation des épisodes « perturbants » qui ont jalonné ce qui est sa dernière saison avec le club de la capitale. » Seule certitude, c’est un Kylian Mbappé frustré, agacé par la défaite et son rendement, mais, comme les autres, animé d’un esprit déjà revanchard, que ses partenaires ont vu arriver dans le vestiaire après la rencontre, lance Le Parisien. Avant le match retour, il ne peut ignorer la revanche qu’il devra savoir prendre mardi prochain à Montjuic. « Parce qu’à l’instar du peuple parisien, ce sera assurément le match le plus important de sa saison », conclut le quotidien francilien.

Le Parisien évoque aussi le match retour et les quatre raisons de croire en la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions. La première, le retour d’Achraf Hakimi, suspendu lors de la manche aller. Le Parisien estime que le retour de l’international marocain a deux conséquences positives. Sa participation au jeu offensif parisien et l’axe fort qu’il a développé avec Ousmane Dembélé. « C’est aussi un buteur, un bon tireur de coup franc. Achraf Hakimi possède beaucoup de qualités à même de déstabiliser le Barça. » Son retour permettra aussi de retrouver des repères en défense. Marquinhos devrait retrouver l’axe. Le capitaine parisien ne sait pas encore avec qui il formera la charnière centrale, même si Lucas Hernandez part comme le favori. Une des seules satisfactions de la rencontre, Nuno Mendes devrait poursuivre à gauche. Le Parisien estime aussi que Luis Enrique sera certainement mieux inspiré. « L’entraîneur espagnol s’est complètement raté dans ses choix initiaux. […] Les retours dans le onze de départ de Bradley Barcola en attaque et de Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu devraient donner davantage de cohérence et de repères au PSG. » L’ancien sélectionneur de l’Espagne est également attendu sur un autre terrain, plus caché et mystérieux qu’une organisation tactique, celui du travail psychologique, avance Le Parisien. Ce dernier estime aussi que la façon de jouer du FC Barcelone, qui ne voudra pas défendre dans son camp pendant 90 minutes, devrait aider le PSG. Les Catalans vont attaquer, se découvrir et donc laisser des espaces dans leur dos. Cette fois, à Paris d’en profiter. Enfin, il y a le fait que Kylian Mbappé voudra une revanche après son non-match mercredi soir. « Un non-match au retour ne peut pas succéder à une première salve aussi indigne de son statut. Il est l’une des clés de la possible qualification du PSG en demi-finale de l’épreuve. À lui d’écrire son destin. »

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque également la très mauvaise prestation de Kylian Mbappé lors du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone (2-3). Même si statistiquement, il affiche de très belles choses (39 buts toutes compétitions confondues avec le PSG), l’attaquant n’a marqué qu’une seule fois lors de ses six derniers matches avec les Rouge & Bleu. « Une statistique rare dans la carrière du Français. Chaque période sans but ne peut cependant pas être prise en compte sans le contexte, la période et l’environnement qui entourent le Parisien », défend le quotidien sportif. Pour retrouver trace d’un cycle aussi négatif, il faut remonter en 2021. Entre septembre et octobre, il n’avait marqué qu’un but en huit rencontres. L’Equipe se demande si Kylian Mbappé est isolé en interne. « Il mesure donc la déception autour de sa performance face au Barça. Mais le contexte de défiance globale dans lequel il évolue ces derniers mois au PSG ne favorise pas, à l’évidence, son épanouissement individuel. Le mot de défiance n’est pas trop fort, même si certains argueront qu’il est responsable de cette situation après avoir annoncé en interne son départ cet été, le 13 février. » Ses relations avec ses dirigeants sont, au mieux, neutres. On n’est pas dans l’opposition frontale mais le ressentiment est latent en raison des lourds investissements, y compris au niveau du recrutement, réalisés pour l’attaquant, avance l’Equipe. En ce qui concerne Luis Enrique, il traite l’international français comme un joueur lambda depuis deux mois. « Il a annoncé « préparer l’avenir » mais il agit parfois comme si son attaquant n’était déjà plus le présent non plus. » Il n’y a pas de guerre entre les deux hommes, Mbappé n’a pas oublié la position de son coach en début de saison qui a participé à le sortir du loft. « Mais c’est la première fois que son statut – sportif – est ainsi remis en question depuis son arrivée dans la capitale en 2017, en contradiction avec son poids statistique considérable dans l’équipe. » La probabilité de voir Luis Enrique modifier son plan de jeu en le replaçant au cœur des circuits est infime. Ça irait à l’encontre de toute la gestion sportive et des déclarations sur la préparation de l’année prochaine. Mbappé va devoir se sortir de sa « crise » sportive seul, conclut le quotidien sportif.

Le quotidien sportif évoque aussi le retour à l’entraînement des joueurs du PSG au lendemain de la défaite en quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Aucune blessure majeure n’est à déplorer. De retour au Campus PSG, en soins pour certains et des ateliers un peu plus poussés que le simple décrassage pour les autres, les Parisiens « n’ont pas semblé accuser le coup après leur défaite, s’efforçant déjà de se projeter vers le retour. » Mais ces dernières heures, les discussions entre joueurs portaient sur des placements défensifs défectueux mercredi soir, avance l’Equipe. « Le fait que Warren Zaïre-Emery (1,78 m) se retrouve au marquage de Christensen (1,87 m) sur le corner du troisième but barcelonais, par exemple, n’a pas été compris de tous. »