Stéphanie Labbé raconte son calvaire olympique

Transfuge de Rosengard, en Suède, Stéphanie Labbé est venue renforcer le secteur des gardiennes au sein de la section féminine du PSG cet été. Surtout, la portière canadienne a remporté les Jeux Olympiques de Tokyo avec sa sélection. Un succès qui a été très compliqué à digérer, comme la néo Parisienne l’a évoqué sur le site de la FIFPRO.

Une aventure olympique qui n’a pas été un long fleuve tranquille pour Stéphanie Labbé. Blessée dès l’entrée du tournoi, la gardienne a eu énormément de mal à supporter la pression autour de son pays et de cette compétition :

« Qui aurait pensé que cette blessure allait réveiller une vulnérabilité sous-jacente dans mon état mental ? J’en suis arrivée au point où je n’ai pas pu m’entraîner entre les quarts et la finale, tellement j’étais surstimulée. (…) Lorsque le coup de sifflet final a retenti et que nous avons remporté l’or, je m’attendais à un soulagement immense, mais non, rien… J’ai passé les 48 heures qui ont suivi la finale allongée dans une pièce sombre. (…) Ce n’est que maintenant, après une pause et près d’un mois après l’événement, que je peux récupérer la médaille et m’en sentir fière.«