Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 14 août. Mbappé buteur… mais boudeur, Neymar de grande classe, Messi retrouve aussi son numéro, les notes des joueurs parisiens…

Après cette rencontre, l’AFP revient sur le retour du roi «Kyky», tant attendu par le Parc des Princes après sa prolongation de contrat fracassante… Mais pour lancer sa sixième saison à Paris, après avoir manqué le Trophée des champions (suspension) et l’ouverture du championnat (blessure), le champion du monde a vécu une soirée mitigée, avec un penalty raté et quelques gestes d’agacement, mais aussi un but, à la conclusion d’un corner (69e). Cette réalisation, non célébrée, est venue apaiser une partie jusque là frustrante pour le Français, chaudement étreint par ses coéquipiers. Car si Lionel Messi et Neymar, les hommes du début de saison, continuent de se trouver les yeux fermés, c’est moins le cas pour l’international de 23 ans, un peu trop gourmand sur certaines situations, un peu moins en réussite, et même clairement excédé par moments, avant sa sortie à la 86e minute. Le Brésilien, lui, reste sur des bases très élevées, avec un doublé (43e s.p., 51e) qui porte son total de buts à cinq en trois matches officiels, en plus des trois passes décisives délivrées depuis la fin du mois de juillet. Le projet mené par Christophe Galtier continue de prendre forme, même si l’adaptation de Mbappé est encore loin d’être complète

Le Parisien, dans édition du jour, révèle qu’il est tout simplement impressionné par le niveau affiché par Neymar jr. Le Brésilien n’avait pas offert au PSG un début de saison aussi tonitruant. Le quotidien avoue qui ne croyait pas en un retour au top du joueur. Les explications ? Une Coupe du monde en cours de saison (20 novembre – 18 décembre), une préparation réussie, une envie de revanche ou l’arrivée de Christophe Galtier. Les motifs de ce renouveau sont donc multiples, « pour le plus grand bonheur de Paris et ses supporters”. Le numéro 10 agaçant « est bien loin » de ce qu’on voit depuis le début de la saison. Comme face à Nantes (4-0) et Clermont (5-0), Paris a encore beaucoup marqué, malgré le retour d’un jeu de possession (80 % après 15 minutes, 63 % au total) bien plus important que sous Mauricio Pochettino, l’effectif de Galtier trouve des solutions face à des blocs bas comme celui de Montpellier et Neymar « endosse un rôle vital. » Lionel Messi dans ce système (3-4-2-1) « apporte un surnombre indispensable aux abords de la surface adverse. » L’un des défis de Galtier ? Poursuivre positivement l’intégration de Kylian Mbappé à ce nouveau style de jeu, moins axé sur les transitions rapides. Le Parisien fait le constat donc que le PSG a manqué de réalisme devant le but. Il est explique que l’événement aussi de la soirée était les 2 buts concédés par le PSG. Donnarumma ne pouvait rien sur les deux erreurs d’inattention, les seules, de sa défense. Difficile de chercher les défauts de cette équipe version 2022-2023” écrit Le Parisien. De plus inscrire cinq buts par match pour débuter une saison, c’est fort.

Mbappé a encore du travail sur penalty puisque c’est son quatrième échec dans cet exercice sous le maillot parisien, le premier depuis celui manqué contre Leipzig en Ligue des champions en novembre 2021. Depuis cette date, il avait inscrit les cinq suivants (PSG et équipe de France confondus). Ce manqué a semble-t-il agacé l’attaquant en première mi-temps puisqu’il voulait réussir “le match parfait” dans un Parc des Princes qui n’attendait que lui après sa prolongation et l’ambiance du mois de mai dernier. Ses objectifs sont très élevés pour cette saison. Il ne s’en est jamais caché. Il est à l’origine de l’ouverture du score un quart d’heure après son échec. Pour le deuxième penalty, Mbappé discute avec Neymar pour le tirer mais ce dernier ne lâche pas le ballon et double la mise. Juste avant la pause, il s’arrête ensuite de jouer sur le couloir gauche et montre son agacement par des gestes à l’encontre de Vitinha qui ne l’avait pas lancé dans la profondeur. Le capitaine Marquinhos intervient alors et le recadre pour ce mouvement d’humeur. Le joueur ira de son but avant de se faire remplacer, puisqu’il n’était pas prêt à 100% pour cette rencontre comme l’a rappelé Christophe Galtier en conférence de presse d’après match.

Les notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Donnarumma 5,5 – Ramos 6, Marquinhos 6, Kimpembe 6- Hakimi 7,5, Verratti 7, Vitinha 6, Nuno Mendes 7 – Messi 7,5, Neymar 8,5, Mbappé 6

“Dix buts en deux matches, quatorze en trois avec le Trophée des champions remporté face à Nantes (4-0), le Paris Saint-Germain attaque sa saison avec l’intention de laisser une empreinte. Dans le jeu, elle n’est pas encore très nette mais, d’un point de vue mathématique, elle est sans appel. Il faudra en faire beaucoup plus que ce que Clermont (5-0) et Montpellier (5-2 ce samedi soir) réunis ont proposé lors de ces deux premières journées de Ligue 1 pour déstabiliser le champion de France en titre et entraver sa marche en avant” écrit L’Equipe en ce dimanche matin. Entre les matchs de de Neymar et Messi qui retrouve doucement son niveau, les adversaires sont prévenus ! Critiqué en mars dernier, le Brésilien a savouré sa sortie sous les hourras du public. Concernant Mbappé, qui a raté un penalty et n’a pas tiré le suivant, il a laissé bien visible sa frustration ce qui “ressembla même à une comédie dramatique dans laquelle ce dernier n’endossa pas son meilleur rôle, à l’image de sa manière d’intimer à Neymar de se relever, à deux reprises, alors que le Brésilien venait d’être séché, ou encore celle d’arrêter brutalement sa course parce que Vitinha l’avait oublié au milieu de terrain.” Mais le duo Messi – Neymar avait lui l’envie de “s’éclater” hier soir au Parc. Prochain chantier pour Galtier ? Développer cette affinité à trois en attaque. Si ses prédécesseurs n’ont jamais réalisé un tel début de saison en boulet de canon, il lui reste quand même encore un peu de travail pour “peaufiner le style de sa formation, donner un peu plus de poids dans le jeu à ses deux milieux de terrain et faire en sorte qu’il y ait un peu plus de variété dans les mouvements” conclut le quotidien sportif.

Les retrouvailles de Mbappé avec le Parc des Princes "ont eu un goût contrasté" pour L'Equipe. S'il a marqué son premier but de la saison, et était impliqué sur 3 des 5 buts parisiens, l'attitude de Mbappé a été jugée comme "surprenante" par le quotidien sportif. Le malaise est surtout apparu à la fin de la première période, avec quelques gestes d'agacement et sur le second penalty sifflé, Neymar s'emparait du ballon. Mbappé vint le voir, les deux hommes échangèrent quelques mots, puis le Brésilien marqua son premier but de la soirée.

Au retour des vestiaires, L’Equipe constata que le « body language » resta étonnamment le même. “À plusieurs reprises, on le vit tête basse ou les yeux levés vers le ciel, les mains sur les hanches. Comme déconnecté de ce qui se passait sur le terrain, perdu dans ses pensées”. Sa joie est minime sur son but par exemple, même s’il alla saluer ses partenaires sur chacun de leurs buts mais on attendait autre chose pour le match des retrouvailles avec celui dont la prolongation a été vécue et célébrée comme un événement.

Les notes des joueurs du PSG selon L’Équipe : Donnarumma 4 – Ramos 6, Marquinhos 6, Kimpembe 6- Hakimi 6, Verratti 5, Vitinha 5, Nuno Mendes 6 – Messi 6, Neymar 8, Mbappé 6

