Le PSG a livré une nouvelle démonstration pour sa première au Parc des Princes de la saison 2022-2023 en Ligue 1. Opposé à Montpellier, le club de la capitale a déroulé son football avec un Neymar en feu auteur d’un doublé (5-2). Impuissant face à l’armada parisienne, le coach montpelliérain, Olivier Dall’Oglio a réagi à cette lourde défaite et a été particulièrement élogieux sur le collectif parisien mais aussi sur la performance du métronome brésilien. Extrait choisis.

« On est déçu. On a tenu, on a fait une bonne entame. On savait qu’on allait subir, que ce serait très compliqué, et ça l’a été. On a été discipliné, solidaire jusqu’à un certain moment, sur la fin de la première période qui nous fait un peu mal et l’entame de la deuxième, on n’est pas bien rentré. On peut avoir des regrets sur des pertes de balle un peu faciles. Il ne faut pas donner trop de ballons face à cette équipe… C’est déjà compliqué de le récupérer. On était en capacité de faire mieux sur cet aspect. Après, les satisfactions sont sur le plan du respect des consignes, pas de souci. Mais il faut mettre plus de rigueur. […] On peut prendre exemple sur le PSG qui déroule un foot assez simple mais très propre. Des fois, les joueurs oublient que la simplicité est une force. (…) Il y a parfois eu des hésitations coupables (en défense). Il faut prendre exemple sur les défenseurs du PSG sur l’attention qu’ils mettent, la détermination et la force dans les duels. Ce genre de match, c’est aussi pour rappeler que rien n’est acquis.

Un PSG différent sous Galtier ? J’ai ressenti beaucoup de connexions et de liens entre les joueurs. Il y a une véritable envie de jouer ensemble. Quand on a des joueurs de ce niveau qui ont envie de jouer ensemble, ça fait une sacrée armada… Ils font les efforts ensemble aussi, pour l’instant, et ça fait la différence. C’est peut-être ce qui manquait sur les saisons précédentes. J’ai senti, depuis la touche ou en les voyant en vidéo, qu’il y a une réelle détermination du PSG à jouer ensemble.

Le niveau de Neymar ? C’est un garçon qui aime toucher le ballon, la caresse, avant de déclencher quelque chose. Automatiquement, c’est difficile pour les joueurs en face… Tactiquement, il n’a rien détruit, je n’avais pas de plan anti-Neymar, mais c’est l’individu, son talent qui fait la différence. Quand il est connecté comme cela, c’est un joueur de très haut niveau. Et comme il est entouré d’autres joueurs de très haut niveau, ça paie… Je lui souhaite de garder une certaine continuité.»