Grebille : “Je ne sais pas si on fait un blocage en C1”

Après sa déception de la veille, le PSG Handball a su se relever pour terminer troisième de l’édition 2020-2021 de l’EHF Champions League en battant Nantes (28-31). Le PSG n’arrive toujours pas à remporter cette Champions League. Mathieu Grebille, l’ailier gauche parisien, ne sait pas si on peut parler de blocage dans cette compétition.

“Je ne sais pas si on fait un blocage mais cette compétition elle est à part, lance Grebille pour RMC Sport. On l’a vu depuis des années, il y a toujours des rebondissements, et pas qu’avec Paris.[…]Ce n’est jamais fini. Cette compétition est incroyable pour ça. Il peut vraiment tout se passer et on l’a vu avec cette équipe d’Aalborg qui a joué sa chance jusqu’au bout et qui n’a pas démérité. […]Ce qui était frustrant hier, c’est que le match était bien en main et que l’on avait l’impression de le maîtriser et puis il y a eu un écroulement total.“