Revue de Presse PSG : Mbappé, Skriniar, duels aériens…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 3 novembre 2023. Mbappé qui peut se rapprocher de son rêve de remporter le Ballon d’Or, son avenir encore en suspense, Skriniar qui a la confiance de Luis Enrique, le PSG en difficulté sur les duels aériens…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur Kylian Mbappé et son rapprochement vers son rêve, remporter le Ballon d’Or. « Le Ballon d’Or est, aussi, l’une des questions qui revient à chaque apparition d’un joueur qui semble armé pour marquer sa génération. On ne sait pas quel est le premier journaliste d’une très longue liste qui a posé la question à Kylian Mbappé. Mais la légende rapporte qu’il s’est souvent entraîné à répondre à la question, dans sa chambre d’enfance, devant ses posters de Cristiano Ronaldo. » Le quotidien sportif estime que le huitième Ballon d’Or remporté par Lionel Messi lundi soir a probablement refermé une rivalité exceptionnelle avec Cristiano Ronaldo (ils ont remporté 13 des 15 derniers trophées), l’attaquant du PSG pourrait en ouvrir une, nouvelle, avec Erling Haaland. Le Ballon d’Or 2024 va dépendre de la Ligue des champions et de l’Euro estime l’Equipe. « Si Mbappé doit sortir en huitièmes de la C1, ce qui lui est arrivé quatre fois sur six depuis son arrivée, il lui faudra un Euro glorieux. Ce qui est exactement ce à quoi rêvent Haaland – même si la participation de la Norvège demeure très incertaine – mais aussi Jude Bellingham, Harry Kane ou Cristiano Ronaldo.«

Le quotidien sportif évoque également l’avenir de Kylian Mbappé, lui qui arrive en fin de contrat avec le PSG le 30 juin 2024. « Lors de ses très rares prises de parole sur le sujet, l’attaquant de 24 ans n’a ainsi jamais annoncé sa volonté de quitter la capitale française, ni un souhait de ne pas prolonger son contrat, et encore moins évoqué un départ libre en juin. » L’Equipe explique que dans ce dossier, il ne devrait pas y avoir d’avancées significatives dans les discussions avant le premier trimestre 2024. « La relation directe entre Nasser al-Khelaïfi et Mbappé sera importante à scruter dans les prochains mois » pour qu’une possible prolongation de contrat aboutisse. « C’est ce lien qui avait permis la fin des hostilités en début de saison, après une discussion particulièrement intense entre les deux hommes en marge du match face à Lorient au Parc des Princes. » Le quotidien sportif explique que sur ce dossier, au sein du PSG, on continue de se montrer positif. « Parallèlement, on assure, en interne, qu’importe le choix final du joueur, que l’accord financier trouvé en août entre l’attaquant et son président protège le club d’un départ libre sans compensation.«

🚨 Il ne devrait pas y avoir d'avancées significatives dans les discussions pour une éventuelle prolongation de Mbappé avant le 1er trimestre 2024



Côté PSG, on assure qu'importe le choix final du joueur, l'accord financier trouvé en août entre l'attaquant et NAK protège le club… pic.twitter.com/Jkq6oljoyT — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 2, 2023

Kylian Mbappé va considérer attentivement toutes les options qui s’offrent à lui pour prendre une décision cruciale pour sa carrière et la conquête de son premier Ballon d’Or. Un tel joueur, libre, peut s’attendre à recevoir des offres du monde entier, lance l’Equipe. « Il y a toujours le Real Madrid. Les dirigeants espagnols se font beaucoup plus discrets publiquement, mais sont, plus que jamais, dans la course pour attirer la star française. » Il y a aussi Liverpool, qui n’a jamais rompu le contact avec l’entourage du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Avant même qu’il signe à Paris, en 2017, les Reds avaient déjà commencé à avancer leurs pions pour tenter de convaincre le Français, assure l’Equipe. « Ce serait une surprise de l’y voir dès la saison prochaine. Mais dans le football plus qu’ailleurs, la vérité de novembre est souvent très loin de celle de juin.«

Le quotidien sportif explique aussi que le Real Madrid n’a pas lâché l’idée de s’offrir Kylian Mbappé libre de tout contrat l’été prochain. « Depuis trois semaines, le nom de l’attaquant du PSG a resurgi et ravivé l’intérêt autour de son éventuelle arrivée au Real Madrid l’été prochain. » L’Equipe explique que ce sont les paroles de José Manuel Otero, membre du conseil d’administration de la Maison blanche, qui ont remis une pièce dans la machine. « Mbappé a eu l’opportunité de signer au Real cet été mais vu la quantité d’argent qu’il aurait fallu débourser un an avant la fin de son contrat, cela n’avait aucun sens. […]Les relations entre Mbappé et Florentino (Pérez, président du Real) n’ont jamais été mauvaises. Le Real a toujours laissé la porte ouverte. On espère qu’il aura la même idée que Bellingham. Je suis confiant. » Pour la direction madrilène, la préférence va à Kylian Mbappé plutôt qu’à Erling Haaland. « Sportivement, le président madrilène sait que recruter un attaquant d’envergure mondiale l’été prochain est une nécessité. […]Il est convaincu que la pièce manquante se nomme Mbappé. Un choix, à ses yeux, bien plus payant qu’Haaland, à tous les niveaux. » S’il a placé le numéro 7 du PSG sa priorité de recrutement en fin de saison, le Real Madrid ne veut pas Mbappé à n’importe quel prix. « Les dirigeants merengues n’entendent en aucun cas négocier et verser le moindre denier au PSG. Mbappé devra aussi revoir à la baisse les émoluments qu’il perçoit actuellement (environ 70 M€ brut annuels) s’il veut signer au Real. Sa dernière opportunité selon le board madrilène.«

A voir aussi : Kylian Mbappé s’exprime sur son rôle envers la jeunesse

L’Equipe fait aussi un focus sur Milan Skriniar, titulaire indiscutable avec le PSG. Il est le joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison. Pour Alain Roche, « c’est un défenseur sobre, un peu ancienne génération avec un style pas très élégant. Il défend plutôt bien et ne prend pas trop de risques à la relance. C’est une preuve d’intelligence de jouer en fonction de ses qualités. » Le quotidien sportif explique tout de même que l’ancien de l’Inter manque de vélocité et apparaît parfois en difficultés dans le jeu en profondeur. L’Equipe indique aussi que l’international slovaque a pu bénéficier, pour s’imposer, des absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Cette dernière pousse Lucas Hernandez latéral gauche depuis le début de saison. « Quelle paire de centraux Luis Enrique choisira-t-il d’aligner une fois que tous ses défenseurs seront opérationnels ? Ce sera l’un des enjeux de la seconde partie de saison parisienne« , conclut le quotidien sportif.

De son côté, le Parisien évoque les difficultés du PSG dans les duels aériens depuis le début de la saison. S’il possède la meilleure attaque avec Monaco (23 buts), la deuxième défense derrière Nice (9 et 4 buts encaissés), le meilleur buteur, Kylian Mbappé, mais aussi la possession la plus élevée, le nombre de passes, 7 402 en dix rencontres de championnat, presque 2 000 de plus que Rennes (5 440), le PSG est seulement 17e au classement des duels aériens. C’est l’équipe qui en remporte le moins (43,7 %) après Metz, indique le quotidien francilien. « Plus parlant, Paris reste la formation qui en dispute le moins en France : 151 jusqu’à maintenant, contre par exemple 207 pour Nice ou 239 pour Monaco. Dans le détail, les hommes de Luis Enrique en ont gagné 66 et perdu 85. » Pour expliquer ces difficultés, Le Parisien pointe le manque de taille dans l’effectif parisien. « Avec cinq joueurs de champ à 1,85 m ou plus — Gonçalo Ramos (1m85), Milan Skriniar (1m87), Randal Kolo Muani (1m88), Danilo Pereira (1m88) et Fabian Ruiz (1m89) dont seuls les trois premiers sont régulièrement titulaires —, le club de la capitale manque de taille si l’on s’arrête à ce qui peut ressembler à l’équipe type. » Et dans cette liste, c’est Danilo Pereira qui en a gagné le plus (14). Pourtant, est-ce vraiment un problème ? Le jeu prôné passe par des combinaisons dans les petits espaces, des attaques placées et/ou la recherche de la profondeur, très peu par le jeu long qui finit souvent par un combat en l’air. Quand cela arrive, c’est contraint, rarement choisi, note le quotidien régional. « Devant, peu de chances que la situation évolue. Kylian Mbappé, le leader technique, n’a jamais caché son faible goût pour le jeu de tête, préférant nettement les actions au sol. La marge de progression se situe derrière, avec le recentrage un jour de Lucas Hernandez si Paris trouve un remplaçant à Nuno Mendes pendant sa convalescence. L’international français a raflé 9 de ses 12 duels sur le côté gauche« , conclut Le Parisien.