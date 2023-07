Revue de presse PSG : Mbappé, tournée au Japon, loft…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 23 juillet 2023. Les dessous du bras de fer entre la direction du PSG et Mbappé, la tournée au Japon qui va rapporter gros même sans Mbappé, les indésirables qui s’entraînent à Poissy…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque les dessous du bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé. Le quotidien sportif explique que les dirigeants parisiens ont haussé le ton en écartant leur meilleur buteur de la tournée au Japon. « Avec cette sanction, le club espère forcer la star à entamer de nouvelles discussions pour une prolongation. » Arnaud Hermant explique que le début de l’imbroglio autour de l’avenir de Kylian Mbappé se trouve le 21 mai 2022. En marge du dernier match de la saison contre Metz, la prolongation de contrat du numéro 7 du PSG est annoncée en grande pompe sur la pelouse du Parc des Princes. Sur le maillot que tient l’attaquant, il est marqué 2025. Pourtant, les deux protagonistes savent que l’allongement du bail n’est que de deux saisons avec une année en option, à la seule discrétion du joueur, indique le journaliste spécialiste du PSG. En ne prolongeant pas avec les Rouge & Bleu, l’international français est libre de son destin. « Et à cela, il y tient. Cela ne l’empêche également pas de garder une dernière année de salaire à 72 M€ brut, ainsi qu’une partie de sa prime de fidélité, estimée à 80 M€ en septembre. » Nasser al-Khelaïfi affiche une fermeté dans ce dossier, soit il prolonge, soit il part dès cet été, afin que Paris empoche une somme d’argent substantielle (au moins 150 millions d’euros), indique l’Equipe. La décision de ne pas le convoquer pour la tournée au Japon, annoncé vendredi au joueur, était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. « Et colle parfaitement au timing annoncé par le président parisien lors de la présentation officielle de Luis Enrique le 5 juillet, lorsqu’il avait donné dix jours, « maximum deux semaines », à son joueur. » Si Mbappé ne change pas d’avis, il serait cohérent que son club s’en passe jusqu’à la fin du mercato (31 août) et le laisse sur le banc ou en tribunes pour les premiers matches de Ligue 1, au mois d’août, lance le quotidien sportif. Pour ses prétendants, le Real Madrid n’aurait pas envie de verser une somme très importante pour un joueur qui sera libre dans quelques mois. Liverpool est intéressé tout comme un club saoudien, dont le nom n’a pas filtré et qui a fait une offre importante au PSG. « Mais ce n’est pas là qu’on devrait voir jouer Mbappé cette saison« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également l’entraînement des indésirables au Campus PSG à Poissy hier après-midi pendant que les autres joueurs s’envolaient pour le Japon. Kylian Mbappé est apparu souriant à l’entraînement selon une source au club. Cette dernière a également assuré qu’il ne semblait pas perturbé par la situation actuelle lors de la séance. L’attaquant (24 ans) était en compagnie, notamment de Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou encore Abdou Diallo.

Le PSG s’est donc envolé pour le Japon hier après-midi sans Kylian Mbappé. Cette absence n’a pas suscité d’émoi hier au Japon assure l’Equipe. Les Parisiens sont attendus dimanche midi (5 heures en France) à Osaka. Avant un décrassage en fin d’après-midi au Green Sakai, une ville du sud du Japon. « Des Parisiens, au moins Neymar puisqu’il est le dernier du trio de la MNM à être présent, participera à la cérémonie d’accueil organisée par le promoteur de la tournée, au cours de laquelle des enfants poseront des questions. » Comme les footballeurs, les handballeurs du PSG vont préparer la nouvelle saison au Japon. Les deux délégations vont se rencontrer lors de ce voyage. Tout au long de leur séjour, les Parisiens alterneront entraînements, matches et opérations marketing, avance l’Equipe. « Dès lundi, la journée s’annonce chargée. Le matin, les joueurs se rendront à la « PSG House » d’Osaka, un espace éphémère où les fans pourront vivre une expérience PSG. Après un entraînement ouvert au public en fin de journée, ils seront conviés à une soirée organisée par leur partenaire Goat. Un nouveau sponsor japonais doit aussi être annoncé pendant le séjour et une opération à la PSG Academy doit avoir lieu avec Patrick Mboma. » Après le Japon, le PSG se rendra en Corée du Sud. À l’issue du match amical contre Jeonbuk Hyundai, la délégation ralliera directement la France. Cette tournée devrait rapporter 20 millions d’euros au club de la capitale malgré les absences de Messi et Mbappé. « Contrairement à certaines tournées précédentes, le club n’avait, cet été, pas l’obligation de venir avec ses meilleurs joueurs sous peine de malus figurant dans le contrat avec le promoteur. »

L’Equipe évoque aussi la décision prise par le PSG concernant Kylian Mbappé du point de vue du Real Madrid. Et selon le quotidien sportif, la surprise a été totale. Malgré ce choix, le club de la capitale espagnole ne compte pas se précipiter dans ce dossier. En effet, il se sait en position de force dans ce dossier. « Il garde pour objectif de faire signer le Français sans débourser la moindre indemnité de transfert, c’est à dire dans un an. » Mais pourrait-il se positionner dès cet été ? En tout cas, le Real en aurait les moyens, assure le quotidien sportif. Le club espagnol aurait un total de près de 400 millions d’euros pour s’offrir Mbappé. Une autre donnée est largement commentée à Madrid, l’absence de remplaçant à Karim Benzema dans l’effectif madrilène.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque également le cas Kylian Mbappé. « La volonté de l’attaquant de ne pas activer l’option de prolonger son contrat jusqu’en 2025, qu’il est le seul à pouvoir actionner, et donc de partir gratuitement à l’été 2024, ne passe pas du côté du président Nasser al-Khelaïfi, particulièrement remonté. » Le quotidien francilien explique que le rapport de force entre les deux parties est engagé et que les deux voudront camper sur leurs positions le plus longtemps possible. « Une sortie de crise paraît, aujourd’hui, complexe et les réunions au sommet se sont enchaînées ces dernières heures dans l’avion menant la délégation parisienne au Japon – avec Luis Campos à son bord, mais pas Nasser retenu par des projets d’investissements au sein du club – pour tenter de trouver une issue à ce qui ressemble à une impasse. »

Le Parisien explique que plusieurs scénarios sont sur la table. Un statu quo d’ici le 31 août n’est pas à exclure. Kylian Mbappé est maître de son destin. Même si le PSG lui indique clairement la porte de sortie, « il ne peut lui forcer la main ni l’obliger à quitter la capitale cet été. » Si tel est le cas, les dirigeants garderont-ils la même fermeté en écartant leur numéro 7 de l’équipe toute la saison ? « De sources proches du dossier, on affirme que c’est le cas. Le PSG est désormais prêt à tout : il a fait savoir au clan Mbappé qu’il ne jouerait pas de la saison, si la situation n’évolue pas. » Du côté du joueur, serait-il prêt à faire une saison blanche ? Au club, on n’écarte pas cette possibilité et on ne serait pas étonné que le joueur agisse de la sorte, lance Le Parisien. Mais dans une saison où il y a l‘Euro et potentiellement les JO, qu’il prenne cette décision provoquerait un vrai séisme. Des discussions entre le club et les avocats de Mbappé auraient repris récemment pour « négocier une sortie vers le haut. Le PSG se dit en tout cas ouvert aux échanges. » Le quotidien régional fait savoir que les discussions entre le joueur et Nasser al-Khelaïfi étaient au point mort ces dernières semaines « mais le contact a été renoué pour tenter d’infléchir la position du joueur. Et l’inciter à écouter les offres des prétendants qui se sont déjà rapprochés de Paris. » Malgré ça, Mbappé ne voudrait que le Real et le PSG serait persuadé qu’il a déjà un accord avec le club espagnol pour 2024. Dans ce dossier, la dernière option serait que Mbappé prolonge d’un an son contrat. Même si ce scénario semble hautement improbable aujourd’hui. « En interne, on n’a toujours pas digéré de le voir brandir avec le sourire un maillot floqué 2025 le jour de sa prolongation pour finalement faire marche arrière. » Dans l’entourage du club, on fait savoir que la balle est désormais dans le camp de Mbappé et que la décision lui appartient afin d’acter la fin de ce feuilleton, conclut Le Parisien.

Dans le Parisien, il est aussi question de la relation entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi. Ces dernières semaines, le dialogue était rompu entre les deux hommes. Le quotidien francilien indique que ce n’est même pas le président du PSG qui a annoncé à l’attaquant sa non-présence pour la tournée au Japon. « Toute communication directe avec le joueur ne s’effectuant que par courrier ou par des intermédiaires qui auraient été mandatés pour se faire le relais entre la direction et le joueur. Ce qui en football ou ailleurs, n’est jamais bon signe. » L’entourage du président parisien a expliqué au quotidien régional qu’il avait demandé à Mbappé de clarifier sa situation « ou autrement dit, de changer d’avis » avant le 17 juillet mais que rien ne lui avait été communiqué par le joueur. « Vendredi encore, dans l’entourage du président Al-Khelaïfi, on expliquait à quel point la décision manifestement affichée par Mbappé de partir gratuitement était vécue comme une énorme trahison. » On lui reproche notamment un changement de cap soudain après avoir annoncé plusieurs fois sa volonté de rapporter de l’argent au club, qui lui a beaucoup donné, avance Le Parisien. Ce dernier explique qu’au sein du club, on est persuadé qu’il a déjà un accord contractuel avec le Real Madrid pour 2024. « À cette communication offensive, répond le silence assourdissant des Mbappé, tant dans les médias qu’auprès du club« , conclut Le Parisien.