Quel Onze du PSG pour affronter Lyon ?

Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG retrouvera la Ligue 1 de l’année 2022. Le club de la capitale affrontera l’Olympique Lyonnais – au Groupama Stadium – à l’occasion de la 20e journée de la Ligue 1. Après une qualification tranquille contre Vannes lors des seizièmes de finale de la Coupe de France (4-0), les Rouge & Bleu voudront continuer leur excellent parcours en championnat. Et pour cette rencontre face aux Lyonnais, Mauricio Pochettino sera privé de nombreux joueurs. En effet, cinq joueurs ont été testé positifs au Covid-19 (Julian Draxler, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa). De leur côté, Neymar Jr (cheville) et Leo Messi (reprise) seront également forfaits. À cela s’ajoutent les absences d’Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, qui vont disputer la CAN avec leur sélection.

Mais pour cette rencontre, le coach du PSG pourra compter sur quelques cadres à l’image de Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Sergio Ramos et surtout Kylian Mbappé. De plus, certains jeunes devraient avoir du temps de jeu comme Xavi Simons qui est même annoncé potentiellement titulaire pour ce choc.