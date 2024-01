Revue de Presse PSG : Mbappé, Zaïre-Emery, Moscardo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 janvier 2024. Une année 2024 chargée attend Warren Zaïre-Emery, les trois choix pour l’avenir de Kylian Mbappé, l’arrivée retardée de Gabriel Moscardo, Luis Enrique veut un renfort dans l’entrejeu…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le cas de Warren Zaïre-Emery. Après une année 2023 où il s’est révélé aux yeux du monde, le Titi de 17 ans s’apprête à vivre une nouvelle année bien chargée. Devenu un titulaire indiscutable du PSG de Luis Enrique, le milieu de terrain a aussi connu sa première sélection avec l’équipe de France A. Et une nouvelle année riche en émotions et évènements se présente devant le numéro 33 parisien avec le baccalauréat, sa prolongation de contrat et très certainement sa participation à l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques 2024. Il devra ainsi éviter le risque de surchauffe. Dans cette première partie de saison, il est le joueur qui affiche le plus de temps de jeu dans l’entrejeu parisien (1.565 minutes), devant Vitinha (1.541) et Manuel Ugarte (1.385). À cela s’ajoutent ses convocations avec l’équipe de France Espoirs de Thierry Henry, où il portait le brassard de capitaine, puis ses premiers pas chez les A où il a marqué face à Gibraltar (14-0) avant de sortir sur blessure.

Un pépin physique qu’il a su guérir rapidement pour répondre aux derniers défis de l’année 2023 avec le match nul à Dortmund (1-1) où son but a permis à sa formation d’éviter une désillusion Ligue des champions. Lors des deux derniers matches de l’année – face au LOSC (1-1) et le FC Metz (3-1) – WZE a évolué dans un rôle hybride de milieu-latéral. « Il n’a pas bronché et a joué comme s’il maîtrisait le poste depuis des années », constate L’E. Grâce à sa dimension prise ces derniers temps, Warren Zaïre-Emery a participé au voyage au Rwanda, dans une visite promotionnelle organisée par le club parisien. Il aurait pu profiter de ses derniers jours de vacances pour se reposer tranquillement, mais finalement le Titi s’est rendu à la clinique Aspetar, à Doha, pour une « visite médicale de routine » et « effectuer une série de tests pour évaluer ses aptitudes physiques », selon le communiqué de la clinique.

Et avec la faible profondeur de banc au milieu de terrain, Luis Enrique n’a pas l’intention de ménager son joueur pour les prochaines échéances à venir, d’autant plus que Lee Kang-In va rejoindre sa sélection de Corée du Sud pour disputer la Coupe d’Asie (12 janvier au 10 février) et que le retour à la compétition de Fabian Ruiz n’est pas encore connu. « Pour le moment, il est prévu qu’il dispute un maximum de rencontres, sans calcul, pour arriver au top à la reprise de la Ligue des champions », rapporte L’Equipe. « Les tests passés à Doha ont confirmé que Zaïre-Emery avait des dispositions physiques largement au-dessus de la moyenne. » Dans une saison qui sera marquée par l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques à Paris, le natif de Montreuil pourrait participer aux deux compétitions. Mais le PSG aura son mot à dire pour les JO car ce tournoi ne fait pas partie d’une date FIFA. « Mais le club de la capitale n’aura sans doute pas envie de contrarier son nouveau joyau et de le priver d’un tel événement, dans sa ville. »

Reste désormais à connaître la date pour sa prolongation de contrat. S’il ne reste plus que quelques détails à régler, le plus gros du travail a déjà été fait. Lorsqu’il fêtera ses 18 ans le 8 mars prochain, Warren Zaïre-Emery prolongera son contrat de cinq saisons avec son club formateur, assure L’E. Très tôt dans la saison, le board parisien a pris les devants pour prolonger sa pépite, afin de prendre de vitesse la concurrence de plus en plus pressante des gros clubs européens (Manchester City, des clubs de Liga et de Bundesliga). Aux yeux de l’état major, WZE représente le futur du PSG et il a même été évoqué la perspective d’en faire le capitaine d’ici quelques années. Avec la réorientation du projet, le board parisien a conscience de « de la valeur exemplaire de sa jeune pépite, louée de tous pour son état d’esprit. » Luis Enrique l’adore et Luis Campos l’a rapidement fait signer pro lors de son arrivée en 2022 puis l’a intégré dans le groupe Elite. « Du côté de l’intéressé, tout a toujours été clair aussi : le PSG est le club de sa vie et il ne s’imagine pas ailleurs. »

Le quotidien sportif fait aussi le point sur la situation actuelle du PSG pour son entrejeu. Avec l’arrivée retardée de Gabriel Moscardo, Luis Enrique attend un renfort au milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Le Brésilien de 18 ans souffre d’un problème au pied qui nécessite une opération, le privant ainsi de trois mois de compétition. En revanche, ce contretemps ne remet en cause son arrivée au PSG. S’il n’a toujours pas signé son contrat, Gabriel Moscardo – qui s’est déjà entendu pour un bail jusqu’en 2028 – pourrait débarquer en France qu’à partir de l’été prochain. En attendant, jeune milieu va se faire opérer à la clinique Aspetar de Doha, « ce qui témoigne de la volonté du club parisien de suivre l’état de santé du joueur. » Face à cette contrariété, le board des Rouge & Bleu pourrait rechercher un milieu de terrain, surtout que Lee Kang-In sera absent en raison de sa participation à la Coupe d’Asie. « Luis Enrique souhaite ardemment un joueur dans ce secteur de jeu », rapporte L’E.

🔴 Paris tiendrait la corde avec Newcastle dans le dossier menant au milieu de terrain Kalvin Phillips 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour ce mercato d’hiver !



📲@TeleFootball



🧐 Est-ce le milieu qui manque à Paris ? pic.twitter.com/9rFnEfbxrF — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 1, 2024

De son côté, Le Parisien se penche sur l’avenir de Kylian Mbappé. Comme il y a deux ans, l’attaquant du PSG arrive en fin de contrat et est libre de s’engager dans le club de son choix depuis le 1er janvier. Et trois choix semblent s’offrir à lui actuellement : une prolongation de contrat à Paris, un départ au Real Madrid ou la découverte de la Premier League avec Liverpool. Comme à son habitude, le numéro 7 parisien pèsera le pour et le contre avant de prendre une décision. Ce qui est certain, c’est qu’il n’associera pas son avenir au PSG par rapport au parcours en Ligue des champions. « En revanche, il paraît acquis qu’une victoire finale en C1 provoquerait son départ. Car il vit traversé par ce rêve : remporter la première Ligue des champions de l’histoire du PSG parce qu’il aime ce fanion et cette ville, mais surtout les défis impossibles afin de laisser une trace dans l’histoire de son sport », rapporte LP.

Si ce scénario se produit, Kylian Mbappé sera donc à la recherche d’un nouveau défi. Après un été agité où les relations ont été très froides entre le joueur et le PSG, tout s’est normalisé depuis. « Il ne dit jamais aucun mot pouvant être interprété comme une pique adressée au club, ni sur l’effectif, ni concernant Luis Enrique avec lequel il entretient d’excellents rapports, et encore moins Nasser Al-Khelaïfi. » Son entourage veille à rester sur sa ligne de conduite. Un comportement qui pourrait aussi marquer une volonté de se rapprocher du club avant une possible prolongation. Pour beaucoup, il serait même étonnant que le joueur de 25 ans quitte son club libre. Malgré un retard par rapport aux promesses faites à l’été 2022, Kylian Mbappé a finalement réussi à obtenir tout ce qu’il désirait, en se retrouvant au centre du projet et de l’équipe. Et contrairement à ce qui a été dit, il n’a pas exigé les départs de Neymar Jr et Lionel Messi. « Pour des joueurs aussi importants, sportivement et économiquement, seul le Qatar décide de les garder, vendre, prolonger. » De plus, certains proches de Kylian Mbappé travaille pour le club. Un départ aujourd’hui n’aurait pas de sens car il ne retrouverait pas ailleurs un tel cadre politique pour s’exprimer.

Mais reste à savoir si le PSG est sportivement la bonne équipe pour poursuivre sa carrière. « Joue-t-il au sein d’une formation vraiment capable de remporter la Ligue des champions ? Et la Ligue 1 ne devient-elle pas trop petite pour lui, une saison où il n’a aucune concurrence pour le titre de meilleur buteur ? », se demande LP. À ce jour, deux clubs sont bien placés pour accueillir le capitaine des Bleus. Tout d’abord le Real Madrid, qui lui fait une cour assidue depuis de nombreuses années. « Les Merengue aimeraient qu’il s’engage à venir, sans doute échaudés par deux refus précédents. Mais cette pression n’a aucune chance de peser sur lui et elle aurait même tendance à se révéler contreproductive. » Sa non-venue en 2022 a aussi laissé des traces des deux côtés. Enfin, Liverpool pourrait être le candidat le plus crédible et dangereux. Le coach des Reds, Jürgen Klopp, suit de très près le joueur depuis neuf ans. « Une fidélité qui ne laisse pas le crack indifférent. » Avec le possible départ de Mohamed Salah, courtisé en Arabie saoudite, le club de la Mersey rêve d’attirer Kylian Mbappé à Anfield pour lancer un match à distance avec le Manchester City d’Erling Haaland.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi l’arrivée retardée de Gabriel Moscardo. Comme plusieurs sources, Le Parisien confirme que Gabriel Moscardo sera bien un joueur du PSG dans les prochains mois. L’officialisation de son transfert est juste reportée en raison de son opération. Le quotidien explique que le futur ex-joueur des Corinthians devrait subir une greffe osseuse. Son opération devrait être effectuée au Qatar, à la clinique Aspetar, « ce qui témoigne de l’accompagnement et du soutien du PSG dans ce qui s’apparente au premier coup dur de sa carrière. » D’après LP, Gabriel Moscardo avait du mal, ces dernières heures, à masquer sa déception et était quelque peu frustré d’être contraint de retarder ses débuts sous le maillot rouge & bleu. « Supervisé de longue date par Luis Campos, le milieu de terrain, considéré comme l’une des révélations de l’année au Brésil, est un pari sur l’avenir pour le PSG qui compte lui laisser le temps de revenir et ne souhaite pas bouleverser ses plans initiaux malgré ce petit contretemps. » En interne, on explique que même si son arrivée est retardée, il était plus important de l’avoir au sein du club que chez un rival. « Si ce transfert est bel et bien maintenu, il reste encore un point à éclaircir : la date du début du bail de Moscardo. Il n’a toujours pas signé son contrat avec le club de la capitale. La blessure détectée lors des examens médicaux a décalé sa signature initialement prévue vendredi. Quelques discussions devraient se tenir afin d’évoquer des ultimes détails de ce contrat, mais rien qui ne bloquera sa venue à Paris », conclut LP.