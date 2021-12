En cette fin d’année, les cas de COVID se multiplient aux quatre coins du monde et cette situation ne fait que contrarier l’organisation d’événements sportifs. Le gouvernement a annoncé vouloir mettre en place une jauge de 2000 à 5000 personnes lors des rassemblements sportifs. Mais ces plans initiaux pourraient être largement modifiés.

Ce mercredi, en commission des lois à l’Assemblée nationale, un amendement a été voté pour que les jauges d’accueil dans les enceintes sportives ne soient plus fixées en valeur absolue, mais proportionnelles à la capacité maximale. La mesure doit encore être votée par le Parlement. Cet assouplissement était espéré par les clubs. L’amendement a été proposé par cinq députés, dont Sacha Houlié, élu La République En Marche de la Vienne. Ce dernier est toujours très au fait sur les questions de sport et surtout sur les sujets de supportérisme. Celui-ci a déclaré dans un tweet suite à cette décision : « C’était une question de bon sens ». Cette mesure de jauge proportionnelle (qui porte aussi sur les salles de spectacle) devra toutefois être validée lors des votes prévus avec l’ensemble des élus de l’Assemblée nationale et du Sénat à partir du 3 janvier.