Revue de presse PSG : Mercato, Moscardo, Féminines…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 25 janvier 2024. Le PSG a bouclé l’arrivée de Gabriel Moscardo, une autre arrivée attendue, les Féminines qui s’imposent contre l’Ajax…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le mercato du PSG. Après plusieurs semaines de flou, Gabriel Moscardo est officiellement un joueur du PSG. Le milieu de terrain a signé son contrat de quatre ans et demi avec les Rouge & Bleu hier, indique le quotidien sportif. Avec ce contrat signé, il va prendre la direction du Qatar pour se faire opérer du pied gauche avant de réaliser sa convalescence avec son club actuel, les Corinthians. Il rejoindra le PSG l’été prochain. « Paris a accepté de payer le transfert – en trouvant un montage financier interne – dès janvier avant de prêter le milieu jusqu’en juin aux Corinthians. » Après avoir recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, les dirigeants parisiens ne comptent pas s’arrêter-là. Ils chercheraient toujours à s’offrir un défenseur et resteraient attentifs au marché des milieux. « Le dossier Joshua Kimmich reste ouvert, mais le PSG fera surtout le forcing pour le faire venir cet été« , affirme le quotidien sportif. Malgré la fermeté affichée par la direction lilloise, le PSG souhaite tenter le coup de faire venir Leny Yoro jusqu’au dernier jour du mercato, assure l’Equipe. « Plusieurs sources affirment que Paris enverra au moins une offre supérieure à 50 millions d’euros, en transfert sec ou en prêt avec une option obligatoire. Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos a toujours tenté de réaliser des dossiers dans les dernières heures des mercatos. Le Portugais est prêt à prendre le risque sur un joueur dont il est un très grand fan« , indique le quotidien sportif. D’autres pistes restent actives, comme celles de Diego Llorente ou Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), mais elles sont toutes aussi difficiles que celle menant à Leny Yoro, note l’Equipe. Dans le sens des départs, le PSG discute toujours avec le Bayern à propos de Nordi Mukiele. « Les deux clubs discutent de la forme du prêt, avec ou sans option d’achat, sans avancée majeure ces dernières heures. » De son côté, Cher Ndour devrait être prêté à Braga alors qu’une solution est toujours recherchée pour Renato Sanches, « que Besiktas a toujours aussi haut placé dans sa longue liste des milieux convoités cet hiver. »

Le quotidien sportif revient également sur la rencontre des Féminines du PSG contre l’Ajax Amsterdam en UEFA Women’s Champions League hier soir. Grâce à des buts de Marie-Antoinette Katoto (doublé) et Grace Geyoro, les joueuses de Jocelyn Prêcheur se sont imposées contre les Néerlandaises (3-1) et ont repris la première place de leur groupe. Mais en raison de l’égalisation en toute fin de match (96e) du Bayern Munich contre l’AS Roma (2-2), les Féminines du PSG ne sont pas encore qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Elles devront finir le travail mardi soir sur la pelouse du club allemand. Pour s’assurer d’une qualification, les Parisiennes ne devront pas perdre en Bavière. Avec ce nouveau succès, les Féminines du PSG poursuivent leur belle série avec une huitième victoire d’affilée toutes compétitions confondues. Avec les trois réalisations sur la pelouse du Parc des Princes, elles viennent de marquer 25 buts lors des cinq dernières rencontres. Lors de ce match contre l’Ajax, Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières n’ont jamais tremblé. Rendez-vous donc mardi pour valider le ticket pour les quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League.

De son côté, Le Parisien évoque également la victoire des Féminines du PSG contre l’Ajax Amsterdam. Avant d’affronter, le club néerlandais, leader du groupe avant la rencontre, les Parisiennes connaissaient déjà le résultat de l’autre match de la poule entre l’AS Roma et le Bayern Munich (2-2) et savaient qu’une victoire leur offrirait une sérieuse option pour une qualification en quart de finale, indique le quotidien francilien. Double buteuse hier soir, la machine Marie-Antoinette Katoto semble désormais se remettre en route malgré quelques crampes et une sortie avant le coup de sifflet final (76e). « Depuis le début de l’année, l’internationale française est en plus galvanisée par l’arrivée des féminines au Campus PSG. Dans un environnement qui correspond parfaitement à son niveau d’exigence au quotidien, elle s’épanouit pleinement. » Sans forcer, les joueuses du PSG ont conservé le score après la sortie de la meilleure buteuse de l’histoire des Rouge & Bleu, face à une équipe inoffensive en face. « Plus que jamais, les Parisiennes ont leur destin entre leurs pieds. Dans six jours à Munich, il ne leur faudra qu’un match nul pour se qualifier et voir de plus près les quarts de finale de la Ligue des champions. »