Revue de Presse PSG : Messi, Donnarumma, Pochettino, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 20 septembre 2021 : La première de Messi au Parc des Princes, la victoire dans la douleur, Donnarumma titulaire, les choix de Pochettino, les notes…

L’Equipe estime que les Rouge & Bleu ne peuvent pas « tirer une trop grande fierté collective de ce succès. Ils n’ont pas montré grand-chose de rassurant dans le jeu et, sans un penalty généreusement accordé à Neymar pour une intervention de Malo Gusto, il n’est pas évident qu’ils auraient su revenir au score. » Et ce n’est pas en additionnant les talents individuels que Pochettino « va donner une identité » à son équipe qui se cherche dans son animation depuis le début de la saison. Mbappé, encore décevant dans le jeu, « ne donne pas le sentiment de prendre du plaisir à jouer avec Messi et Neymar (et Di Maria) et encore moins à les regarder jouer. » Neymar a été jugé comme « hyper actif mais un peu brouillon » et Messi de son côté « se rapproche de sa meilleure forme » même s’il n’a pas apprécié d’être sorti à 1/4h de la fin. Ambiance, ambiance…

Le quotidien s’interroge sur l’apport « des quatre fantastiques » dans cette rencontre que ce soit offensivement comme défensivement. Avec ce 4231 qui pouvait se transformer en 424, Pochettino avait « soit pris le pari de voir ses attaquants faire les replis défensifs (…) soit c’était un renoncement à un équilibre ». Offensivement le quatuor a souffert et « n’a pas (encore) une créativité à la hauteur de ses individualités. » La deuxième mi-temps était plus maîtrisée que la première saison avec Messi plus axial qui ouvrait plus le jeu sur toute la largeur, Neymar qui se concentrait sur le couloir gauche avec plus d’efficacité où il y récolta son penalty, et enfin Mbappé qui ne cessa de permuter avec le Brésilien. Certains mouvements furent « prometteurs » même si dans l’ensemble « c’était bien trop peu ». Le quotidien juge que les Rouge & Bleu ont semblé être souvent « sur un fil » défensivement.

Enfin Mauro Icardi, qui est entré à la 82e minute, n’a touché que trois ballons et a inscrit un but. Le joueur n’a pas les qualités de ses coéquipiers en attaque mais a prouvé « qu’il avait son mot à dire ». L’Argentin en est déjà à trois buts en six rencontres de Ligue 1.

À noter qu’aucun parisien n’est présent dans le onze de la sixième journée de Ligue 1 dévoilé par le journal sportif.

Les Notes des joueurs du PSG selon L’Équipe : Donnarumma 5 – Kehrer 3, Marquinhos 5, Kimpembe 6, Nuno Mendes 6 – Gueye 6, Herrera 7 – Messi 6, Di Maria 4, Neymar Jr 7 – Mbappé 5

Le Parisien rapporte que c’est du banc de touche que Messi a pu voir « le Parc vibrer lorsque Icardi a offert un sixième succès aux siens en Ligue 1 au bout du temps additionnel » et que le nouveau numéro 30 de son côté n’a pas réussi à faire la différence. Dans une envolée lyrique, le quotidien explique que le « génie consiste aussi à savoir magnifier l’impalpable, à répandre les sourires autour de soi, à faire briller les yeux et à rendre ce qui vous entoure soudain plus pétillant ». Mauricio Pochettino a fait preuve « d’audace » en alignant Di Maria en attaque avec Neymar, Mbappé et Messi. Les offensifs ont semblé être « plus en jambes, plus concernées aussi par les tâches défensives » que lors de la rencontre de C1 face à Bruges. Si les Rouge & Bleu ne sont pas encore souverains, ils font preuve de caractère.

Après la bonne sortie de Navas contre Bruges, Donnarumma était attendu au tournant face à Lyon et le message semble clair : « il n’y a pas de gardien numéro 1 au PSG ». L’Italien s’est fait peur au début du match lorsque Slimani lui écrasa la main au bout de la 3e minute. Le portier du Paris Saint-Germain « s’est montré autoritaire et rassurant pour sa défense. Sur le but qu’il concède, il peut surtout regretter le manque de vigilance de sa charnière » mais il « a apporté de vraies réponses ».

Le Parisien fait aussi un focus sur l’attaque du PSG et constate que « les automatismes entre les Fantastiques s’affinent, notamment à coups de talonnades » toujours vers Messi. L’Argentin a été à deux reprises à quelques centimètres de faire la différence mais ses « débuts vont être plus compliqués que prévu ». Sorti à la 76e minute, le joueur était visiblement vexé et ce dernier « rêvait d’une autre entrée et d’une autre sortie ».

Les Notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Donnarumma 5,5 – Kehrer 4,5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 5,5, Nuno Mendes 5,5 – Gueye 6, Herrera 6 – Messi 6, Di Maria 6, Neymar Jr 6,5 – Mbappé 6