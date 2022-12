Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 25 décembre 2022. Leo Messi qui passe la fête de Noël dans sa ville de Rosario, sa date de retour à Paris encore inconnue, le PSG qui lutte contre le COVID-19…

Dans son édition du jour, L’Equipe explique que Messi passe les fêtes de Noël actuellement dans une de ses propriétés près de Rosario. Ces derniers jours, il a reçu beaucoup de ses anciens coéquipiers en sélection (Javier Mascherano, Kily Gonzalez, Gabriel Heinze et Maxi Rodriguez) ou encore en club (Andres Iniesta, Gerard Piqué, Sergio Agüero…). Après une arrivée en superstar ce mardi, le joueur s’est réfugié depuis dans sa demeure, où il entend se reposer avant de reprendre son quotidien avec le PSG.

Le quotidien sportif révèle que pour “chacun des internationaux du PSG engagés au Mondial, l’entraîneur Christophe Galtier avait évoqué une période de dix jours de repos à compter de leur dernier match disputé au Qatar. Mais c’était un ordre d’idées général.” Concernant la Pulga “ aucune date de retour n’a encore été fixée” après les célébrations du titre de champion du monde ou encore les multiples longs voyages. Un point doit être fait avec le PSG entre Noël et le Nouvel An pour voir où il en est, physiquement et mentalement, et affiner une date de retour en France.

Suite aux nombreux virus qui circulent, que ce soit la grippe et le COVID-19, le PSG s’est doté d’une technologie novatrice appelée Lod’Air, dont le but est de tuer virus et microbes circulant dans l’air d’un espace défini grâce à l’utilisation des rayons ultraviolets (UVC). L’Équipe écrit que le club de la Capitale a équipé son vestiaire du Camp des Loges de cette technologie tout comme d’autres lieux de soins et de vie, “afin de minimiser les risques d’infection et de contagion. Il dispose aussi de modèles transportables pour utiliser lors de ses déplacements.”