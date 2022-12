Robert Lewandowski et son rêve de jouer avec Lionel Messi

À 35 ans, Lionel Messi fait encore partie des meilleurs joueurs du monde. Récemment couronné champion du Monde, il fascine toujours autant. Robert Lewandowski a expliqué qu’il rêverait de jouer avec l’attaquant du PSG, comme tout le monde sur la planète.

Robert Lewandowski est l’un des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années. L’attaquant polonais n’est pas passé loin de remporter le Ballon d’Or en 2021, mais il a vu Lionel Messi recevoir son septième trophée. L’attaquant du FC Barcelone s’est montré élogieux au moment de parler de l’attaquant du PSG, qui performe encore à 35 ans. L’ancien du Bayern Munich n’a pas caché qu’il aimerait bien jouer avec la Pulga avant la fin de sa carrière de footballeur professionnel.

« Le joueur aux côtés duquel tout attaquant rêverait de jouer »

« J’aimerais jouer avec Messi ? Ce n’est pas à moi de décider. Bien sûr, nous voyons que maintenant il joue plus comme un meneur de jeu, peut-être qu’il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers, bien qu’il en marque toujours, note l’international polonais dans une interview accordée à Mundo Deportivo. Mais par rapport à d’autres époques, il est aujourd’hui le joueur aux côtés duquel tout attaquant rêverait de jouer. »

« Messi est maintenant en première position pour le Ballon d’Or »

Robert Lewandowski qui a ensuite été questionné pour savoir si le Ballon d’Or 2023 était déjà scellé. « Bien sûr. Il y a peut-être un joueur de plus qui joue dans le même club (Mbappé, ndlr), mais il n’y a qu’une seule Coupe du monde qui décide qui va le gagner cette saison et Leo est maintenant en première position, c’est certain, grâce à ce qu’il a accompli, ce qui signifie tout pour lui. Maintenant, il peut en profiter.«

Robert Lewandowski qui a enfin évoqué son échange sur le terrain à l’issue du match entre la Pologne et l’Argentine. « Je peux seulement dire que c’était une conversation agréable. Je ne veux pas expliquer de quoi nous avons parlé mais c’était un beau dialogue. Je sais que même après avoir perdu le premier match contre l’Arabie saoudite, l’Argentine était la grande favorite pour remporter le titre. »