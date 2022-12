PSG : Les détails du nouveau contrat de Messi

Avec la fin de la Coupe du Monde, les dirigeants du PSG s’apprêtent à se saisir de plusieurs dossiers sur les bureaux de La Factory. En effet, le mercato hivernal se tiendra du 1er au 31 janvier prochain. L’occasion pour le Paris Saint-Germain de préparer l’avenir à court et moyen terme. En ce sens, l’avenir de Leo Messi est un dossier prioritaire.

Arrivé au PSG à l’été 2021, Leo Messi s’est heurté face à quelques difficultés tout au long de sa première saison. Cependant, tous les acteurs en interne et autour du club de la capitale retrouvent La Pulga au mieux de sa forme depuis la préparation de l’exercice 2022-2023, avec l’apothéose lors de ce Mondial 2022 au Qatar. En ce sens, la réflexion de renouveler le contrat du récent champion du monde a émergée dans la tête des dirigeants Rouge & Bleu. En fin de contrat au mois de juin prochain, le septuple Ballon d’Or aurait donc trouvé un accord avec sa direction afin de signer un nouveau bail. Les derniers échos de la presse hexagonale affirment qu’un accord aurait été trouvé durant la Coupe du Monde 2022 pour une prolongation d’au moins une saison supplémentaire.

Salaire, durée du contrat … les détails à ce jour

A l’été 2021, Leo Messi s’engage au Paris Saint-Germain pour une durée de deux saisons et un salaire avoisinant les 30 millions d’euros pas an. Sur le plan financier, le statut de champion du monde et les récentes performances de l’Argentin pourraient bénéficier à La Pulga. En effet, selon le journaliste espagnol Guillem Balague, Nasser Al-Khelaïfi et Jorges Messi, père et agent du joueur, seraient tombé d’accord à Doha lors d’une rencontre décisive à l’occasion du Mondial au Qatar, et les émoluments du numéro 30 du PSG devraient être plus importants. Notre confrère transpyrénéens avance également que le nouveau contrat de Leo Messi, se présenterait sous la forme d’une année supplémentaire, plus une en option. Un nouveau bail qui permettrait au meneur de jeu Rouge & Bleu de poursuivre l’aventure sous les cieux parisiens jusqu’en 2025 au moins. Guillem Balague affirme également que Leo Messi et sa famille sont heureux à Paris. Le joueur a conscience qu’il y a une possibilité au PSG de gagner la Ligue des Champions sur le plan collectif, et un huitième Ballon d’Or sur le plan individuel. Les choses devraient s’accélérer à son retour à Paris.