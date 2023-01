Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 4 janvier 2022. Le retour discret de Leo Messi, Marquinhos sur le point de prolonger, le match amical en Arabie Saoudite se précise, les Parisiens et l’interrogation de la forme physique…

Le Parisien revient sur les propos de Marquinhos en zone mixte après la défaite face au RC Lens qui laissait « transparaître un petit sourire en toute fin de soirée » sur son éventuelle prolongation de contrat au PSG. Ce dernier a déclaré : « On est bien avancé. J’espère que tout pourra se concrétiser le plus rapidement possible ». Le quotidien francilien révèle qu’il ne reste plus que quelques détails à régler » , sur la durée de son nouveau contrat (2026 ou 2027) même si l’affaire semble « bien engagée et devrait prochainement connaître son épilogue après de longues discussions. » Ces tractations ont connu un coup d’accélérateur ces dernières semaines sous l’impulsion de Luis Campos, « désireux de verrouiller les cadres de l’équipe de Christophe Galtier. » Le joueur est très apprécié par les dirigeants Rouge & Bleu, qui louent son professionnalisme au quotidien.

🚨🚨 | Marquinhos sur sa prolongation au #PSG :



“On est bien avancé, j’espère que ça va se concrétiser le plus vite possible !”



📹 @CanalSupporters | @Val_Devillaire pic.twitter.com/FKujKUy3lN — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 1, 2023

Le Parisien annonce que Lionel Messi est revenu à Paris « dans la plus grande confidentialité », contrairement aux images circulant sur les réseaux sociaux. Pas de gigantesque comité d’accueil, comme lors de son arrivée au PSG à l’été 2021. La Pulga a quitté l’aéroport du Bourget par une porte dérobée « avant de regagner un van noir qui l’a accompagné directement jusqu’à son domicile à Neuilly-sur-Seine. » Néanmoins l’accueil sera très certainement un peu plus festif au centre d’entrainement ce mercredi. Le média local parle d’un retour éventuel sur les terrains de Ligue 1 le 11 janvier prochain contre le SCO d’Angers.

Le quotidien francilien fait un focus sur la préparation physique du PSG, qui a montré quelques limites contre Strasbourg ou encore le RC Lens. Les états de forme des uns et des autres « n’ont jamais semblé aussi éloignés ». Entre les mondialistes, ceux qui sont restés à Paris, un joueur comme Messi qui revient à peine dans la capitale tandis que Mbappé et Hakimi viennent tout juste de partir en vacances une dizaine de jours à New York… Tous ne sont pas au même stade physique. Néanmoins, le groupe ne devrait pas avoir de difficultés à être en forme pour la rencontre de Ligue des Champions du 14 février prochain contre le Bayern Munich.

Ce mercredi, L’Équipe revient sur le futur match amical du PSG qui se déroulera en Arabie Saoudite. Ainsi, si la date du 19 janvier est pour l’heure retenue, elle pourrait tout aussi bien changer dans les jours à venir. Certains points devront être également éclaircis : est-ce que les Parisiens joueront face à une équipe uniquement composée de Saoudiens Ou est-ce que ce sera face aux meilleurs éléments du championnat ? Si cette seconde option est choisie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient donc faire leurs grandes retrouvailles. Enfin, le quotidien sportif précise que cet amical, décalé du fait de la pandémie liée au Covid-19, devrait rapporter quelques centaines de milliers d’euros aux caisses du PSG. Un apport non négligeable dans le cadre du Fair-play financier.