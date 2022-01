Revue de Presse PSG : Messi, Mbappé, Reims, Dagba…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 23 janvier 2022. Le bilan de Messi 5 mois après son arrivée, Mbappé de retour dans le groupe, Dagba absent de son côté, la réception de Reims au Parc des Princes…

Le Parisien revient sur le cas de Leo Messi et explique que c’était à Reims que « tout avait débuté, le 31 août 2021, dans une atmosphère de liesse prometteuse. Et c’est encore face à Reims que le génie argentin espère, ce dimanche 23 janvier, donner une impulsion et un sens à sa deuxième partie de saison. » La Pulga a du mal en Ligue 1 avec un seul but inscrit et n’a toujours pas réussi « à apprivoiser un championnat où la densité physique restreint son champ d’action (…) l’Argentin souffre face aux prises à deux voire à trois que lui imposent les adversaires du PSG. Difficile d’imaginer qu’un tel joueur n’ait pas dans sa panoplie les arguments technique et tactique pour surmonter cette difficulté », écrit le quotidien francilien. Par ailleurs, le numéro 30 Rouge & Bleu n’a enchaîné que six matches de suite novembre et fin décembre et a déjà manqué neuf rencontres de Ligue 1.

Le journal local revient sur les premiers mois dans la capitale de Leo Messi qui est décrit comme « d’une discrétion absolue », par ses voisins comme un citoyen ordinaire qui surprend de par son humilité et sa simplicité.

Interrogés par Le Parisien, les membres du service de sécurité du PSG semblent ravis de travailler au contact de l’attaquant argentin qui aurait demandé à « ne bénéficier d’aucun traitement de faveur au quotidien » tout en se rendant extrêmement disponible au sein du club. « C’est fou, on a l’impression qu’il ne sait pas dire non » affirme-t-on en interne. Certains parents d’élèves s’étonnent également de croiser le septuple Ballon d’Or à la sortie de l’école de ses enfants Thiago, Mateo et Ciro et le voir essayer, sur le ton de la blague, quelques échanges en Français.

Malgré son statut de superstar, Messi a su s’adapter à sa nouvelle vie avec simplicité et discrétion en bénéficiant du soutien de sa famille mais aussi de ses coéquipiers. En effet, le champion d’Amérique du Sud a pris pour habitude de recevoir ses compatriotes Angel Di Marià et Leandro Paredes ainsi que de fréquenter le restaurant détenu par Marco Verratti. Six mois après son arrivée en France, l’ancien barcelonais se plairait dans sa nouvelle « routine faite d’entraînements, de déjeuners et dîners en famille, de jeux avec les enfants… » comme indique l’un de ses proches.

L’Équipe explique que si « l’engouement n’a rien à voir » que qu’au mois d’août dernier, il s’agit quand même d’un petit événement le retour de Lionel Messi ce dimanche soir au Parc des Princes. Le joueur pourrait être titulaire ce soir avec le staff qui sera là pour gérer son temps de jeu dans la perspective du match contre le Real Madrid (15 février). Le quotidien sportif juge ses statistiques comme « en deçà de ses standards »avec 6 buts et 5 passes décisives en seize matches joués en L1 et C1. Mais « plus que le bilan comptable, c’est l’impression générale d’un joueur parfois pataud et avec un déchet inhabituel qui a surpris. À 34 ans, Messi n’a logiquement plus son coup de rein phénoménal. Ses difficultés s’expliquent néanmoins. Par un été bouleversant tout d’abord. » De plus, son long séjour à l’hôtel avant de trouver une maison à Neuilly-sur-Seine, lui a pesé. De même que le climat différent. Au PSG, on explique que « Comme beaucoup d’étrangers arrivant dans le Championnat, il ne s’attendait pas à cet engagement et à l’agressivité des défenseurs et milieux de terrain. Il lui a donc fallu un temps d’adaptation. » Mais le joueur a surtout marqué les esprits très positivement dans les autres aspects de la vie de son nouveau club où il se montre toujours disponible et réceptif à leurs demandes, même s’il ne peut y répondre favorablement.

L’Équipe se demande ce qu’il faudrait s’attendre de ces 450 minutes, ces cinq matches avant l’affiche face au Real Madrid, la date « qui hante déjà les nuits des fans parisiens ? » Le match de ce soir entre dans une ère où « les matches sont irrespirables et où chaque supporter parisien cherche des motifs d’espoirs ici et là » comme l’état de santé de Kylian Mbappé qui est de retour après une blessure aux adducteurs. Le joueur se sentait apte depuis jeudi à reprendre l’entrainement mais le staff Rouge & Bleu ne voulait prendre aucun risque avec lui. Les Parisiens seront privés de Neymar et Bernat (reprise), Wijnaldum (cheville) et des joueurs engagés à la CAN (Diallo, Hakimi, Gueye).

À noter que Colin Dagba sera aussi absent du groupe malgré la non présence d’Achraf Hakimi « preuve d’un nouveau signal majeur du déclassement sportif. » Apparu à cinq reprises cette saison, l’ancien Boulonnais (23 ans) reste sur une prestation ratée à Lyon (1-1, le 9 janvier). Conscient de l’impasse sportive dans laquelle il se trouve, le latéral droit « a sondé le marché ces dernières semaines. Sans, en l’état, trouver une solution. »

Le quotidien local, l’Union Reims, revient sur la défaite des Reimois face à Reims et le fait que l’équipe « doit relever la tête » au Parc des Princes en défiant le leader. Oscar Garcia souhaite surtout que son groupe retrouve les sensations perdues et leur style de jeu : « Nous souhaitons appliquer notre philosophie de jeu. Nous savons que nous ne disposons pas d’attaquants rapides qui prennent les espaces. Bien défendre et vite se projeter c’est sans doute la meilleure manière de jouer le PSG, mais je dois composer avec l’effectif que j’ai et des caractéristiques des joueurs qui le composent. Certes, on a préparé ce match pour embêter le PSG, mais on sait aussi qu’il aura la possession, et qu’il peut compter sur des joueurs extraordinaires pouvant changer le match sur chaque action. »