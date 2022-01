Quel onze du PSG pour affronter Reims ?

Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG retrouvera le Parc des Princes et affrontera le Stade de Reims à l’occasion de la 22e journée de la Ligue 1. Après un beau succès face à Brest (2-0), les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur montée en puissance. Et pour cette rencontre face aux Rémois, Mauricio Pochettino sera privé de quelques joueurs. En effet Neymar Jr est en phase de reprise tout comme Juan Bernat. À cela s’ajoute les absences d’Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, qui disputent la CAN avec leur sélection. Geoginio Wijnaldum est lui blessé à la cheville tandis que Colin Dagba a été mis de côté.

Mais pour ce match, le coach du PSG pourra compter sur des retours à l’image de Leo Messi (COVID-19) et Kylian Mbappé. De plus, certains jeunes pourraient avoir du temps de jeu comme Xavi Simons qui a été l’auteur d’une bonne entrée en jeu face aux Brestois.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (c), Sergio Ramos ou Kimpembe, Nuno Mendes – Herrera, Verratti, Paredes – Di Maria, Mbappé, Messi

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (c), Sergio Ramos, Nuno Mendes – Herrera, Verratti, Paredes – Di Maria, Messi, Icardi