Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 2 février 2023. Le PSG renoue avec la victoire en Ligue 1 face au Montpellier Hérault (3-1),inquiétude autour de Kylian Mbappé à deux semaines de la Ligue des champions, retour sur l’imbroglio dans le dossier Hakim Ziyech, Milan Skriniar était prêt à faire des efforts pour rejoindre le PSG dès cet hiver…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la mauvaise nouvelle sur Kylian Mbappé lors de la victoire du PSG sur la pelouse du Montpellier Hérault (3-1) à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. À 13 jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février), l’attaquant parisien a vécu une soirée très compliquée à la Mosson. Après avoir manqué deux penalties coup sur coup, l’international français a dû quitter ses partenaires. Sur une action anodine à la 16e minute de jeu, le joueur de 24 ans a d’abord désigné une vive douleur à son genou puis à sa cuisse. En après-match, Christophe Galtier ne semblait inquiet pour son avant-centre : « Il a pris un coup derrière le genou. Est-ce que c’est une contusion ou un hématome. On ne sait pas encore. Ça ne paraît pas très grave. Il n’y a pas trop d’inquiétude. » Pour l’instant, ce mercredi, un doute existait encore sur la nature exacte du mal et ses conséquences potentielles. Dans un calendrier très dense, une longue absence de Kylian Mbappé aurait de grandes conséquences pour les Rouge & Bleu. Des examens sont prévus et un compte à rebours est lancé. « Et ce d’autant plus que l’état de la cheville de Neymar, laissé au repos mercredi, suscite des doutes en interne », rapporte L’E. À cela s’ajoute aussi la sortie sur blessure de Sergio Ramos ce mercredi. L’Espagnol est touché à l’adducteur gauche.

Le quotidien sportif revient aussi sur la performance parisienne face au MHSC (3-1). Les Rouge & Bleu ont vécu un match dense avec un succès dans l’Hérault, deux penalties manqués, deux buts refusés pour des positions de hors-jeu et les sorties sur blessure de Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Dans un match dominé de bout en bout, le club parisien a mis beaucoup plus d’intensité et un meilleur esprit collectif que lors de ses précédentes rencontres. Fabian Ruiz s’est particulièrement illustré avec son premier but de la saison et une sublime passe décisive pour Lionel Messi. De son côté, le très jeune Warren Zaïre-Emery (16 ans), entré en cours de jeu, a inscrit le dernier but et est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du PSG. Avec ce succès, les champions de France en titre reprennent leurs distances avec leurs poursuivants et comptent désormais cinq points d’avance sur leur nouveau dauphin, l’Olympique de Marseille, et six sur le RC Lens, qui s’est incliné pour la première fois à domicile face à l’OGC Nice (0-1). « Mal embarquée, l’équipe de Galtier, dont Montpellier est l’adversaire qui lui réussit le mieux en L1, a fait preuve de résilience et démontré des valeurs morales et de cohésion bienvenues à cette période de la saison » note L’Equipe. Outre les blessures de Kylian Mbappé et Sergio Ramos, l’autre mauvaise nouvelle de la soirée est le nouveau but encaissé en fin de match.

🗣️ | Warren Zaire-Emery : “J’ai inscrit mon premier but en Ligue 1 donc je ne peux qu’être heureux. Et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. »#MHSCPSG pic.twitter.com/wPvAjwISnW — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 1, 2023

L’Equipe revient également sur le mercato hivernal du PSG et plus précisément sur l’imbroglio autour du cas Hakim Ziyech. Alors que le prêt sans option d’achat de l’international marocain était bien parti pour être validé dans les derniers instants du mercato, l’arrivée du joueur de Chelsea a capoté en raison d’un téléchargement trop tardif des documents administratifs suite à plusieurs erreurs de la part des dirigeants anglais. Même s’il restait encore un mince espoir avec un appel devant la commission juridique de la LFP, l’instance a finalement décidé de ne pas homologuer le prêt de Hakim Ziyech. « Cette décision est justifiée par le téléchargement trop tardif des documents nécessaires à cette mutation. Les clubs de Ligue 1 étaient en effet tenus de transmettre les contrats à 23 heures mardi soir à la LFP. » Après avoir envoyé un premier document erroné, Chelsea a ensuite rectifié l’erreur mais cette fois-ci sans les signatures nécessaires. Une succession d’erreurs qui a donc retardé l’homologation du prêt. Les décideurs anglais étaient trop occupés par la finalisation du transfert d’Enzo Fernandez. « Le PSG a donc payé le manque de rigueur de son homologue anglais dans ce dossier qu’il n’a pas su ou pu finaliser avant le rush des dernières heures du marché des transferts. Il termine cette édition de janvier 2023 sans recrue. »

Concernant Milan Skriniar, il a tout tenté pour rejoindre le PSG dès cet hiver. En effet, le défenseur de l’Inter a proposé de baisser sa prime à la signature face aux difficultés des négociations entre les deux clubs, permettant ainsi aux Rouge & Bleu « d’avoir une marge de manoeuvre financière plus importante. Insuffisant pour que Paris s’aligne sur les demandes italiennes. » Le Slovaque rejoindra donc le PSG à l’été 2023, libre de tout contrat.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le succès du PSG à Montpellier (3-1). Si le club parisien a réussi à renouer avec la victoire en championnat, il a perdu sur blessure Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Une mauvaise nouvelle dans ce calendrier très dense du mois de février. Concernant le Français, il avait repris la compétition dès son retour de la Coupe du monde avant de prendre quelques jours de repos. « Ce stop-and-go n’est pas bon pour son moteur interne, ses sensations et ses repères. » Perdre un défenseur et un attaquant dans la même soirée après n’avoir pas réussi à attirer Milan Skriniar et Hakim Ziyech lors du mercato « a paru dans le ton d’un début d’année 2023 erratique pour le PSG. » Après une première période compliquée dans le jeu, le club parisien s’est réveillé lors du second acte. « Galtier a demandé plus de variété dans le jeu et sur les côtés et Fabian Ruiz est redevenu davantage influent, comme à Naples, ce qui se dérobe à lui trop souvent. » De son côté, Lionel Messi aura aussi livré un match plein. Le point d’interrogation reste toujours le niveau des remplaçants. « Quand Hugo Ekitike et Renato Sanches ont remplacé Mbappé et Ramos, l’un a refusé de faire des appels quand l’autre s’est déplacé comme s’il sirotait un café en regardant les passants dans la rue. Il est impossible d’évoluer en Ligue 1 avec une telle implication et ça non plus, ce n’est pas du foot. »

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur la blessure de Kylian Mbappé. Touché à l’arrière de la cuisse après une reprise d’appui, le numéro 7 parisien a quitté ses partenaires après 20 minutes de jeu, ratant avant cela deux penalties. L’attaquant français avait tenté de poursuivre, mais incapable de sprinter, il s’est finalement assis sur la pelouse de la Mosson pour demander le changement. Il a regagné les vestiaires en grimaçant. « Dans les couloirs du stade, en quittant la pelouse, sur les images de Canal +, on l’entend se plaindre : ‘Je me suis blessé sur un appui, ah j’ai trop mal’. » Si la gravité de la blessure du champion du Monde 2018 reste encore à déterminer, cela représente un gros coup dur pour le PSG à l’approche des grosses échéances. Ainsi, une course contre la montre est déjà entamée. Concernant Sergio Ramos, il est aussi sorti après une blessure à l’adducteur. Mais Christophe Galtier s’est montré confiant après la rencontre : « Cela ne paraît pas très grave ni pour l’un ni pour l’autre. Ce sont deux joueurs très importants et il y a ce calendrier. Sur ce qu’on a vu à la mi-temps et après le match, il n’y a pas d’inquiétude. »

🚨🚨 | Christophe Galtier en conference de presse :



“Mbappé et Sergio Ramos ? Ça ne paraît pas très grave pour l’un et l’autre ! […] Il n’y a pas trop d’inquiétude !” pic.twitter.com/4wYEcoLU2J — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 1, 2023

Enfin, Le Parisien relate les coulisses du transfert raté de Hakim Ziyech au PSG. Après avoir débarqué à Paris le lundi soir et avoir passé ses examens médicaux le lendemain dans l’après-midi, le Marocain de 29 ans était présent à la Factory le mardi soir dans l’attente de la finalisation de son prêt chez les Rouge & Bleu. Le joueur et le club parisien sont tombés assez rapidement d’accord mais les discussions ont été moins fluide avec Chelsea. « Il était beaucoup question de l’intégration ou non d’une option d’achat obligatoire dans le deal — les Blues souhaitaient la faire apparaître, pas le PSG — et les choses traînaient en longueur alors que le mercato fermait ses portes le soir même », détaille LP. Face à cette situation confuse, le joueur lui-même a décidé d’envoyer un message au propriétaire du club londonien, Todd Boehly, afin d’accélérer les choses et de finaliser au plus vite ce prêt.

Malgré la présence des supporters devant le siège social du club, le joueur repart dans un van peu avant minuit en étant toujours dans la peau d’un joueur de Chelsea. Et pour cause, malgré l’accord total trouvé entre les deux clubs, les documents administratifs ont été envoyés trop tard à la LFP en raison de plusieurs manquements de la part de Chelsea, trop obnubilé à finaliser le transfert d’Enzo Fernandez. Une attitude qui a fortement agacé le PSG. « C’était un désordre absolu. Ce n’est pas comme ça qu’on fait des affaires ou qu’on traite un joueur. Ziyech est incandescent », dit-on dans l’environnement du club parisien. Le lendemain, la LFP a décidé de ne pas homologuer le prêt du joueur. « On n’a rien compris. Hakimi aurait aimé le voir arriver. Ils ont échangé des messages jusque tard pour comprendre la situation. Ils parlaient encore ce matin (mercredi). Le rendez-vous est peut-être pris pour plus tard », confie un proche du groupe, dans des propos rapportés par le quotidien.