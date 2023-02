Renato Sanches : « J’ai juste besoin de jouer un peu plus »

Remplaçant au coup d’envoi, Renato Sanches a remplacé Sergio Ramos à la demi-heure de jeu. Le milieu de terrain portugais a réalisé une prestation neutre (noté 5,5 par la rédaction de CS). Régulièrement blessé cette saison, l’ancien Lillois n’a pas voulu trop s’empêcher en zone mixte sur la victoire du PSG contre Montpellier ce soir (1-3). « C’est toujours important de gagner après ne pas avoir gagné les deux derniers matches. »

« Je suis là pour donner mon meilleur »

Renato Sanches qui a ensuite évoqué sa situation, il qui a été plusieurs fois blessé et qui n’a pas beaucoup de temps de jeu. Une situation qui semble le frustrer. « J’ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c’est un peu compliqué, c’est un peu frustrant parce que c’est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j’ai juste besoin de jouer un peu plus, lance à plusieurs reprises le numéro 18 du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. C’est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c’est normal que de temps en temps que j’ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c’est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur. »