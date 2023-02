Montpellier / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Après une série d’une seule victoire lors des quatre derniers matches en Ligue 1, le PSG a su se ressaisir ce mercredi soir sur la pelouse du Montpellier Hérault (3-1). Les Rouge & Bleu ont notamment pu s’appuyer sur quelques joueurs en forme.

Après un mois de janvier très compliqué en Ligue 1, le PSG voulait entamer ce mois de février de la meilleure des manières afin de préparer au mieux les grosses échéances à venir. Et ce mercredi, le club parisien se déplaçait sur la pelouse du Montpellier Hérault à l’occasion de la 21e journée du championnat. Dans une seconde période maîtrisée, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score de 3-1 avec notamment la premier but en carrière de Warren Zaïre-Emery. Si le Titi a réalisé une entrée remarquée, d’autres cadres ont élevé leur niveau de jeu face au MHSC.

Messi, Ruiz et Hakimi au top, retour difficile pour Nuno Mendes



Avec la sortie sur blessure de Kylian Mbappé en début de rencontre, l’attaque parisienne se reposait essentiellement sur les épaules de Lionel Messi. Et La Pulga a réalisé une bonne prestation avec un but, portant son total à 14 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu. « Dans les intentions, l’Argentin a montré bien plus de choses que lors de ses dernières sorties, notamment dans les efforts défensifs », résume L’Equipe qui lui attribue la note de 7/10. Après avoir manqué le dernier match par précaution, Nuno Mendes a connu un retour compliqué dans son couloir gauche (noté 4/10). « Son manque de condition physique peut expliquer un match où il n’aura jamais exploité ses qualités physiques et techniques », explique le quotidien sportif.

Autre satisfaction de la soirée, Fabian Ruiz. En difficulté depuis son retour de blessure, le milieu de terrain s’est montré décisif à deux reprises face à Montpellier avec un but et une sublime passe décisive pour Lionel Messi. Pour le quotidien Le Parisien, la prestation de l’ancien du Napoli mérite la note de 7/10. « L’Espagnol a eu du mal à entrer dans son match. Mais son abnégation a été récompensée. » Mais la plus belle performance est à mettre au crédit d’Achraf Hakimi. Seul joueur à avoir un peu surnagé lors de la contre-performance face au Stade de Reims (1-1) le week-end dernier, le latéral droit a confirmé son retour en force à la Mosson (noté 7/5/10 par LP) avec en prime une passe décisive pour Warren Zaïre-Emery. « Le Marocain s’est montré très actif et offensif sur le côté droit. Un très bon repli défensif grâce à sa pointe de vitesse (45e + 1) et surtout une frappe du droit en lucarne qui aurait dû offrir le premier but à Paris sans un hors-jeu préalable de Ruiz finalement signalé par le VAR (52e). »