Arrivé au PSG lors de l’été 2021, Sergio Ramos peine à convaincre le public du Parc des Princes. Cependant, en interne, la réflexion quant à une prolongation de contrat est entamée depuis des mois. L’international espagnol verra son bail prendre fin au mois de juin prochain.

Ces dernières semaines, c’est The Athletic qui, selon les dernières indiscrétions en provenance de l’entourage du joueur, affirmait la volonté claire de Sergio Ramos de poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain. Le numéro 4 Rouge & Bleu perçoit un salaire de 6 millions d’euros par an et soufflera ses 37 bougies le 30 mars prochain. En étant le quatrième joueur le plus utilisé par Christophe Galtier cette saison derrière Kylian Mbappé, Marquinhos et Gianluigi Donnarumma, l’ancien du Real Madrid peine tout de même à convaincre sous les cieux parisiens. Cependant, nos confrères du Parisien affirment tout de même qu’en interne, Sergio Ramos est considéré comme « un grand leader qui transmet beaucoup d’expérience et de savoir-faire. C’est un exemple de travail et une grande personnalité typique d’une grande équipe« . Si les positions entre la direction du club et ses supporters sont opposées à ce sujet, Le Parisien concède que « ce dossier sera moins simple à gérer que celui de la prolongation de Marco Verratti voire de Marquinhos« . D’autres observateurs ne s’opposent pas radicalement à la prolongation de l’Espagnol, mais demandent du temps : « Pour l’instant, il ne faut rien faire. Il faut le laisser passer les étapes de la Ligue des Champions. Mais j’ai quand même l’impression que ça va être compliqué… Au niveau physique, il est plus vieux et pris plus facilement dans son dos… Il est intéressant ballon au pied mais défensivement, il est moins serein : dans les duels aériens, dans les marquages sur les centres. C’est ça qui m’inquiète. En plus, j’ai quand même l’impression qu’inconsciemment, ça ne facilite pas la tâche de Marquinhos. Si son rendement est moins bon en ce moment, c’est qu’il n’a pas trouvé son équilibre avec Ramos« , déclare Éric Rabesandratana, ancien du PSG et désormais consultant pour France Bleu, dans les colonnes du Parisien.

🚨 | Le PSG se montre satisfait des prestations actuelles de Sergio Ramos 🫡🇪🇸



Néanmoins que ce soit le joueur ou la direction, personne “ne semble pressé de prendre une décision” pour une prolongation ⏳



Cependant, malgré la continuité du dialogue entre la direction du Paris Saint-Germain et Sergio Ramos, des deux côtés, personne ne semble pressé de prendre une décision. Une position que partage également le correspondant à Paris pour Mundo Deportivo, Dani Gil : « Nous devons déjà voir comment il négociera le rendez-vous contre le Bayern en Ligue des champions. Parce qu’il faut analyser ses performances dans des moments importants, pas par rapport au championnat« , a déclaré notre confrères espagnol dans les colonnes du Parisien.