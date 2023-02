Ce qui a freiné le deal Ziyech au PSG du côté de Chelsea

Au lendemain du rocambolesque dossier Hakim Ziyech au PSG, la nouvelle est désormais officielle, le Marocain ne rejoindra pas les Rouge & Bleu. Les explications affluent de part et d’autres, et du côté de Chelsea, les équipes de la direction avaient d’autres priorités.

C’est ce matin à l’issue d’un recours déposé par le Paris Saint-Germain à la LFP que la nouvelle est tombée : le prêt d’Hakim Ziyech n’est pas homologué. En effet, les documents, envoyés trop tardivement, n’ont pu être validés. Ce sont les échos autour du club de la capitale. De l’autre côté de la Manche au sein de la direction des Blues, on avance d’autres explications. Si cette explication d’envoie de documents trop tardif semble être réelle, selon Le Parisien, « dans l’entourage proche des Blues, on avance que la priorité du club dans cette dernière journée du mercato était avant tout de finaliser l’arrivée d’Enzo Fernandez« . Le champion du monde argentin s’est engagé avec Chelsea jusqu’en 2031 contre la somme de 120 millions d’euros en provenance de Benfica. Quand on connaît les enjeux financiers de ce dossier, on comprend que les dirigeants londonien avaient d’autres priorités lors de cette dernière nuit du mercato hivernal 2023 et que les avocats de Chelsea étaient focalisés sur le dossier Enzo Fernandez.

Lenteur et tergiversation

Si le deal Hakim Ziyech au PSG a capoté, c’est en effet à cause de la lenteur des dirigeants de Chelsea, majoritairement occupés avec le dossier Enzo Fernandez. Cependant, la tergiversation de la direction du Paris Saint-Germain y est également pour quelque chose. Si l’international marocain était sur le point de s’engager avec le club de la capitale dans le cadre d’un prêt sec sans option d’achat, opération pour laquelle les deux club s’étaient mis d’accord, les discussions entre le PSG et Chelsea se sont par moment perdues notamment en évoquant la possibilité d’intégrer une option d’achat, obligatoire ou pas. Un paramètre qui a également fait prendre du retard au dossier.