Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 26 septembre 2021 : La victoire face à Montpellier, les performances décevantes de Neymar et Mbappé, la tête à City, les notes…

Avec son huitième succès de suite en Ligue 1, le PSG poursuit son sans-faute. Une victoire, des buts marqués, aucun encaissé, pas de blessés… La soirée est réussie pour les Rouge & Bleu. L’Équipe rapporte que les adverses des Parisiens ne se présentent plus « en victime expiatoire », ce qui ajoute du mérite aux multiples succès depuis le début de la saison. Mais si Paris « répond présent sur le plan des résultats et même de l’attitude », l’animation offensive montre en revanche quelques limites. Selon le quotidien sportif, « la blessure au genou de Messi a interrompu la montée en régime entrevue lors de la première période contre l’OL et le paradoxe est que, sans sa recrue argentine, c’est comme si le PSG avait oublié comment il jouait avant. » La performance du trio Di Maria – Neymar – Mbappé est jugée comme « une désolation » où les trois joueurs ont chacun « joué sa partition dans son coin, sans aucun feeling ».

L’Équipe explique que Mauricio Pochettino peut être soulagé ce matin avec le fait de ne pas compter de blessés supplémentaires après cette rencontre face à Montpellier, en attendant les retours de Messi et de Verratti. La charnière Kimpembe-Marquinhos a rassuré ce samedi avec le Brésilien semblait « concentré, impliqué. Attentif dans la gestion de la profondeur et incisif dans le un contre un. » Si le titi de son côté a « retrouvé un état athlétique de haut niveau », le duo « passera un test XXL » où la mobilité et la faculté des deux joueurs à défendre en avançant « seront précieux. » Idrissa Gueye de son côté « a livré une prestation de haut niveau samedi. Dans un registre qu’on lui connaît – harcèlement sur le porteur – mais pas seulement. Et c’est précisément là-dessus que l’ex-Lillois surprend en ce début de saison. Gueye apporte une dimension supplémentaire à son jeu en cherchant constamment à se projeter pour apporter une solution au porteur. » Son duo avec Herrera est « irrésistible » depuis début août. L‘animation offensive aura été « la grande déception de la soirée. Au mieux, ce fut laborieux. Au pire, franchement inquiétant. Le duo Neymar-Mbappé symbolise cette bouillie. Ces deux-là sont apparus sans cesse à contretemps. Et ont eu un langage corporel qui interroge. » Le fait que Neymar ne possède plus son fameux coup de rein, ce qui est jugé comme « inquiétant ».

Les notes du XI du PSG selon L’Équipe : Navas 6 – Hakimi 6 – Marquinhos 6 – Kimpembe 7 – Diallo 5 – Paredes 4 – Herrera 7 – Gueye 8 – Di Marià 4 -Mbappé 4 – Neymar 4

Pour Le Parisien de ce dimanche, le PSG « laisse perplexe » malgré deux victoires cette semaine (Metz, Montpellier) et n’indique aucune amélioration dans le jeu, notamment offensif. L’absence des attaquants « est un mystère » et le secteur qui ne bouge pas c’est « les parades toujours spectaculaires de Keylor Navas. » Neymar pourrait être prêt dans un mois par exemple, mais « Manchester City s’avance, avec ses airs de premier grand test de la saison, et Paris ne sait pas trop dans quelle direction il court. » Des joueurs ont déçu par rapport aux dernières sorties comme Hakimi, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Angel Di Maria ou encore Kylian Mbappé.

Le Parisien estime qu’en ce moment, « le boss du milieu de terrain » s’appelle Gana Gueye et que les chiffres sont trompeurs avec ce huitième succès en autant de rencontres. Par exemple le Brésilien Neymar « avait la tête et les jambes aux retrouvailles avec son bourreau de la dernière demi-finale européenne plus qu’à son hôte du soir ». Le numéro 10 Rouge & Bleu a perdu 20 ballons sur les 41 joués et n’a remporté que deux malheureux duels. Des statistiques qui ne font que stigmatiser son manque d’influence sur le jeu parisien.

Les notes du XI du PSG selon Le Parisien : Navas 6,5 – Hakimi 4,5 – Marquinhos 6 – Kimpembe 6,5 – Diallo 5 – Paredes 5,5 – Herrera 7 – Gueye 7 – Di Marià 6 -Mbappé 5 – Neymar 4,5