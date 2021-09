Malgré un début de saison exceptionnel avec huit victoires en autant de rencontres, le PSG fait jaser à cause d’un niveau de jeu pas à la hauteur des espoirs placés en eux. Interrogé par le quotidien L’Équipe, le défenseur central Giorgio Chiellini estime que le Paris Saint-Germain peut être imbattable… à condition de faire les efforts !

Des défenseurs qui lui plaît ou lui ressemble ?

J’ai toujours été un admirateur de Sergio Ramos : au-delà de ses qualités de défenseur pur, j’admire son caractère et ce qu’il donne à ses coéquipiers. Un autre joueur qui progresse toujours plus, c’est Marquinhos. C’est devenu un joueur total, qui allie les caractéristiques défensives à un vrai leadership : s’il n’est pas là, tu le sens. Je l’avais affronté avec la Roma, à 18 ans, il venait d’arriver (le 29 septembre 2012), il était entré comme latéral droit, et j’avais été frappé par ce joueur qui allait très vite. Mais je n’aurais jamais pensé qu’il serait devenu si fort comme défenseur central, car il était vraiment maigrichon. On parle peu de lui par rapport à d’autres, mais c’est un super joueur.

Qui prendre au marquage face au PSG ?

Personne (rires) ! Je me mets le plus près possible du but et là, dans la surface, peut-être que je peux encore sauver quelque chose ! On dirait une équipe de PlayStation, vraiment. Et une équipe imbattable aussi. S’ils trouvent un amalgame sur le terrain et en dehors, s’ils arrivent à mettre les intérêts de l’équipe devant les intérêts individuels, ils seront imbattables. S’ils se sacrifient tous ensemble pour le même objectif, ils ne peuvent pas ne pas gagner. Mais ce n’est jamais aussi simple, et les adversaires seront surmotivés.

Possible de gagner sans l’aide défensif de tes attaquants ?

C’est impossible. Mais tu peux arriver à réduire les courses au maximum, en récupérant le ballon très haut et très vite, ou en l’ayant toujours loin de ton but. Mais ce sont des discours, et parfois, pour des raisons techniques, tactiques, une blessure, ou l’adversaire, tu n’arrives pas à les mettre en place. Sinon les meilleurs gagneraient à chaque fois.