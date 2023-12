Revue de Presse PSG : Nantes, Zaïre-Emery, Tenas, capital…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 9 décembre 2023. Le match face au FC Nantes, Warren Zaïre-Emery déjà de retour dans le groupe parisien, le portrait d’Arnau Tenas, la valeur du capital du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match du PSG face au FC Nantes ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport et Canal Plus Sport 360) à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre qui servira de répétition avant le match décisif de Ligue des champions face au Borussia Dortmund mercredi prochain. Cette rencontre doit aussi servir à balayer les doutes et faire le plein de confiance avant le déplacement en Allemagne, qui déterminera une grande partie du reste de la saison. « Il n’y a pas que la Ligue des champions dans la vie, mais, à Paris, si les projets changent d’un été à l’autre et les entraîneurs assez souvent aussi, l’objectif demeure : régner sur le continent. » Et Luis Enrique a bien conscience des enjeux des prochains jours et ne souhaite pas vivre une sortie de route inédite en Ligue des champions dans l’ère QSI.

En championnat, le PSG de cette saison fait moins peur mais reste toujours aussi efficace, en grande partie grâce à un Kylian Mbappé qui débloque souvent les situations. De son côté, Arnau Tenas va devoir confirmer. « Au stade Océane, il était entré sans échauffement ni appréhension. Cette fois, il a eu six jours devant lui pour se préparer et laisser la pression s’installer. » Et les probables retours de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery seront des solutions non-négligeables pour Luis Enrique. « Les éventuelles présences du défenseur brésilien et du milieu français changeraient un peu les perspectives, notamment au milieu de terrain, le gros point d’interrogation de ce début de saison. » L’entrejeu parisien a trop souvent manqué d’impact et de maîtrise.

Le quotidien sportif met en avant le retour anticipé de Warren Zaïre-Emery dans le groupe du PSG. Alors qu’il était annoncé forfait jusqu’en 2024 après son entorse à la cheville, le Titi pourrait déjà être à disposition de Luis Enrique pour la réception du FC Nantes ce samedi. Le néo-international français ne ressent plus de douleur à la cheville et a repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers ces derniers jours. « Mais même si la tendance à un retour dans le groupe était forte vendredi, elle n’était pas définitivement actée par le staff », précise L’E. Reste désormais à savoir si son coach lui accordera un peu de temps avant le match décisif face à Dortmund en Ligue des champions afin de lui redonner un peu de rythme. Luis Enrique n’avait pas adopté cette méthode avec Danilo Pereira, pas utilisé face à l’AS Monaco (5-2) avant d’être titulaire face à Newcastle (1-1) quatre jours plus tard. Le technicien espagnol « pourrait conserver la même prudence avec Zaïre-Emery dont la présence en Allemagne apparaît d’autant plus précieuse que Fabian Ruiz est forfait. » Le retour de Marquinhos est aussi une bonne nouvelle. Cela permettra de remettre Lucas Hernandez dans le couloir gauche lors des grands rendez-vous.

L’Equipe fait également un portrait du gardien du PSG, Arnau Tenas, et de son adaptation rapide chez les Rouge & Bleu. Un article partagé ici sur notre site.

🚨 Luis Enrique confirme donc que Warren Zaire-Emery et Marquinhos sont disponibles pour la rencontre face à Nantes 🔙✅#PSGFCN pic.twitter.com/rDQyH6V9uU — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 8, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre face au FC Nantes en Ligue 1. Une sorte de répétition pour le PSG avant le match de C1 face au Borussia Dortmund. Leader avec quatre points d’avance sur l’OGC Nice, le club parisien n’a rien à craindre en cas de contre-performance mais cela pourrait apporter quelques fragilités avant le déplacement en Allemagne. Surtout qu’il y a encore quelques incertitudes dans le onze de départ. Luis Enrique devra se passer de Gianluigi Donnarumma, suspendu, pour cette rencontre face aux Canaris. « Peu de chance, aussi, qu’il réintègre d’entrée Warren Zaïre-Emery, voire Marquinhos, ces deux-là reviennent tout juste de blessure. » Seul un succès permettra aux Rouge & Bleu de préparer sereinement le déplacement au Signal Iduna Park. Surtout que les Parisiens montrent des vraies limites à l’extérieur en C1. La dernière victoire remonte au 2 novembre 2022 sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2). « Une raison de plus pour comprendre pourquoi la route de Dortmund passe cette année par Nantes », conclut LP.

Le quotidien francilien fait aussi un portrait d’Arnau Tenas, qui occupera le but du PSG ce samedi face au FC Nantes. La semaine passée face au Havre (0-2), le portier de 22 ans avait connu ses premières minutes comme gardien professionnel dans l’élite du football. Une première qui a rempli de joie sa famille, dans laquelle le poste de gardien de but est sacré. Son père, Joan, avait été gardien de l’Espanyol Barcelone durant sa jeunesse et son grand-père avait fait carrière dans des clubs-semi professionnels en Catalogne. Ainsi, Arnau Tenas a été baigné dès son plus jeune âge dans ce monde, comme le rapporte un proche de la famille : « Son papa et son grand-père ont été très importants dans sa construction. Arnau a beaucoup échangé avec son grand-père, il était toujours question de foot et du poste de gardien. C’est comme une tradition familiale. » Son grand-père, aujourd’hui décédé, faisait office de première idole et d’entraîneur lors de son enfance. « Le miroir de son grand-père l’a poussé à devenir gardien. Même s’il était très bon avec ses pieds, il voulait jouer à ce poste. Il n’y avait pas d’autre gardien comme lui. Il a toujours été le gardien le plus complet de sa génération au Barça et en Espagne. Très rapide et agile, puissant et courageux dans les airs et spectaculaire avec ses pieds », explique son formateur au FC Barcelone, Aureli Altimira.

Arnau Tenas a cultivé cette aisance balle au pied lors de ses années à la Masia, qu’il a rejoint à l’âge de 9 ans. Il participait souvent aux toros afin de parfaire ses compétences dans ce domaine. « Mais Tenas pousse le curseur et s’astreint à des séances spécifiques pour atteindre un haut degré de précision dans ses relances du pied gauche ou du droit afin de se démarquer. » Lors de son passage avec les jeunes du FC Barcelone, il remporte 7 titres, devient un titulaire indiscutable avec les Espoirs et est même appelé pour la première fois par Luis Enrique en mars 2022 avec l’équipe première d’Espagne, alors qu’il n’avait encore jamais évolué en pro. Barré par la concurrence chez les Blaugrana, Arnau Tenas refuse une prolongation de contrat puis s’engage au PSG où il jouera son deuxième match ce samedi, « pour le plus grand bonheur de son papa, présent ce samedi soir dans les tribunes du Parc. »

Enfin, Le Parisien revient sur la valeur du capital du PSG, estimée à plus de 4 milliards d’euros depuis l’arrivée d’Arctos Partners comme actionnaire minoritaire. Le fonds d’investissement américain est entré dans le capital du club à hauteur de 12,5% et va rapporter plus de 530 millions d’euros, qui permet ainsi aux Rouge & Bleu d’atteindre une valorisation historique de 4,25 milliards d’euros, selon une estimation de Brand Finance et du magazine Forbes. Acheté par QSI contre un chèque de 70 millions d’euros il y a douze ans, la valeur du PSG a augmenté de presque 6.000%. Une hausse très importante pour un club qui ne possède pas son propre stade et dans un championnat qui peine à trouver des diffuseurs télé. « Le PSG n’est pas prioritaire de son stade, mais avec la convention d’occupation longue durée que lui octroie la ville, c’est presque comme s’il l’était. La valorisation se fonde sur d’autres choses, comme les revenus du club et tout le développement de la marque. En se rapprochant d’autres univers comme le lifestyle, la mode, l’art, Paris a constitué une très grande marque internationale », explique l’économiste Christophe Lepetit. Le PSG est aussi le club en Europe qui dégage le plus de revenus billetterie lors des jours de match. En plus de cela, les partenariats du club ont explosé, comme l’explique Christophe Lepetit : « Le club est passé de moins de 100 millions à plus de 600 millions les années records. Malgré les contraintes du stade et du marché français, le PSG fait partie des grandes franchises européennes. »