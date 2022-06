Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 22 juin 2022. Retour sur l’interview de Nasser Al-Khelaifi et la révolution à venir au PSG, la fin de la piste Zidane et le boulevard pour Galtier, Hugo Ekitike plaît au Paris Saint-Germain… mais pas que !

Apres la publication de l’interview de Nasser al-Khelaifi, Le Parisien révèle que cet entretien a été un dossier qui a traîné mais visiblement, le président du PSG était impatient de dévoiler sa nouvelle stratégie. Le rendez-vous a été pris ce lundi, avant de “changer trois fois d’endroit et deux fois d’horaire”. Le président parisien assure, “les yeux dans les yeux” que le PSG n’a jamais discuté avec Zinedine Zidane et éteint les rumeurs pour laisser la place à Christophe Galtier, mais c’est un vrai virage dans la politique sportive parisienne avec la fin des paillettes. Si le transfert de Neymar “ne semble pas envisageable”, ce dernier ne devrait plus avoir de passe-droit et pourrait se retrouver sur le banc de touche. Le quotidien révèle que les indésirables devraient privés de tournée au Japon.

Le Parisien explique qu’il n’y a pas encore d’accord entre toutes les parties pour Christophe Galtier. Pourtant selon le quotidien francilien, « il ne fait plus guère de doute« , le technicien de 55 abs « sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine » mais son arrivée « pourrait encore prendre un peu de temps avant d’être finalisée. » Le champion de France et Nice discutent depuis la semaine dernière mais aucun accord n’a – pour l’instant – été trouvé entre les deux clubs même si les liens entre Galtier et Luis Campos facilitent les discussions assure Le Parisien. La finalisation de ce dossier devrait encore prendre du temps, notamment en raison du contrat de Galtier, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 chez les Aiglons. Cette situation contractuelle semble « autoriser les dirigeants niçois à se montrer gourmands quant à l’indemnité de transfert (estimée autour de 10 M€). » Au PSG – qui assure vouloir prendre la bonne décision – on explique qu’une issue est loin d’être trouvée « même si les discussions se poursuivent entre toutes les parties concernées.«

Le quotidien francilien écrit également que le PSG ne peut pas se mettre à la faute avec Mauricio Pochettino. Même si les dirigeants lui ont expliqué qu’il ne sera plus sur le banc la saison prochaine, ils doivent trouver un accord avec le technicien argentin avant de pouvoir annoncer le successeur de l’ancien capitaine parisien.

L’Équipe revient aussi sur les propos de Nasser al-Khelaïfi qui a envie d’expliquer son envie de changer de projet. Le quotidien sportif décrit le ton du président parisien comme “clair, ferme, péremptoire” et qui indique un “changement de cap dans la stratégie du PSG”. “Mais” le média rappelle les propos du patron parisien après le départ de Zlatan Ibrahimovic : « C’est un changement de projet, avançait-il alors. On va recruter des joueurs qui apportent un plus à l’équipe. Au début, on a eu besoin de joueurs pour développer notre image. On a besoin maintenant de joueurs qui mangent le gazon, prêts à mourir pour le club et pour ce maillot. » Ce discours de fermeté ressemble à une communication à destination des supporters et des joueurs. Si les pistes Skriniar, Vitinha tendent “sans doute” vers un PSG « moins bling-bling », comme le veut le dirigeant qatarien, mais il faut voir si cela sera véritablement appliqué…

Désormais archi-favori pour prendre le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, “le départ de Christophe Galtier est imminent”. Lucien Favre de son côté est très proche d’un retour à Nice qu’il a déjà fait briller entre 2016 et 2018. Les Niçois sont amenés à vendre dans les prochaines heures le technicien de 55 ans dans la capitale française… même si rien ne peut se produire avant l’officialisation de son départ. Si l’ancien entraîneur lillois voulaient chambouler son effectif, son équipe elle souhaitait que celui-ci relance les éléments déjà présents. Ce sera donc la prochaine mission de Lucien Favre. Le PSG est en passe de subir une grosse révolution. Dans un premier temps, il y a eu le départ de Leonardo, remplacé par Luis Campos, désormais dans les prochaines heures le club de la capitale va accueillir un nouveau coach à la place de Mauricio Pochettino. Celui-ci devrait être selon toutes vraisemblances être Christophe Galtier.

L’Equipe nous apprend ce jour que les candidats se sont multipliés pour Hugo Ekitike. Ainsi, selon cette source, le PSG serait bel et bien toujours sur les rangs afin d’attirer le jeune attaquant. Néanmoins, avant de pouvoir bouger ses pions de manière concrète, la direction devra vendre les indésirables et introniser son nouvel entraîneur. Le Real Madrid, qui se remet doucement de son échec avec Kylian Mbappé, se serait également manifesté. L’agent de l’espoir tricolore aurait même déjà rencontré les émissaires de la Casa Blanca. Enfin, déjà sur les rangs depuis un petit moment, le Bayern Munich garderait un œil sur l’attaquant. De quoi annoncer une lutte féroce dans les semaines à venir…