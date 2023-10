Revue de Presse PSG : Newcastle, Luis Enrique, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 5 octobre 2023. L’humiliante défaite du PSG à Newcastle (4-1) en Ligue des champions, les choix tactiques de Luis Enrique vivement critiqués, le match très compliqué de Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la défaite du PSG sur la pelouse de Newcastle (4-1) à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Les Rouge & Bleu ont sombré face au pressing et l’intensité des Magpies. Les Parisiens n’ont jamais réussi à répondre au défi physique du club anglais dans le 4-2-4 de Luis Enrique. « Paris a sombré comme rarement lors d’un match de phase de groupes de Ligue des champions. Au-delà de la défaite, lourde et méritée, se pose surtout la question de l’absence de réaction. » Ni Luis Enrique ni les joueurs sur la pelouse n’ont su impulser un nouvel élan à la formation parisienne. Malgré son déchet technique habituel, Ousmane Dembélé aura été le seul offensif à proposer une activité constante tandis que son compatriote, Kylian Mbappé, aura eu tout faux pendant 90 minutes. « Il a oublié que sa manière de terrifier les défenseurs a toujours reposé sur sa propension à utiliser sa vitesse dans la profondeur, pas en endossant le costume de meneur qui réclame le ballon dans les pieds. » Les Rouge & Bleu n’ont jamais su quoi faire de leur possession du ballon (73%).

Le quotidien sportif revient aussi sur la composition d’équipe et l’entêtement de Luis Enrique avec son schéma à quatre attaquants. Après avoir surclassé l’OM (4-0), le coach espagnol a décidé de reconduire le même schéma tactique lors du match nul à Clermont (0-0) et la débâcle à Newcastle (4-1). Et « il faut croire que l’avertissement du stade Gabriel-Montpied face au dernier de L1 au coup d’envoi n’a pas été appréhendé par le technicien espagnol comme une alerte sérieuse sur la viabilité de cette option tactique », se demande L’E. Le club parisien a rapidement été transpercé par les attaques adverses en concédant de nombreuses situations dangereuses avec une équipe coupée en deux. Face à une équipe de Newcastle plus expérimentée que celle de Clermont, il manquait clairement un élément supplémentaire dans l’entrejeu parisien. « Le constat a sauté aux yeux mais Luis Enrique n’a pas réagi. Au contraire, il s’est même obstiné. » Un nouvel échec qui plombe encore plus son bilan depuis son arrivée avec seulement 4 succès, 3 nuls et 2 défaites en 9 matches toutes compétitions confondues.

L’Equipe fait aussi un focus sur la très mauvaise performance de Kylian Mbappé à St James’ Park. Avec aucune occasion à son actif et peu influent dans le jeu de son équipe, le numéro 7 du PSG est passé à côté de sa soirée ce mercredi. Son seul tir du match a eu lieu à la 85e minute. « Le meilleur buteur de l’histoire du club a livré un de ses pires matches sous le maillot rouge et bleu. Habituellement, il y a toujours une petite étincelle, un geste, un but, pour le préserver de la nuit. Pas hier. » Positionné aux côtés de Gonçalo Ramos, l’international français a pris très peu de risque avec le ballon. Reste à savoir s’il était à 100%, lui qui avait été touché à la cheville il y a dix jours lors du Classique. Le champion du Monde 2018 a seulement touché quatre ballons dans la surface adverse et a très peu provoqué balle au pied (1 seul dribble tenté). S’il a réussi à se montrer performant depuis le début de saison (8 buts en 8 matches), ses prestations européennes seront scrutées de près, surtout après son bras de fer avec la direction cet été.

🗣️| Luis Enrique 🇪🇸 pour canal + :



« Pas de changements tactiques en deuxième mi-temps ? Je pense que c’était le mieux, et je continue de le penser »#NEWPSG pic.twitter.com/X25MjV1o2D — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 4, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette débâcle du PSG en Ligue des champions. Rien n’aura fonctionné dans cette soirée dans le nord de l’Angleterre entre les choix tactiques de Luis Enrique et la faillite des cadres comme Marquinhos et Kylian Mbappé. « Le plus mauvais départ du club en Ligue 1 de l’ère qatarie – 12 points en 7 matchs – s’accompagne de la plus large déroute en phase de poule de Ligue des champions depuis le début de l’ère QSI (…) Le nouveau projet, pour l’instant, patine ou ne marche pas, chacun choisira selon son degré d’inquiétude. » Kylian Mbappé a été méconnaissable sur la pelouse de St James’ Park et traverse actuellement une mauvaise passe avec les Rouge & Bleu tandis que les autres recrues offensives (Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos) ne séduisent pas pour le moment. « Nonchalant et peu tranchant, le Bondynois s’isole dans un jeu brouillon qui ne lui ressemble pas. C’est le mal principal du PSG d’ailleurs : Mbappé est méconnaissable. » Depuis le début de saison, le club de la capitale a remporté une seule rencontre à l’extérieur (face à l’OL 1-4). Une donnée inquiétante à prendre en compte quelques jours avant le déplacement à Rennes (dimanche à 20h45).

Enfin, le quotidien francilien revient aussi sur la responsabilité de Luis Enrique dans cette défaite avec son schéma en 4-2-4. Une animation travaillée depuis plusieurs semaines au Campus PSG. Cependant, ses choix laissent songeurs car Randal Kolo Muani a rarement évolué sur le côté gauche tandis que Kylian Mbappé a manqué de vitesse et d’espace en étant en soutien de Gonçalo Ramos. Pendant 45 minutes, les quatre attaquants se sont marchés sur les pieds et ont proposé une bouillie offensive. « Ousmane Dembélé est bien le seul à avoir tenté mais son déchet technique était beaucoup trop important pour faire passer le moindre frisson », constate LP. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery ont dû faire face aux vagues des Magpies avec une ligne de cinq adverse qui pressait constamment. En infériorité numérique, les deux milieux n’ont pas pu relancer proprement et récupérer haut le ballon. Malgré les difficultés affichées par son équipe, Luis Enrique s’est entêté dans son schéma alors que son milieu à trois avait donné des certitudes en début de saison. Au vu des derniers résultats, « il semble difficile de voir Luis Enrique ne pas revenir à son 4-3-3 si séduisant. Car il faut rapidement redresser la barre », conclut Le Parisien.