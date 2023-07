Revue de Presse PSG : Neymar, El Chadaille Bitshiabu…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 14 juillet 2023. Neymar, qui hésite encore sur son avenir, serait dans le viseur de Chelsea. El Chadaille Bitshiabu va poursuivre sa progression au RB Leipzig…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Neymar. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le quotidien francilien explique tout de même que « sa volonté intime demeure mystérieuse. »Selon le quotidien francilien, Chelsea et un autre club, dont le nom n’a pas filtré seraient venus aux renseignements concernant le numéro 10 du PSG. « Le club anglais, principalement, a sondé son entourage pour connaître sa décision et se positionner en cas de départ. » S’il doit quitter le PSG, il ne s’agira que d’un transfert, même si un prêt avec option d’achat avait été évoqué il y a quelques semaines avance Le Parisien. Et sur le marché, sa cote s’élèverait entre 50 et 70 millions d’euros.

🚨 Chelsea s’est mis sur les rangs pour acquérir Neymar… si il décide de quitter Paris.

— Canal Supporters (@CanalSupporters) July 13, 2023

Si l’international brésilien décidait de quitter le club de la capitale cet été, et qu’un club offrait une offre conséquente, qu’elle serait le choix du PSG se demande le quotidien régional. « Là aussi, une forme de floue enveloppe le dossier. » Luis Enrique, le nouveau coach parisien, n’a rien dévoilé de ses plans assure Le Parisien. De son côté, Luis Campos n’a jamais caché qu’un départ de Neymar était envisageable. « Le dirigeant pense qu’une équipe doit s’articuler autour d’une star et non deux, surtout si les deux aiment la même zone, le flanc gauche offensif. Or Neymar et Kylian Mbappé partagent au moins encore ce point commun. » Enfin, le président Nasser al-Khelaïfi préfèrerait qu’il reste à Paris indique Le Parisien. « Il doit, entre autres, penser à la suite. Il sait que dans un an, il y a de grands risques qu’il perde Kylian Mbappé, qui sera libre ou qui aura reçu un bon de sortie après avoir prolongé. » Le dirigeant parisien imagine mal le PSG sans étoiles, avance le quotidien francilien, qui conclut en expliquant que Nasser al-Khelaïfi ne pourra pas s’opposer non plus à la volonté de sa pépite si Neymar décide de rallier un autre club.

Le Parisien évoque également le futur départ d’El Chadaille Bitshiabu pour le RB Leipzig. Le quotidien francilien explique que le montant du transfert est d’un peu plus de 15 millions d’euros. Il pourrait même monter jusqu’à 20 millions d’euros en comptant les bonus. Selon la publication, il reste encore des détails à régler avant que ce transfert soit officiel. Le titi, à qui il ne restait plus qu’un an de contrat, avait déjà visité les installations du club allemand fin juin. Avec les arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar et la présence de Presnel Kimpembe et Marquinhos, son avenir au PSG était barré. On peut également placer Nordi Mukiele et Danilo Pereira à la liste des joueurs qui peuvent jouer en défense centrale. La saison dernière, il a joué 16 matches avec l’équipe première. Il a donc eu des opportunités de se montrer. « Mais il a eu des matches compliqués, à l’image du déplacement à Monaco et quelques autres entrées en cours de matches difficiles. » Il va donc poursuive sa progression en Allemagne, « championnat qui mise régulièrement sur des jeunes et notamment des Parisiens. » El Chadaille Bitshiabu a été séduit par le discours de Leipzig, qui le suit depuis longtemps, bien avant qu’il passe professionnel à Paris, avance Le Parisien. « Il estime qu’il s’agit du cadre idéal, avec du temps de jeu, pour exprimer tout son potentiel dans la continuité et plus seulement avec des bouts de matches« , conclut le quotidien régional.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque également le futur départ du titi du PSG. Selon le quotidien sportif, le choix numéro 1 du club de la capitale n’était pas une vente de son titi. Le PSG aurait aimé le prolonger puis le prêter dans la foulée. À un an de la fin de son contrat, il pourrait rapporter jusqu’à 20 millions d’euros à son club formateur. Une somme qui peut surprendre. Mais le quotidien sportif explique que El Chadaille Bitshiabu est perçu comme un fort potentiel par les grandes écuries européennes depuis de très nombreuses années. « Le titi répond à beaucoup de critères appréciés des directions sportives européennes. » Pour un scout anglais, le départ d’El Chadaille Bitshiabu ne serait pas une vraie perte pour le PSG à court terme. « À court terme, non. En termes de concurrence et de contexte, il n’y avait pas les éléments pour qu’il s’épanouisse au PSG. » Si à Leipzig, il arrive à gommer ses carences, « il peut très bien atterrir au Bayern dans deux ou trois ans« , assure le même scout. « En raison de son gabarit, il a étalé des difficultés à se retourner rapidement. Il a accusé également des problèmes de lecture du jeu défensif et d’anticipation, se montrant trop souvent en réaction« , analyse L’Equipe. La publication explique qu’à sa décharge, il a très peu joué ces deux dernières saisons, 16 avec les pros et 4 avec les U19 lors de l’exercice 2022-2023. « Cela n’a sans doute pas favorisé sa progression. À Leipzig, club réputé pour faire jouer les jeunes, il aura l’occasion de travailler sur ses points faibles tout en cultivant ses points forts » , conclut le quotidien sportif.