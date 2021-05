Quatre interpellations dans l’affaire de la séquestration du père et des sœurs de Marquinhos (L’E)

L’affaire du cambriolage et de la séquestration du père de Marquinhos le soir du 14 mars dernier (pendant le PSG-Nantes) vient de connaître une évolution notable. Le site de L’Equipe rapporte quatre interpellations. Quatre hommes de 18 à 29 ans connus des services de police. Des perquisitions sont en cours à leur domicile. Les deux sœurs de Marquinhos (14 et 16 ans) avaient également subi cet assaut du domicile familial mené à trois. Le butin, un sac de voyage de luxe et 1500 €.