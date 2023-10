Revue de Presse PSG : Neymar, Messi, EDF, Mbappé, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 18 octobre 2023. Les départs de Lionel Messi et Neymar ont un impact sur l’économie et l’image à l’étranger du PSG, le match décevant de Dembélé, Mbappé performant…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque les départs de Lionel Messi et Neymar du PSG cet été et ses conséquences économiques et d’image à l’étranger. « Le Paris Saint-Germain a tourné une page de son histoire cet été. Il a poussé dehors Neymar et le bail de Lionel Messi n’a pas été renouvelé. Reste seulement Kylian Mbappé, dont le contrat s’achève le 30 juin prochain. Si le capitaine de l’équipe de France possède une aura mondiale, elle n’égale pas encore celles de ses deux ex-coéquipiers. » Le quotidien sportif explique que l’arrivée du Brésilien en 2017 avait marqué un tournant dans la renommée du club à l’international. Mais celle de l’Argentin, quatre ans plus tard, a eu des répercussions encore plus significatives et planétaires. Leurs départs ont eu des répercussions sur au moins trois domaines, assure l’Equipe. « En interne, on fait passer le message que la présence des deux joueurs a fait grandir le PSG et lui a conféré une renommée encore plus forte dans le monde, permettant de l’inscrire encore un peu plus comme l’une des marques de sport les plus réputées. Et que leur départ a permis de réaliser de substantielles économies, notamment salariales. » Avec les départs des deux anciens du FC Barcelone, le PSG a perdu entre 10 et 15 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. « Ce recul est à pondérer, puisque au final, le club a gagné plus de fans qu’il n’en a perdus. Ceux qui l’ont quitté sont plus attachés à l’Argentin ou au Brésilien qu’au club où ils évoluent.«

Il y a aussi la question des sponsors. Même si plusieurs sponsors sont liés au PSG depuis plusieurs années et pour encore plusieurs saisons, certains se posent des questions sur leur partenariat, indique le quotidien sportif. « C’est le cas de crypto.com. Cette société spécialisée dans la cryptomonnaie s’est engagée avec le champion de France, quelques semaines après la signature de Messi, pour trois ans et environ 8,5 millions d’euros annuels. Elle avait multiplié par 3, environ, son offre initiale pour l’Argentin. À une année de la fin de son bail, elle souhaite revoir son engagement financier. Des négociations sont en cours. » Plus surprenant, des partenaires qatariens, comme Aspetar, Ooredoo ou Qatar Airways, tardent à payer leur dû. « Enfin, les recherches de sponsors pour le dos du maillot et pour le naming du nouveau centre d’entraînement de Poissy traînent en longueur. » Il y a aussi la revente de billet qui est au ralenti. Même si le Parc des Princes est à guichets fermés à chaque fois, Ticketplace, la plateforme de revente de billets gérée par le PSG, connaît un ralentissement depuis cet été. « Ce phénomène observable depuis le début de saison s’explique par l’attrait moindre pour les touristes, prêts à payer cher pour voir jouer Messi ou Neymar.«

Le quotidien sportif évoque aussi le match de Kylian Mbappé lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Écosse hier soir (4-1). Buteur et passeur décisif, le numéro 7 du PSG a montré de très belles choses. « L’évidence est qu’avec un Mbappé dans ces dispositions, la vie est un peu plus simple. » L’Equipe indique, « qu’on n’avancera pas qu’il est à 100%, on attendra qu’il ait à se produire à plus haute altitude. » Mais l’impression visuelle est très différente de celle qui était il y a deux semaines. « On commence à ressentir la vitesse, la puissance, et une aisance gestuelle qui a pesé sur la soirée. » L’attaquant du PSG a reçu la note de 7 dans le quotidien sportif. « Ce rassemblement, au-delà de ses trois buts, lui aura permis de retrouver des jambes. En un contre un, grâce à cette vélocité retrouvée, il est passé. Comme sur cette passe décisive parfaite pour Pavard (24e). Il aurait pu s’offrir un doublé de passes décisives (pour Pavard, 37e). Sa relation technique avec Theo Hernandez est toujours aussi délicieuse. » Egalement titulaire hier soir, Ousmane Dembélé a déçu, il a obtenu la moins bonne note (3) en compagnie d’Eduardo Camavinga. « Sa prestation représente une vraie déception. On attendait de lui des décalages, des différences en un contre un, de la créativité. Certes, il ressentait la semaine dernière une douleur à une cuisse, mais on n’a rien vu de tout ça. Il y a bien cette reprise en pivot pas cadrée (31e) ou ce judicieux décalage pour Mbappé (60e) mais c’est trop peu. Cette position intérieure (avec Clauss au large) n’a sans doute pas favorisé son expression.«

Le Parisien revient aussi sur la victoire de la France contre l’Écosse. En ce qui concerne les joueurs du PSG, Ousmane Dembélé a été approximatif dans la finition. Ce n’est pas cette rencontre qui va corriger son défaut de joueur sans statistiques. « Cela devient gênant. À mi-octobre, l’ancien Barcelonais reste scotché à zéro but en A comme au PSG. » En ce qui concerne Kylian Mbappé, qui aura retrouvé en équipe de France ce qui lui échappait encore ces dernières semaines dans son quotidien : de la fraîcheur, des sourires, des accélérations foudroyantes, des passes décisives, et le compteur qui tourne, avance le quotidien francilien. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a reçu un 6,5 pour son match dans Le Parisien. « D’un contrôle orienté, il fait toute la différence pour donner le doublé à Pavard (2-1, 24e). Il ouvre bien son pied droit pour marquer son pénalty (3-1, 41e). Du travail bien fait, simple, basique, avant d’être remplacé par Kolo Muani (87e). » De son coté, Ousmane Dembélé obtenu un 4. « Pas à 100 %, il manque encore d’efficacité, à l’image de sa reprise du gauche qui passe juste à côté après un bon service dans le dos de la défense (31e). Kelly repousse son autre tentative (45 + 2e).«