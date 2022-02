Revue de Presse PSG : Neymar, Ramos, Bernat, Navas…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 4 février 2022. Les états physiques de Neymar Jr et Sergio Ramos, le possible onze de départ face au Real Madrid, Keylor Navas de retour pour le déplacement à Lille et Juan Bernat absent de la liste Ligue des champions.

Dans son édition du jour, Le Parisien donne des nouvelles de Sergio Ramos et Neymar Jr, à onze jours du huitième de finale aller face au Real Madrid en Ligue des champions. Concernant le numéro 10 parisien, il s’est entraîné individuellement ce jeudi et devrait reprendre les séances collectives dans les prochains jours. Même si le temps presse, le Brésilien est « bel et bien sur le chemin du retour à la normale. » Mais pour Sergio Ramos, blessé au mollet, l’optimisme ne règne pas pour sa présence face à son ancien club. En effet, l’international espagnol était encore absent du dernier entraînement, ce qui « réduit de plus en plus ses chances de participer à un choc qui imposera d’être au mieux de sa condition physique. »

Et avec ces éventuelles absences, dont celle quasi actée de Sergio Ramos, le quotidien francilien s’est penché sur le possible onze de départ que pourrait aligner Mauricio Pochettino face au Real Madrid le 15 février prochain. Avec le très probable forfait de l’Espagnol, le coach argentin ne tentera pas de défense à trois et devrait évoluer dans son classique 4-3-3. Même si un doute subsiste autour de Neymar Jr, Ángel Di María est le candidat numéro un pour accompagner Leo Messi et Kylian Mbappé en attaque. Julian Draxler et Mauro Icardi n’ont pas su profiter de la longue absence du Brésilien pour saisir leurs chances. Le premier gros point d’interrogation se situe au poste de gardien de but. Avec deux gardiens en forme, Mauricio Pochettino devra trancher entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas. Selon les performances, « l’Italien possède une petite avance sur le Costaricien » car il a commis moins d’erreurs cette saison, mais le portier de 35 ans a également été l’auteur de grandes prestations, surtout qu’il fera face à ses anciens coéquipiers.

L’autre interrogation touche le milieu de terrain. Si Marco Verratti et Idrissa Gueye partent dans la peau de titulaires, le nom de leur troisième coéquipier reste à déterminer. Et cela dépendra du positionnement de Marco Verratti en sentinelle ou relayeur. Si l’international italien évolue en pointe basse, « on peut imaginer Ander Herrera au poste de relayeur comme ce fut le cas face à Manchester City au Parc des Princes (2-0). » Si le champion d’Europe 2021 évolue un cran plus haut, alors « il apparaît plus probable que c’est Paredes qui se collera au rôle de sentinelle. » De son côté, Danilo Pereira apparaît plus comme un élément de complément tandis que Georginio Wijnaldum doit seulement reprendre l’entraînement en fin de semaine prochaine après son entorse à la cheville.

XI possible du PSG face au Real Madrid (selon LP) : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Herrera (ou Paredes), Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Di Maria

De son côté, L’Equipe précise que Keylor Navas fera son retour avant le déplacement sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Après avoir disputé les Éliminatoires à la Coupe du monde 2022 avec le Costa Rica, le portier des Rouge & Bleu « est attendu ce vendredi à Saint-Germain-en-Laye. » Il rejoindra Achraf Hakimi, Marquinhos et Ángel Di Maria, qui ont effectué leur retour au centre d’entraînement hier après-midi. « La bonne nouvelle pour le staff parisien est que ces internationaux sont revenus sans pépins physiques. Les deux prochains jours diront s’ils sont aptes à débuter dimanche le choc au Stade Pierre-Mauroy face à Lille. »

Le quotidien sportif rappelle également que Neymar Jr a participé à une partie de la séance collective avec ses partenaires avant de travailler en individuel. « Le rétablissement du Brésilien est de bon augure dans la perspective de la réception du Real Madrid même s’il manquera de temps. » Actuellement, seuls Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum sont à l’infirmerie. Si de nouveaux examens doivent avoir lieu pour l’Espagnol, l’international néerlandais, lui, doit reprendre avec le groupe en fin de semaine prochaine et pourrait retrouver la compétition face au Stade Rennais (11 février) si le timing est respecté.

Enfin, L’Equipe revient sur l’absence de Juan Bernat dans la liste Ligue des champions du PSG. Non inscrit lors de la première partie de saison en raison de sa blessure au genou, l’Espagnol ne prendra pas part à la phase éliminatoire des Rouge & Bleu, qui débutera avec le huitième de finale face au Real Madrid (15 février / 9 mars). Le PSG a communiqué un groupe de 25 joueurs, dont 8 joueurs formés en France. Ainsi, Mauricio Pochettino « a décidé de se passer des services de Juan Bernat. » À noter que Sergio Ramos, blessé au mollet, et Layvin Kurzawa, qui n’a pas disputé la moindre minute depuis le 1er aout mais qui profite de son statut de joueur formé en France, sont inscrits dans la liste Ligue des champions des Rouge & Bleu.