Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 10 février 2022. Les états de forme de Neymar Jr et Leandro Paredes, Ferland Mendy et Karim Benzema toujours incertains face à Paris, la masse salariale impressionnante des Rouge & Bleu et le passage de Carlo Ancelotti sur le banc parisien.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la situation de Neymar Jr, qui « ne sait toujours pas s’il sera en mesure de tenir sa place » face au Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions le 15 février. Victime d’une entorse à la cheville le 28 novembre dernier, le numéro 10 des Rouge & Bleu n’a toujours pas participé à un entraînement collectif complet et « à priori, le timing paraît intenable pour être présent sur la pelouse du Parc des Princes mardi. » Cependant, aucune décision définitive n’a encore été arrêtée pour sa présence ou non pour ce choc européen. « En interne, on assure qu’il n’y a pas eu de complication, simplement que la cicatrisation a pris un peu plus de temps que prévu et qu’en conséquence le process de reprise progressive a été respecté sans le presser. » De son côté, le joueur de 30 ans se donne les moyens d’être disponible pour ce match face aux Madrilènes avec une montée régulière des charges de travail ainsi qu’une reprise partielle aux séances collectives. Mais à ce jour, une titularisation semble improbable pour un joueur qui n’a pas disputé le moindre match depuis deux mois et demi, même si le Brésilien espère toujours figurer au minimum dans le groupe.

Le quotidien sportif donne également des nouvelles des deux joueurs incertains du côté du Real Madrid : Karim Benzema et Ferland Mendy. Blessé à la cuisse le 23 janvier dernier, l’attaquant français espérait être de retour à temps pour le déplacement à Paris, mais au fil des semaines « les discours rassurants ont petit à petit laissé place au pessimisme et à l’angoisse. » En effet, le meilleur buteur du Real Madrid n’a toujours pas repris l’entraînement collectif à cinq jours du choc. Le joueur formé à l’OL ressent toujours des douleurs à son ischio-jambier et sa blessure musculaire n’est pas encore totalement cicatrisée. Sa présence face à Villarreal ce samedi est quasi écartée. Mais la volonté de Carlo Ancelotti sera d’utiliser son joueur, même diminué, face aux Rouge & Bleu. De son côté, Ferland Mendy est également incertain pour le match face au PSG, même s’il a retouché le ballon pour la première fois depuis 17 jours ce mercredi. Touché à son adducteur de la jambe gauche, le latéral gauche ressent toujours une gêne. « Il est pourtant prévu qu’il se teste et participe ce jeudi matin à l’entraînement collectif du Real. » L’entourage du joueur précise qu’il va mieux même si sa présence ce week-end reste incertaine. De son côté, l’international français ne voudra pas précipiter son retour afin d’éviter une rechute.

Enfin, L’Equipe fait un point sur la masse salariale XXL du PSG avec un chiffre record de 629 M€ (dont 136M€ de charges), même « si elle devrait finalement s’établir à 585 M€ selon le club. » Sur le total des 1,73 milliards de l’ensemble de la Ligue 1, le club de la capitale « représente 37% des rémunérations des 20 clubs de l’élite », même si cette estimation doit être légèrement revue à la baisse selon le PSG. Des chiffres records qui prennent en compte l’ensemble des salariés du club dont les sections handball et judo. Une progression vertigineuse ces dernières saisons passant de 370M€ en 2018-2019 à 585M€ (chiffre du club) actuellement. « Cela coïncide avec l’arrivée de très gros salaires (Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum…), de rémunérations plus que solides pour certaines recrues (Achraf Hakimi ou Nuno Mendes) et à très peu de départs. » Mais le club de la capitale n’est pas sous la menace de l’UEFA qui avait décidé de diviser par deux les éventuels déficits sur les saisons 2019-2020 et 2020-2021 suite aux conséquences de la crise sanitaire. « D’autant que le fair-play financier va être totalement réformé dès la saison prochaine. »

De son côté, Le Parisien donne des nouvelles de Leandro Paredes, touché aux adducteurs. L’Argentin est resté aux soins ce mercredi et « sera sans doute forfait pour la réception de Rennes demain soir au Parc des Princes. » Ander Herrera continue de soigner sa cuisse gauche tandis que Sergio Ramos (mollet) n’a toujours pas recouru. Ces trois joueurs se dirigent vers un forfait en Ligue 1 et voient leurs chances de participer au match du Real Madrid grandement se réduire. Mauricio Pochettino devrait donner plus de détails sur l’état de forme de son groupe cet après-midi en conférence de presse.

Le quotidien francilien revient également sur le passage de Carlo Ancelotti au PSG entre janvier 2012 et mai 2013. Même 9 ans après son départ, il reste encore certaines traces de son passage au Camp des Loges comme « l’aire couverte de sable qui permet aux joueurs en réathlétisation de parfaire leurs appuis. » L’actuel coach du Real Madrid avait notamment permis de structurer un peu plus le club au début de l’ère QSI avec un staff élargi, une nutrition adaptée et la mise en place d’un département performance. Le coach italien avait également critiqué, à juste titre, le manque de sérieux des joueurs français comme l’a rappelé l’ancien Parisien, Sylvain Armand. « On ne l’a pas mal pris parce qu’il disait la vérité. Quand on a vu Maxwell ou Thiago Motta faire des journées entières au camp des Loges, alors que nous arrivions à 10 heures et repartions à 13 heures, nous avons fait évoluer notre culture du travail. Je dirais même que les choses mises en place par Ancelotti et Leonardo, à l’époque à Paris, ont essaimé dans tous les clubs français qui sont devenus de plus en plus professionnels. Je suis certain que si le PSG avait su conserver Carlo, il aurait sûrement déjà gagné la Ligue des champions. » Sa bonne relation avec les joueurs a notamment été un point marquant de son passage à Paris.