Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 4 septembre 2023. La belle victoire face à l’Olympique Lyonnais, le rôle important de Marco Asensio, les transitions rapides et les critiques de Neymar…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la nette victoire du PSG sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-4) en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. Un succès qui permet au PSG de continuer à construire sa force collective face à une équipe lyonnaise qui s’est sabordée d’entrée. « Le PSG a puni Lyon dans des proportions humiliantes mais parfaitement prévisibles, au regard du néant qu’affichent les Lyonnais, qui n’ont pas gagné un match de l’été, et de la construction intéressante et plutôt excitante du Paris de Luis Enrique », analyse Vincent Duluc. Si Manuel Ugarte s’est une nouvelle fois montré impressionnant sur la pelouse du Groupama Stadium, les champions de France en titre ont tout de même concédé 19 tirs lors de cette rencontre et ont pu compter sur un Gianluigi Donnarumma des grands soirs. Les hommes de Luis Enrique ont continué à montrer des bonnes intentions dans la manière de défendre en avançant, le pressing et la vitesse en attaque, mais « Paris est un chantier en cours, et l’excuse d’un match trop facile tient à peine pour tant de situations abandonnées à une équipe à la rue : si le match était vraiment facile, il aurait dû lui être facile de bien défendre, aussi. »

Le quotidien sportif fait également un focus sur les transitions rapides du PSG qui ont grandement fait mal aux Gones. Les joueurs de Laurent Blanc ont été punis par la vitesse et la maîtrise technique des enchaînements des Rouge & Bleu. Pour cela, le club parisien a pu compter sur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L’ancien Barcelonais a fait vivre un véritable calvaire à Nicolas Tagliafico et Duje Caleta-Car avec sa percussion. Même s’il manque encore d’efficacité, son travail de repli à la perte du ballon est à souligner. Un autre homme a montré un visage séduisant ce dimanche soir, Marco Asensio. Aligné en pointe, l’Espagnol « a livré une partition d’une justesse remarquable. » En plus de son but, il a contribué au travail de récupération de son équipe. Sa vision et sa qualité de passe permettent aussi de donner de la vitesse au jeu. Autre caractéristique du jeu prôné par Luis Enrique, le pressing haut et intense qui favorise les attaques rapides. « Les mouvements et dédoublements des joueurs de Luis Enrique vont ajouter au déséquilibre initial né de la perte de balle. » Les Lyonnais n’ont jamais eu le temps de s’organiser défensivement. Le technicien espagnol « insiste pour que, dès la perte, chaque joueur se replie dans la zone désignée » à l’image d’un Vitinha qui a parfaitement bloqué le couloir droit de l’Olympique Lyonnais.

Enfin, L’Equipe revient sur les critiques de Neymar envers le PSG. Dans un entretien à O’Globo, le désormais ex-Parisien n’a pas hésité à tacler son ancienne formation, tout en défendant Lionel Messi, lui aussi très critique sur son aventure chez les Rouge & Bleu. « Nous avons vécu l’enfer lui et moi. On s’énerve pour rien contre nous quand on n’est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d’écrire l’histoire. On a joué de nouveau ensemble, lui et moi, pour écrire encore l’histoire mais nous n’y sommes malheureusement pas parvenus », a déclaré le Brésilien. Face à ces critiques, le PSG n’a pas souhaité réagir mais ne se prive pas pour adresser un petit tacle à ses deux anciens joueurs : « Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette large victoire du PSG à Lyon. Infernal ce dimanche soir, notamment en première période, le club de la capitale a réduit son adversaire en bouillie. Avec sept buts en deux rencontres, les Parisiens montent sur le podium aux côtés des deux autres formations invaincues en championnat, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. « Paris aura donc de l’adversité, ce qui n’a pas exactement sauté aux yeux au Groupama Stadium où il a pulvérisé Lyon, l’a éparpillé aux quatre coins du Rhône. » Même si Gianluigi Donnarumma a été sollicité sur ce match, la méthode de Luis Enrique a été respectée. Manuel Ugarte a initié quasiment chaque action et a pu s’appuyer sur la mobilité de Marco Asensio, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque. Après un été mouvementé, le numéro 7 des Rouge & Bleu a déjà pris la tête du classement des meilleurs buteurs avec 5 réalisations. « Pour l’instant, ce PSG new-look a une gueule de mannequin à un défilé de mode : il est beau et classe, mordant à la récupération du ballon, poussé par les éclairs dans les transitions, plutôt costaud défensivement, facile dans la conservation », résume LP. Un contraste saisissant par rapport à la saison dernière où le bloc équipe était coupé en deux et sans repères tactiques.

Le quotidien francilien se concentre aussi sur le rôle important de Marco Asensio. Placé dans un rôle de faux numéro 9, l’Espagnol de 27 ans se présente comme un profil important dans le jeu mis en place par Luis Enrique. Il a affiché une vraie complémentarité avec ses deux compères d’attaque, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Avec un but et une passe décisive au Groupama Stadium, l’ancien Madrilène « a montré qu’il avait l’envie et le talent balle au pied pour postuler à une place de titulaire, peu importe le poste. » Face à l’OL, l’international espagnol a aéré le jeu parisien avec ses décrochages incessants. « Sa faculté à jouer simple et vers l’avant fait indéniablement sa force puisqu’elle se complète parfaitement avec les profils plus solistes de Mbappé et Ousmane Dembélé. » Pourtant, il est le joueur qui a touché le moins de ballon (40) avant sa sortie à la 75e minute de jeu. Même s’il sera difficile de conserver cette place de titulaire face à la concurrence de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos dans l’axe, Marco Asensio peut s’avérer être un remplaçant de luxe pour le PSG.