Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 3 septembre 2023. Le match face à l’Olympique Lyonnais, les six hommes forts du mercato parisien, de l’ombre pour Gonçalo Ramos en attaque, le mercato plein de promesses des Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le PSG ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) au Groupama Stadium en conclusion de la 4e journée de championnat. Un match qui oppose deux clubs aux antipodes, « une équipe qui est train de se construire et un club qui semble plus proche de se détruire, une armada faite pour le mouvement et l’éclair, et une autre ouverte aux courants d’air, relégable depuis deux semaines », résume L’E. Les deux formations auront aussi marqué l’actualité cette semaine. Le PSG avec ses derniers jours de mercato intenses et l’OL avec la bataille judiciaire entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Si les Gones ne montrent pas de signes rassurants dans leur jeu, en face, les champions de France en titre sortent d’une rencontre très aboutie face au RC Lens (3-1). Avec un recrutement un peu plus raisonnable, surtout dans les profils de joueur, que par le passé et l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, « les Parisiens semblent injouables pour ce Lyon-là. Leur pressing infernal de la première période contre Lorient (0-0), bien plus que leurs 1 000 passes vaines ce soir-là, et la vitesse vertigineuse de leurs transitions et de leurs enchaînements en seconde période face à Lens, pleines de mouvements et de qualité technique, ont montré assez clairement l’idée de Luis Enrique. » Le technicien espagnol possède une véritable armada offensive qu’il pourra faire tourner et est débarrassé « des contingences symboliques et politiques, puisque même Mbappé pourrait accepter de sortir à présent que Neymar et Messi ne resteront pas sur le terrain après lui. »

Le quotidien sportif évoque aussi la grosse concurrence qui s’annonce en attaque avec six joueurs à vocation offensive dans l’effectif de Luis Enrique (Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Ramos, Barcola et Asensio). Une belle armada qui pourrait néanmoins faire de l’ombre à Gonçalo Ramos, recruté en provenance du SL Benfica. Le club parisien a conclu sur le gong l’arrivée de Randal Kolo Muani ce vendredi soir. Une grosse concurrence pour Gonçalo Ramos, recruté cet été sous la forme d’un prêt payant de 20M€ assorti d’une option d’achat quasi automatique de 65M€ plus 15M€ de bonus. « Un montant qui fait de l’ancien buteur du Benfica Lisbonne un ­titulaire en puissance, comme Kolo Muani. » Si ce dernier se remet d’une entorse de la cheville et est donc forfait pour le déplacement à Lyon, il postulera naturellement comme un titulaire dans 4-3-3 de Luis Enrique aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Leur proximité humaine mais aussi footballistique ne jouent a priori pas en faveur de Ramos », explique L’E.

Mais le technicien espagnol s’est montré très clair en conférence de presse sur la possibilité d’un temps de jeu moins important pour le Portugais : « Pas titulaire, vraiment ? ­Visiblement, vous ne me connaissez pas encore. Je veux au moins 20 titulaires, pas 12 ou 13. Même 22. Vous apprendrez qu’avec moi le statut de titulaire ou de remplaçant n’existe pas. » Un discours rassurant pour Gonçalo Ramos. D’autres éléments plaident en sa faveur. Par le passé, Luis Enrique a montré qu’il aimait évoluer avec un attaquant proche des caractéristiques de Gonçalo Ramos, à l’image d’Alvaro Morata avec la sélection d’Espagne. De plus, Randal Kolo Muani peut évoluer sur tout le front de l’attaque et est capable de faire souffler un Ousmane Dembélé sur le côté droit par exemple.

Le Parisien revient aussi sur cette affiche entre deux formations au trajectoire différente en ce début de saison. « Un actionnaire absent et à la ligne floue, un entraîneur au bord du précipice avec une équipe diminuée, pas vraiment gagnante d’un mercato illisible : le PSG rend visite à son fantôme du passé, à son miroir inversé, à ses démons d’autrefois. » En effet, le club parisien affrontera un équipe lyonnaise au bord du gouffre et relégable avant ce choc. De son côté, le PSG infuse l’idée d’un changement. « L’excitation revient, comme si tous les compteurs étaient remis à zéro, dans la croyance d’une équipe enfin collective. » Arrivé avec une idée de jeu claire et libéré de l’égo de certaines stars, Luis Enrique aura le champ libre pour mettre en place des automatismes dans cet effectif largement chamboulé et rajeuni.

Le quotidien francilien fait justement un focus sur ce mercato plein de promesses du PSG. Le club parisien a réussi à franciser son effectif avec une première arrivée de taille en la personne de Lucas Hernandez. Pilier de l’équipe de France, le défenseur a marqué un tournant du recrutement des Rouge & Bleu. Il a été suivi par un autre tricolore, Ousmane Dembélé, avant que Bradley Barcola et Randal Kolo Muani concluent en beauté ce mercato estival 2023. À cela s’ajoutent le chef de file Kylian Mbappé et l’émergence de Warren Zaïre-Emery, sans oublier Presnel Kimpembe qui se remet de sa blessure, « la colonne vertébrale du PSG prend des allures de succursale des Bleus. » Le président Nasser al-Khelaïfi voulait absolument densifier le groupe de joueurs français, « conscient que le lien avec les fans se tisse davantage, ou plus facilement, avec des icônes du pays dans lequel le club évolue. » Surtout que les anciennes stars (Neymar, Messi) n’avaient pas montré d’attachement à la ville ou au pays.

Autre point réussi du mercato, le PSG a réussi à doubler tous les postes. De quoi satisfaire Luis Enrique en conférence de presse : « Bien sûr, je suis satisfait. Je pense que ce mercato a été exceptionnel, je dirais même extraordinaire. Le président et la direction sportive, avec Luis Campos à sa tête, ont été remarquables. Sincèrement, nous n’aurions pas pu prévoir de meilleur scénario. » Le club parisien s’est surtout grandement renforcé en défense et en attaque. Une équipe qui ressemble enfin à ce que Kylian Mbappé désirait, « avec des éléments collectifs, travailleurs, capables de former une osmose sans trop d’ego pour perturber l’édifice. » Enfin, les dirigeants parisiens ont également réalisé un grand travail dans le dégraissage de l’effectif. Le club de la capitale a réussi à se délester des gros salaires tout en récupérant des belles sommes à l’image de la vente de Neymar. Paris a aussi réalisé des économies importants au niveau de la masse salariale avec les départs libres de Sergio Ramos et Lionel Messi. « D’un point de vue strictement financier, le PSG vient d’acter son meilleur mercato des ventes depuis 2011. »

📸 PSG new look 🤝🔴🔵 pic.twitter.com/aNyvFr2YkV — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 2, 2023

Enfin, Le Parisien met en avant les hommes forts du mercato parisien. Attendu au tournant, Luis Campos a dû trouver les ressources nécessaires pour repartir au travail après avoir été frappé par un drame familial en mai dernier. Et cet été, il a su se séparer des stars aux lourds salaires tout en régénérant l’effectif avec des joueurs français pour lui apporter une vraie identité. Il a aussi profité de sa bonne relation avec Jorge Mendes pour réaliser plusieurs recrutements (Ramos, Ugarte, Asensio, Ndour, Lee, Barcola). Pourtant, son avenir au PSG reste menacé, d’après LP. De son côté, Nasser al-Khelaïfi a profité de son carnet de contacts bien étoffé pour intervenir dans certains dossiers. « Durant cet exercice, l’implication du président parisien est montée crescendo. » Il est par exemple intervenu pour Manuel Ugarte lorsque Chelsea s’est montré pressant dans le dossier ou encore pour mener les négociations avec le Bayern Munich pour Lucas Hernandez. Le président parisien a impulsé trois dossiers cet été : Randal Kolo Muani, Xavi Simons et Ousmane Dembélé. Il a aussi réussi à mettre fin au conflit avec Kylian Mbappé.

Autre homme fort du mercato, Luis Enrique. Le coach parisien a rapidement été intégré au processus de recrutement du PSG en travaillant en étroite collaboration avec Luis Campos. Dans les négociations avec les futures recrues, il a souvent été question de trois critères pour valider les profils : Énergie, enthousiasme et générosité. Il s’est aussi impliqué dans certains dossiers. Il a par exemple appelé Bradley Barcola pour lui présenter les contours du projet parisien. Il s’est aussi montré ferme avec Marco Verratti en lui signifiant qu’il n’entrait pas dans ses plans. Autre personnage important, Jorge Mendes. Le super agent a finalisé plus de la moitié des recrues parisiennes. « En privé, le Portugais se dit toujours aussi fier de faire des transferts au PSG, que ce soit dans le sens des départs et des arrivées », rapporte LP. Il s’est particulièrement montré investi dans le dossier Bradley Barcola.

Autre agent qui a eu son importance lors de la période des transferts : Moussa Sissoko. Il a agi en sous-marin dans les deux signatures phare de l’été : Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. « Sa proximité avec le Qatar et la confiance qu’il a gagnée au fil des ans auprès de Nasser Al-Khelaïfi lui ont donné un poids immense pour agir avec efficacité. » Il a aussi usé de son réseau pour permettre l’arrivée des internationaux français en prenant des décisions fortes par moment comme le boycott de l’entraînement de Kolo Muani avec Francfort ou lorsqu’il a annoncé au FC Barcelone la levée de la clause libératoire de 50M€ d’Ousmane Dembélé au-delà de la date limite. Enfin, Antero Henrique a aussi eu un rôle à jouer lors de ce mercato. Même s’il ne possède pas de titre officiel, le Portugais s’est montré omniprésent dans certains dossiers comme le départ pas encore acté de Marco Verratti. Directeur sportif de la Ligue du Qatar, il est l’homme qui a mis en contact le club d’Al Arabi avec l’entourage de l’Italien. Il a aussi sondé quelques joueurs pour le PSG, comme Elyes Wahi, même si ce profil ne faisait pas l’unanimité en interne. « Il n’a qu’une envie, c’est de revenir travailler au PSG », souffle un proche du club parisien.