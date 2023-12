Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 8 décembre 2023. QSI conclut un accord avec Arctos Partners, le fonds d’investissements américain devient actionnaire minoritaire à hauteur de 12,5%, Marquinhos de retour face au FC Nantes, Hugo Ekitike dans le viseur de l’Olympique Lyonnais…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’arrivée de l’investisseur américain Arctos Partners comme actionnaire minoritaire à hauteur de 12,5%. Cet accord permet au PSG d’être valorisé à 4,25 milliards d’euros et va rapporter 531 millions d’euros à QSI. « Concrètement, Arctos Partners va prendre dans un premier temps seulement 6,25 % des parts du champion de France et monter ensuite progressivement à 12,5 %. » En comparaison avec le montant du prix d’achat du club (70 millions d’euros) il y a un peu plus de douze ans, le PSG a connu un développement exponentiel lui permettant de faire partie de l’une des franchises les mieux valorisées au monde. Ce fonds d’investissement apportera son expertise afin d’aider dans l’augmentation des revenus. « L’argent qu’apporte Arctos ne va pas directement dans les caisses du club mais dans celles de son propriétaire, QSI, puisqu’il ne s’agit pas d’une augmentation de capital mais d’une cession de parts », précise L’E. Mais à moyen ou longue échéance, cet argent retombera dans les caisses du PSG lors de ses différents projets comme le futur stade et le Campus de Poissy.

Ces dernières années, le club parisien avait un besoin régulier de trésorerie et faisait appel à son actionnaire. « La saison passée, il avait cherché plus de 200 M€. Après avoir un temps songé à emprunter, c’est finalement QSI qui avait payé. Il y a quelques semaines, il a sollicité un prêt de quelque 20M€ à la Qatar National Bank (QNB) et il y a fort à parier qu’il aura encore besoin d’argent frais au cours de cette saison », rapporte L’E. Arctos Partners est déjà bien implanté dans le monde du sport (MLB, MLS, NBA, NHL, Formule 1, Liverpool…). Le fonds d’investissement américain pourrait aussi avoir son mot à dire dans la recherche d’un directeur général, poste laissé vacant par Jean-Claude Blanc au début de l’année 2023, mais « la direction parisienne de même que l’entourage de QSI démentent avec force cette éventualité. » L’arrivée de ce partenaire doit permettre au PSG de grandir dans certains projets comme l’acquisition de son propre stade.

Graphique : L’Equipe

Plusieurs projets auront lieu au Campus PSG dans les mois à venir. La maire de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, a signé ce jeudi les arrêtés d’autorisation d’ouverture de six nouveaux bâtiments au centre d’entraînement du PSG. « Ce sont dans ces locaux que les jeunes du centre de formation prendront place début janvier, ainsi que l’équipe féminine professionnelle, en attendant d’avoir son lieu de vie dédié », rapporte L’E. L’argent d’Arctos va permettre de financer ces futurs projets à Poissy. « D’ici 2029-2030, le club prévoit, entre autres, de couvrir au moins un terrain de l’équipe professionnelle masculine afin de le protéger du vent, de créer un espace pour les féminines, un autre pour les handballeurs, peut-être un stade de 5.000 places (même si cette idée semble au point mort), un hôtel, des commerces et/ou une clinique sur la réserve foncière dont il dispose sur place. »

Le quotidien sportif évoque aussi le match de ce samedi (21h sur Canal Plus Sport) entre le PSG et le FC Nantes. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers avec le Brésil pendant la trêve internationale, Marquinhos a pris part à une grande partie de la séance collective de ce jeudi avec ses coéquipiers. Le capitaine parisien postule donc pour apparaître dans le groupe pour affronter les Canaris au Parc des Princes. De son côté, Warren Zaïre-Emery était aussi présent à l’entraînement collectif des Rouge & Bleu. Alors qu’il était annoncé forfait jusqu’en 2024 en raison d’une entorse à la cheville, le Titi est en avance sur sa reprise. WZE a effectué une grande partie de l’entraînement avec ses coéquipiers et « en interne, on n’écarte plus totalement la présence du jeune milieu à Dortmund mercredi, même si elle reste improbable. »

🚨📱 🔙 with the guys



Warren Zaire-Emery annonce son retour avec le groupe ✨🔴🔵 pic.twitter.com/SiueOk9m75 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 7, 2023

Au rayon mercato, Hugo Ekitike serait dans le viseur de l’Olympique Lyonnais pour ce mercato hivernal. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien se doit de se renforcer cet hiver pour espérer se maintenir. Ce mardi, la DNCG a autorisé l’OL à recruter lors de la prochaine fenêtre des transferts (du 1er au 31 janvier 2024). Les Lyonnais pourront dépenser jusqu’à 50M€ net (hors vente éventuelle). En attaque, pour apporter de la concurrence à Alexandre Lacazette,« un joueur polyvalent comme Hugo Ekitike (21 ans), écarté au PSG, que l’OL avait déjà essayé d’intégrer au deal de Bradley Barcola cet été, pourrait ainsi être relancé. » Mais l’attaquant des Rouge & Bleu n’est pas la seule piste des Gones et d’autres noms sont ciblés à l’étranger, rapporte L’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur l’arrivée du nouvel actionnaire, Arctos Partners. Un an après l’annonce de Nasser al-Khelaïfi d’ouvrir le capital du PSG, le fonds d’investissement américain a trouvé un accord avec QSI. Comme indiqué dans le communiqué du club, ce partenariat vise à constituer « la base de la prochaine phase croissante mondiale » du club parisien. Cet accord montre que le PSG est passé dans une autre dimension. En 2011, QSI avait racheté le club contre un chèque de 70 millions d’euros et douze ans plus tard la valeur du club a presque été multipliée par 70, rapporte LP. « En entrant, à hauteur de 12,5% dans le capital du PSG, Arctos Partners n’est pas seulement devenu le premier (et seul) actionnaire minoritaire du club. Ces quelques 530 millions d’euros investis ont permis au champion de France d’être valorisé à 4,25 milliards d’euros. » Un chiffre impressionnant qui permet au PSG d’être parmi les cadors du football européen, comme l’explique Christophe Lepetit, responsable des études économiques du CDES de Limoges : « À titre de comparaison, Abramovich, qui avait acheté Chelsea en 2003 (contre 120 millions de livres), a mis 20 ans à faire de même dans un pays où le marché du football n’a rien à voir avec la France. Aujourd’hui, le PSG est à hauteur de Chelsea ou Manchester United. »

L’objectif de QSI est simple : développer de nouvelles ressources afin de rivaliser financièrement avec les cadors du football européen qui empochent des sommes colossales en droits TV et dans des stades de plus grande capacité. L’arrivée d’Arctos va permettre de mettre en place certains projets comme devenir propriétaire du Parc des Princes. Mais ce nouvel actionnaire financera aussi tous les projets immobiliers du club parisien, « de l’extension du centre d’entraînement de Poissy à l’achat d’un terrain pour la construction d’un nouveau stade ou d’infrastructures déjà existantes, comme le Parc des Princes », précise LP. Arctos participera aussi au renforcement du PSG dans le data et le digital. Ce partenariat doit aussi permettre à QSI d’explorer l’acquisition de nouveaux clubs dans le but de créer un réseau. « Une attention à des projets sportifs en dehors du football n’est pas à exclure. » Mais ce partenariat avec le fonds d’investissement américain ne montre pas un début de désengagement du Qatar au PSG, comme l’explique Christophe Lepetit : « C’est une façon d’envoyer un signal fort au marché et de dire au monde que le PSG est devenu l’égal des grands clubs. Avec cet accord, QSI garde les coudes franches tout en ouvrant un nouveau cycle pour continuer à accompagner la croissance du club. »