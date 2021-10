Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 3 octobre 2021, jour de match face au Stade Rennais (à 13h sur Prime Video / 9e journée de L1). La rencontre au Roazhon Park, les axes de progression des Rouge & Bleu, focus sur le début de saison de Neymar et Leandro Paredes.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur les axes de progression du PSG en ce début de saison. 1/ L’installation de Leo Messi dans le onze parisien. Même si l’Argentin a marqué son premier but face à Manchester City, il « n’a pas livré une grande prestation. » Et selon Pablo Correa, la Pulga « a besoin d’une équipe qui tienne le ballon dans la partie haute du terrain », chose rare depuis la fin de la période Laurent Blanc. 2/ Favoriser la relation entre le milieu et la MNM. Pour cela, le PSG doit avoir une meilleure maîtrise et l’entrejeu des Rouge & Bleu peut avoir un rôle déterminant. En effet, « pour empêcher que les adversaires coupent cette relation, il semble important que le triangle des milieux soit modifiable », rapporte Régis Brouard. 3/ Développer une meilleure constance pendant le match. Depuis le début de la saison, le club de la capitale ne maîtrise pas ses matches. Certaines rencontres ont été remportées au finish et « Paris doit afficher plus d’implication dans ces rendez-vous de fin de semaine, à l’image de ce qu’il a montré mardi soir. »

Le quotidien francilien évoque le début de saison de Neymar Jr. Revenu tardivement en août après une Copa America disputée avec le Brésil, le numéro 10 du PSG réalise, d’un point de vue statistique, « son entame de saison la moins tranchante depuis son arrivée dans la capitale en 2017. » En six matches, il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives. Mais l’international brésilien « affiche une dévotion pour le collectif dont peu de ses partenaires, encore moins ceux de l’attaque, peuvent se targuer. » En Ligue des champions, il s’est notamment démarqué au niveau des kilomètres parcourus et des tacles réussis.

XI probable PSG selon Le Parisien : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Herrera (ou Di María), Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

L’Equipe du jour revient sur le match face au Stade Rennais ce dimanche en début d’après-midi. Et avec l’horaire inhabituel de cette rencontre (à 13 heures sur Prime Video), « Mauricio Pochettino a décidé de procéder à quelques changements dans son approche. Le PSG s’est envolé pour la Bretagne la veille de la rencontre et il effectue une mise au vert à l’hôtel, ce qui n’arrive pas d’habitude. » Le coach argentin a vite remobilisé son équipe après la victoire face à ManCity dans le but de poursuivre sa série de victoires en L1. Si tous les joueurs du match de City sont disponibles, le onze de départ pourrait connaître une modification avec l’intégration d’Ángel Di María.

Le quotidien sportif fait également le point sur la situation de Leandro Paredes. Homme clé de Pochettino la saison passée, l’Argentin « est désormais le cinquième ou sixième milieu dans la hiérarchie parisienne. » Revenu tardivement de sélection en août dernier, l’international Albiceleste fait face à la concurrence d’Idrissa Gueye et Ander Herrera, qui ont participé à l’intégralité de la préparation et qui « sont les hommes forts du début de saison parisien. » De son côté, Leandro Paredes « n’est pas apparu dans un état athlétique optimal. » De plus, le coach parisien a modifié son animation au milieu avec « une volonté globale de harcèlement du porteur plus importante et un jeu de projection plus affirmé. » L’Argentin aura des opportunités à saisir mais il ne devra pas se rater.

L’Equipe évoque le mécontentement des supporters rennais sur le tarif des places pour la réception du PSG. Avec l’arrivée de Leo Messi, les clubs français n’hésitent pas à augmenter leurs prix et pour « le grand public, il fallait débourser de 49 à 170 euros pour assister à l’événement » en Bretagne. Avec l’engouement autour de l’arrivée du sextuple Ballon d’Or, le Stade Rennais aurait pu remplir deux fois le Roazhon Park.

XI probable du PSG selon L’Equipe : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Verratti, Gueye – Di María, Messi, Neymar – Mbappé

De son côté, Le Télégramme met en avant le milieu de terrain performant du PSG. Face à Manchester City en C1, le trio Verratti-Gueye-Herrera a impressionné et Pochettino « s’appuie sur les qualités complémentaires de trois joueurs. » Si l’Italien se distingue par sa qualité balle au pied et sa capacité de conservation, l’international sénégalais « s’est illustré par sa puissance de frappe : par deux fois déjà, il a fait mouche en dehors de la surface de réparation » De son côté, Ander Herrera « est davantage cantonné aux tâches de l’ombre et il incarne le profil du joueur qui va se sacrifier pour l’équipe. »