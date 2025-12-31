Revue de Presse PSG : reprise, calendrier, équipe-type monde 2025…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 31 décembre 2025. Une reprise de l’entraînement presque au complet, un mois de janvier très chargé pour les Parisiens, Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia présélectionnés pour l’équipe-type monde 2025…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la reprise de l’entraînement du PSG ce mardi. Après neuf jours de vacances, les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé le Campus de Poissy. Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, retenus avec leur sélection pour la CAN, étaient absents, tout comme les blessés Matvey Safonov (fracture de la main gauche), Quentin Ndjantou (cuisse) et Lee Kang-In (cuisse). Les autres joueurs étaient bien présents à cette reprise. Après avoir connu sa première avec le groupe professionnel face à Fontenay (4-0) en Coupe de France, Noah Nsoki a une nouvelle fois participé à la séance collective. « L’enjeu pour les Parisiens est de se préparer pour la réception du Paris FC dimanche. Ils s’entraîneront ce matin, seront en repos jeudi et reprendront vendredi après-midi », précise L’E.

Jusqu’à vendredi, le quotidien sportif continue d’élire l’équipe-type monde de 2025. Après les gardiens, les latéraux, les défenseurs centraux et les milieux défensifs, c’est au tour des milieux offensifs et ailiers. Et trois joueurs du PSG sont présélectionnés : Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Ils sont en concurrence avec Jude Bellingham (Real Madrid), Rayan Cherki (OL / Manchester City), Luis Diaz (Liverpool / Bayern Munich), Jérémy Doku (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Mason Greenwood (OM), Lamine Yamal (FC Barcelone), Martin Odegaard (Arsenal), Michael Olise (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Raphinha (FC Barcelone), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Vinicius Jr (Real Madrid) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool).

De son côté, Le Parisien fait un focus sur le calendrier chargé du PSG en janvier. En effet, les Rouge & Bleu vont connaître un mois rythmé avec pas moins de sept rencontres à disputer en 25 jours. Cela débute dès ce dimanche (20h45) avec la réception du Paris FC en Ligue 1. « Au-delà du rythme intense imposé par ce calendrier dense, ce sont les oppositions et la nature des rencontres qui rendent cet enchaînement un peu plus périlleux, même si le PSG jouera au Parc des Princes à quatre reprises durant cette période. » Un autre derby francilien face au PFC aura lieu quelques jours plus tard, cette fois-ci en Coupe de France (12 janvier). Avant cela, un déplacement au Koweït est programmé pour affronter l’Olympique de Marseille au Trophée des champions (8 janvier). À cela s’ajoutent la réception du LOSC (16) et un déplacement à Auxerre (23) en championnat ainsi que les matchs de Ligue des champions face au Sporting Portugal (20) et Newcastle (28). « Janvier offre un menu de fête, de type réveillon, aux hommes de Luis Enrique contraints de démarrer pied au plancher pour entretenir une dynamique positive. »

L’année passée, les champions d’Europe étaient confrontés à un calendrier similaire en janvier avec sept matchs à jouer en 24 jours, pour un bilan de six victoires et un nul. Si les blessures de Matvey Safonov, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou vont priver Luis Enrique et son staff de quelques options, certains cadres comme Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont bien terminé 2025. Les deux premiers gros objectifs de ce mois de janvier seront de rester au contact du RC Lens, leader de Ligue 1, et de remporter le premier trophée de 2026 face au rival marseillais. « L’idée pour Luis Enrique consiste, ensuite, à répartir les temps de jeu, concerner l’ensemble de son effectif, maintenir une forme d’harmonie et arriver dans les meilleures dispositions pour les deux dernières rencontres de Ligue des champions », conclut LP.