Doué : « On a tous travaillé ensemble, on a démontré un grand état d’esprit »

Élu meilleur joueur émergent lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, l’attaquant du PSG, Désiré Doué, a tenu à mettre en avant l’année 2025 historique des Rouge & Bleu.

Le PSG a tout raflé en cette année 2025. Après avoir réalisé un sextuplé historique, le club de la capitale a également vu ses joueurs être récompensés de plusieurs trophées individuels. Ce dimanche, lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le club de la capitale a une nouvelle fois fait une razzia sur les récompenses individuelles avec pas moins de sept trophées remportés. Et l’international français, Désiré Doué, a notamment été élu meilleur joueur émergent de l’année 2025.

À lire aussi : Doué et J.Neves, les prochains gros dossiers de prolongation ?

« Que ce soit en défense, au milieu, en attaque, les gardiens, je pense qu’on a été les meilleurs dans tous ces domaines »

Une fierté pour le numéro 14 des Rouge & Bleu, qui a mis en avant le collectif parisien, dans des propos accordés au site officiel du club : « Je ressens beaucoup de joie, c’est un trophée magnifique. C’est un trophée individuel, mais comme je l’ai dit, ça vient d’un grand travail collectif qu’on a fait cette année. On a tous travaillé ensemble, on a démontré un grand état d’esprit. On a remporté six trophées, c’est une année historique et je suis très content de recevoir ce prix. Je pense que ça coule de sens quand on voit la saison qu’on a faite. Que ce soit en défense, au milieu, en attaque, les gardiens, je pense qu’on a été les meilleurs dans tous ces domaines et c’est ce qui nous a amenés à gagner tous ces titres. On est très contents ce soir, et je suis très content pour le président, pour le directeur sportif, et bien sûr tous mes coéquipiers qui ne sont pas là mais sans qui on n’aurait pas pu gagner tous ces trophées. »

Le Paris Saint-Germain a l’honneur lors des Globe Soccer Awards ! ❤️💙



🏆 Meilleur Club

🏆 Ousmane Dembélé, Meilleur Joueur

🏆 Vitinha, Meilleur Milieu

🏆 Désiré Doué, Joueur Émergent

🏆 Luis Enrique, Meilleur Entraîneur

🏆 Nasser Al-Khelaïfi, Meilleur Président

🏆 Luis Campos,… pic.twitter.com/PyxM4DvCOs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2025