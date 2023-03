Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 2 mars 2023. Le Stade de France qui n’est pas une option, l’espoir de Neymar, l’association Mbappé-Messi, l’avenir de Presnel Kimpembe…

Gravement blessé contre Marseille, Presnel Kimpembe ne rejouera plus avec le PSG cette saison. Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les interrogations autour de cette longue absence pour le titi mais également pour le club. Le défenseur central est face à un challenge de taille, sûrement le plus relevé de sa carrière, lance le quotidien francilien. Un défi qu’il « aborde avec détermination et une rage de vaincre. » Lui, qui ne devrait pas revenir avant l’automne, arrive en fin de contrat en juin 2024. Son avenir va se poser dans les prochains mois. Amoureux du PSG, « Kimpembe a toujours priorisé l’option d’une prolongation. Chelsea avait fait part ces dernières semaines d’un intérêt. L’Atlético de Madrid l’été dernier. » Sa blessure met fin à une possibilité d’un départ l’été prochain. Même si Milan Skriniar doit arriver, le PSG va surement devoir recruter un défenseur central gaucher, Presko étant quasiment le seul dans l’effectif. « Parmi les possibilités, Pau Torres (Villarreal) et Gonçalo Inacio (Sporting) apparaissaient dans une short list il y a quelques mois. » Du côté du terrain, son absence reste une perte importante même s’il n’a joué que 15 des 36 matches du PSG cette saison. « Dans le vestiaire, le numéro 3 est un élément qui compte, n’hésitant pas à élever la voix quand il le faut et à accompagner les jeunes du centre de formation qui aiment s’identifier à lui. » Sa capacité à apporter de l’impact et de défendre en avançant « est quasi unique dans un secteur peu concurrentiel. » Alors que la défense du PSG est pointée du doigt pour son manque d’agressivité, Presnel Kimpembe apportait cette dose de combativité. En son absence, si Christophe Galtier repasse à quatre derrière, la charnière sera composée de Marquinhos et Sergio Ramos. S’il maintient son 5-3-2, les remplaçants naturels se nomment Danilo Pereira et Nordi Mukiele « même si l’un comme l’autre sont plus à l’aise pour évoluer dans une position de défenseur axial droit. » Enfin, « El Chadaille Bitshiabu présente l’avantage d’être gaucher et pourrait alors prétendre à gratter quelques minutes à ce poste au cours des mois à venir.«

Le Parisien qui évoque aussi le duo Lionel Messi-Kylian Mbappé, qui a éteint le Vélodrome dimanche soir lors de la très belle victoire du PSG contre son ennemi historique (0-3). Lors de cette rencontre, les deux joueurs ont confirmé que leur duo était l’arme la plus tranchante de France. Depuis le début de la saison en Ligue 1, ils se sont échangés dix passes décisives, « ce qui les place quatre rang au-dessus de n’importe quel duo. » Le quotidien francilien indique que quand les deux membres de la MNM commençaient une rencontre sans Neymar, ils ne se sont jamais inclinés. « Lors des 13 matches débutés dans cette configuration depuis la saison dernière, le PSG s’est imposé à 12 reprises, ne concédant qu’un seul nul à Nice (0-0) lors de la saison dernière« . Lors de ces 13 rencontres, ils ont marqué 25 des 33 buts du PSG, se trouvant à neuf reprises. Pour Robert Pirès, ce n’est pas une surprise. « Ils jouent le même football. Ça fonctionne parce que non seulement ils ont les mêmes idées, la même conception du jeu mais aussi parce qu’il y a un feeling évident entre eux. » Malgré ça, les deux joueurs ne sont pas des inséparables en dehors du terrain assure Le Parisien. Ils entretiennent de très bonnes relations « facilitées notamment par la maîtrise parfaite de l’espagnol par Kylian Mbappé. » Les deux se vouent un profond respect, « chacun étant conscient qu’ils évoluent sur une planète différente de celle des autres« , explique le quotidien régional. « De l’extérieur, j’ai l’impression que chacun a évolué et a changé d’attitude au contact de l’autre. Kylian est devenu plus altruiste dans le jeu. Et après avoir été le roi de Barcelone, Messi donne l’impression d’avoir accepté que Kylian soit le patron sur le terrain à Paris et s’est mis à son service. C’est une marque d’intelligence et d’humilité puisque c’est ce qui l’ai fait gagner« , conclut Pirès.

Dans son édition du jour, l’Equipe reparle de la possibilité Stade de France pour le PSG s’il devait quitter le Parc des Princes. Et le quotidien sportif explique que le club de la capitale n’est pas intéressé par un déménagement dans l’enceinte de Saint-Denis. « Les dirigeants, notamment les propriétaires, n’y ont jamais réellement songé. » Ce dernier est trop loin des racines et de l’histoire du club au Parc des Princes. Il est également peu pratique avec sa piste d’athlétisme. « L’enceinte ne correspond pas aux attentes du PSG. » L’Equipe qui conclut en expliquant qu’aucun contact n’a eu lieu entre le Stade de France et le PSG afin d’entamer la moindre négociation.

Le quotidien sportif évoque aussi l’espoir de Neymar de pouvoir être dans le groupe du PSG pour le déplacement à Munich pour y défier le Bayern dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. L’international brésilien poursuit des soins intensifs pour son entorse « tout en continuant de s’entretenir sur le haut du corps. » Il fait tout pour être présent, même sur le banc, à l’Allianz Arena. « Le timing paraît serré à ce jour » même si sa participation à la rencontre contre les Munichois n’est pas encore définitivement à exclure. Ménagé contre Marseille, Achraf Hakimi n’était pas présent à l’entraînement hier. Il reste incertain pour le match contre Nantes. « L’objectif reste de pouvoir compter sur lui en Allemagne« , conclut l’Equipe.