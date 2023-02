Blessé face au LOSC hier après-midi, Neymar est un habitué des blessures en janvier-février. Ce fut le cas presque tous les ans : 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. Des blessures qui l’ont empêché de participer aux grands rendez-vous et qui pourraient le priver du huitième de finale retour face au Bayern Munich. Mais à en croire le journal L’Équipe, le Brésilien est déterminé à faire son retour le 8 mars prochain.

Un défi similaire à son retour pendant la Coupe du monde

L’attaquant parisien ne veut pas que sa blessure à la cheville droite l’empêche d’être présent contre le Bayern Munich. Le joueur de 31 ans a 16 jours pour se remettre sur pied. Pour lui « c’est un défi qu’il entend relever, avec la même détermination que celle qui lui a permis d’être rétabli pour le 8e de finale de Coupe du Monde contre la Corée du Sud », peut-on lire dans L’Équipe. Toujours selon le journal, l’absence de fracture l’a rassuré et le staff médical fait tout et va tout faire pour réduire l’oedème présent sur la cheville afin de mobiliser cette dernière. Demain, le Brésilien effectuera une nouvelle IRM pour savoir à quel niveau les ligaments sont touchés. Mais le joueur est « confiant et apaisé ». Le traumatisme de la Coupe du monde n’a pas disparu mais Neymar veut prouver aux supporters parisiens que sa bonne forme lors de la première partie de saison n’était pas uniquement pour préparer le Mondial.