Blessure Kimpembe – Quelles conséquences pour le PSG ?

Le PSG a obtenu une victoire de luxe sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-0) ce dimanche, mais a perdu pour plusieurs mois son défenseur, Presnel Kimpembe. Une blessure qui pourrait avoir des conséquences sur certains dossiers parisiens dans les semaines à venir.

C’est la très mauvaise nouvelle de la belle soirée vécue au Stade Vélodrome. Après plusieurs mois à soigner une gêne au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe a rapidement rechuté, seulement trois matches après son retour à la compétition. Une saison noire pour le Titi qui aura seulement disputé 15 matches (965 minutes) : 11 matches de Ligue 1, 3 de Ligue des champions et 1 au Trophée des Champions. Victime d’une rupture du tendon d’Achille droit, le défenseur de 27 ans sera éloigné des terrains pendant de très nombreux mois. De manière générale, ce type de blessure entraîne une indisponibilité d’au minimum six mois. Interrogé par nos soins, Alex B, Kiné-Ostéopathe, a donné des détails sur la période d’indisponibilité pour ce type de blessure : « Il va être sous attelle six semaines puis de nouveau six semaines pour recouvrir une marche sans compensation (talonnette). Il aura ensuite trois mois rééducation derrière pour une reprise de course. En fonction de sa vitesse de récupération il pourrait reprendre la compétition au mieux dans six ou sept mois. » Une longue absence qui aura des conséquences dans de nombreux dossiers pour le board parisien.

Quel avenir pour Presnel Kimpembe, en fin de contrat en 2024

L’été dernier, le champion du Monde 2018 avait quelques doutes sur son avenir. Lors d’un rassemblement avec l’équipe de France, le défenseur du PSG avait laissé planer une incertitude autour de son futur, lui dont le contrat prend fin en juin 2024 : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement. » Des propos qui avait rapidement fait réagir, surtout avec l’intérêt prononcé du Chelsea de Thomas Tuchel. Finalement, le natif de Beaumont-sur-Oise (dans le département du Val d’Oise) est resté dans la capitale française et est même devenu un cadre important du vestiaire de Christophe Galtier. Mais ses pépins physiques à l’ischio-jambier et au tendon d’Achille ont gâché la saison de « Presko » et lui ont fait manquer un total de 21 matches avant sa grave blessure contractée dimanche dernier. La saison 2022-2023 est d’ores et déjà terminée pour le Titi avec une longue absence qui pourrait avoir des conséquences sur son avenir.

En fin de contrat en juin 2024, Presnel Kimpembe discute actuellement de son avenir avec le board parisien. Et selon les dernières indiscrétions, le Français ne serait pas fermé à l’idée de vivre une nouvelle aventure et découvrir l’étranger avant la fin de sa carrière. Mais cette blessure, qui est très pénalisante pour un sportif de haut niveau, aura des conséquences dans son choix aussi bien du côté du joueur que du PSG. Désireux de prolonger le contrat du champion du Monde 2018, Luis Campos pourrait revoir ses plans. Avec cette rupture du tendon d’Achille, l’avenir de Presnel Kimpembe au PSG est écrit en pointillé. L’international tricolore devra se soigner pendant de nombreux mois après son opération et il manquera une partie de la saison 2023-2024. Un retour est espéré pour l’automne 2023. Ce type de blessure freinera également les prétendants intéressés par le profil du défenseur de 27 ans. Un dilemme qui s’annonce complexe pour toutes les parties. Selon les dernières informations de L’Equipe, les échanges entre les deux parties continuent mais le Titi ne voudrait pas un contrat longue durée.

La blessure de Kimpembe, une conséquence sur l’avenir de Sergio Ramos

Car en plus du cas Presnel Kimpembe, la direction du PSG tranchera aussi sur l’avenir de Sergio Ramos. Après une première saison gâchée par les blessures, l’Espagnol enchaîne les rencontres et monte peu à peu en puissance ces derniers jours. Mais l’ancien du Real Madrid devra également se poser des questions sur son futur, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Même si ses performances sont souvent mitigées et son âge assez avancé (il fêtera ses 37 ans le 30 mars prochain), l’ex-international espagnol pourrait être une solution à moindre coût pour les Rouge & Bleu, dont les dépenses sont toujours surveillées par le Fair-Play financier de l’UEFA.

Mais, le PSG ne serait pas le seul choix de Sergio Ramos pour la saison 2023-2024. En effet, le club d’Arabie saoudite, Al-Nassr, serait intéressé par la venue du numéro 4 parisien et cette destination pourrait être une belle porte de sortie pour le champion du Monde 2010 avant la fin de sa carrière. En novembre dernier, Sergio Ramos s’était exprimé sur son avenir en conférence de presse : « Concernant ma prolongation de contrat, je pense seulement à jouer et à être à mon meilleur niveau. On verra ce qu’il se passe à la fin de la saison. Je suis très heureux que le PSG ait fait un effort pour me signer il y a plus d’un an. J’espère pouvoir rendre la pareille avec de bonnes prestations dans la durée et des titres pour nos fans. » Reste désormais à savoir si la blessure longue durée de Presnel Kimpembe changera les plans du PSG et de Sergio Ramos, devenu un leader du vestiaire et un homme de confiance de Christophe Galtier.

La défense centrale, le chantier principal du mercato estival ?

Mais quel que soit l’état de forme ou l’avenir des joueurs présents dans l’effectif, le secteur défensif était de toute façon l’un des chantiers principaux pour l’été 2023. Comme aperçu à de nombreuses reprises lors des deux dernières saisons, la défense parisienne est trop souvent à la peine et manque de profondeur et de solution de rechange sur le banc, obligeant par moment Danilo Pereira et Nordi Mukiele à dépanner à ce poste. Et le club parisien a déjà mis la main sur une recrue importante dans ce secteur de jeu avec l’arrivée de Milan Skriniar (Inter Milan), libre de tout contrat en juin. Mais cette seule recrue ne sera pas suffisante pour améliorer qualitativement l’effectif à ce poste. À ce jour, seuls Marquinhos et El Chadaille Bitshiabu semblent voir leur avenir s’écrire au PSG. Et comme évoqué récemment par RMC Sport, le PSG voudrait « franciser » l’effectif et recruter des Français jeunes et performants. Pour le secteur défensif, Axel Disasi (AS Monaco) et Evan Ndicka (Eintracht Francfort) seraient notamment dans la short-list du board parisien.

Il faudra également connaître les motivations d’Abdou Diallo, prêté avec option d’achat au RB Leipzig cette saison et qui devrait revenir au PSG l’été prochain. Victime de nombreux pépins physiques depuis le début de sa carrière, l’international sénégalais souffre actuellement d’une blessure à un genou et refuserait de se faire opérer. Son avenir devra donc être discuté, lui dont le contrat prend fin en juin 2024. Une solution à moindre coût pour le club parisien, même si le joueur sera très regardant sur son rôle au sein du club. Au moment de son prêt, l’ancien du Borussia Dortmund avait révélé l’importance du temps de jeu pour sa carrière : « Je sentais que j’arrivais au bout de quelque chose et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien, en fait. Et le mercato, tant que le championnat n’a pas commencé, c’est le moment où il faut aussi penser à soi. J’avais envie d’être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l’édifice. » Le Sénégalais présente l’avantage d’être gaucher, un élément qui pourrait avoir son importance notamment dans une position d’axial gauche, poste habituellement occupé par Presnel Kimpembe.

Selon vous, que doit faire le PSG avec Presnel Kimpembe ? Quelles devront être les solutions pour compenser cette absence ? Partagez vos avis dans les commentaires.

