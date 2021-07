Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce lundi 26 juillet 2021 : Le Trophée des Champions face au LOSC qui arrive à grand pas mais avec toujours pas mal d’absents, la satisfaction Achraf Hakimi, et Raphaël Varane qui se dirige vers Manchester United alors qu’il était mentionné à plusieurs reprises du côté des Rouge & Bleu.

Le Parisien du jour explique qu’à six jours du Trophée des Champions face à Lille, “Mauricio Pochettino et sa bande vont aborder ce rendez-vous important sans de nombreux internationaux et avec des états de forme disparates.” Le journal local rapporte aussi qu’il y a “un vrai doute pour Sergio Ramos qui pourrait une nouvelle fois faire l’impasse ce mardi contre Séville”. Pourtant, l’Espagnol ne serait “pas de trop pour solidifier la défense parisienne, qui ne s’est pas montrée très rassurante avec la paire Kehrer-Bitshiabu en première mi-temps à Orléans.” Au rayon des satisfactions, Achraf Hakimi a fait du bien par sa “vitesse, sa percussion et sa capacité à servir ses partenaires.” Des qualités qui “seront des atouts précieux” pour la saison à venir. Keylor Navas de son côté à “envoyé des signaux très positifs alors qu’une concurrence féroce se prépare avec l’arrivée du gardien italien Gianluigi Donnarumma.” Enfin Xavi Simons est jugé comme “la bonne surprise” des matches de présaison.

Par ailleurs selon les informations du quotidien francilien, Manchester United et le Real Madrid seraient très proches d’un accord pour Raphaël Varane pour un transfert avoisinant 45 millions d’euros. Rappelons que plusieurs médias avaient annoncé un intérêt du PSG pour l’international français. Finalement le club de la capitale aura accueilli son ancien coéquipier en défense centrale, Sergio Ramos.

“Après Sergio Ramos, parti libre au PSG, le Real Madrid est sur le point de perdre un autre joueur historique, Raphaël Varane”, constate L’Équipe. Carlo Ancelotti va donc disposer des axiaux Alaba, Militao, Nacho, Vallejo et le jeune Victor. Jules Koundé – dont la clause de départ du FC Séville s’élève à 80M€ – serait convoité par le Real Madrid. Quoi qu’il en soit, en vendant Varane les Merengue devraient “rentrer une belle somme d’argent et alléger sa masse salariale. Le club le plus titré en C1 se renfloue. Pour mieux passer à l’attaque dans les derniers jours d’août sur le dossier de Kylian Mbappé…”, lit-on dans le journal sportif.

Dimanche prochain le PSG jouera le Trophée des champions à Tel-Aviv face à Lille. Le LOSC reste sur deux défaites en stage au Portugal. Les Dogues ont été battus 2-0 par Porto hier. “Avoir un grand gardien, ça joue beaucoup. Lille en sait quelque chose, et le non-remplacement de Maignan, parti à Milan, s’est fait sentir. Jardim n’a pas démérité, même si son jeu au pied reste perfectible. Ce sont d’ailleurs ses partenaires qui se sont mis à la faute en premier, à l’image de Reinildo, débordé sur son côté gauche et qui laissa un centre trouver Toni Martinez”, explique La Voix du Nord. 2-0 “c’est cher payé au final vu le contenu affiché, mais c’est la sanction du niveau Ligue des champions.” Le journal local ajoute qu’il “reste encore du travail. Et des renforts à espérer.” Le LOSC “a désormais une semaine pour ajuster la mire en vue du Trophée des champions, qu’il espère conquérir pour la première fois de son histoire, dimanche, face au PSG.” Le quotidien L’Équipe confirme que c’est surtout devant, que ça coince à Lille. “Très intéressant dans le jeu, le LOSC a à nouveau péché dans les vingt derniers mètres”, peut-on lire.