Revue de Presse PSG : Trophée des Champions, OM, Chevalier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 9 janvier 2026. Le PSG remporte le Trophée des Champions face à l’OM au bout du suspense, la grande performance de Lucas Chevalier…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG au Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 T.A.B). Pourtant mené à deux minutes de la fin du temps réglementaire, le club parisien a arraché l’égalisation dans les derniers instants grâce à Gonçalo Ramos (90e+5), avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but avec un Lucas Chevalier décisif. Dans ce domaine, les Rouge & Bleu sont injouables avec sept des huit dernières séance de tirs au but remportées. Après Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4-3 T.A.B) et Flamengo en Coupe intercontinentale (1-1, 2-1 T.A.B), c’est la troisième fois que les champions d’Europe s’imposent dans cet exercice cette saison. « À ce niveau-là, il n’y a pas de hasard et la loterie n’existe pas, quoi qu’en disent certains techniciens pour se défendre. Les Parisiens tirent mieux les tirs au but que les autres et les gardiens parisiens les arrêtent mieux également. Cela ne peut pas être un hasard non plus. » Et un homme est au centre de cette réussite : Borja Alvarez, l’entraîneur des gardiens parisiens. Face à Tottenham et l’OM, Lucas Chevalier a été décisif tandis que Matvey Safonov avait également sorti le grand jeu contre Flamengo.

Cette équipe du PSG ne lâche rien et a toujours faim de titres. « Ces hommes ont beau avoir tout gagné ces derniers mois, une fois que l’odeur des titres leur revient sous le nez, ils ne sont plus tout à fait les mêmes. » Pourtant, la prestation des Rouge & Bleu était loin d’être grandiose ce jeudi au Koweït. Les joueurs de Luis Enrique ont manqué d’énergie malgré une ouverture du score rapide d’Ousmane Dembélé (13e). Le milieu de terrain a notamment souffert et il a fallu se remettre au supersub et meilleur buteur de la saison (9 buts), Gonçalo Ramos, pour éviter la première déconvenue de l’année. « Voir Paris revenir dans les derniers instants des rencontres ne peut pas être un hasard non plus. C’est la résultante de l’état d’esprit d’un groupe capable de se sortir d’un soir moins flamboyant grâce à son mental. Il en faudra plus pour s’offrir une seconde partie de saison aussi performante que celle de 2025, mais il faut aussi se rappeler que le Trophée des Champions 2024, remporté à Doha face à Monaco (1-0), avait été tout aussi poussif. Il avait ouvert la voie à des mois d’émotions intenses », rappelle L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur la performance de Lucas Chevalier. Après des débuts difficiles au PSG, le portier de 24 ans tient enfin son match référence avec son nouveau club. En stoppant les tentatives de Matt O’Riley et de Hamed Junior Traoré lors de la séance de tirs au but, le gardien parisien n’a pas manqué l’occasion de se montrer. « Je savais que si on allait aux penalties, j’allais en sortir. Parce que j’étais trop déterminé pour aider l’équipe à gagner ce trophée », a-t-il déclaré après la rencontre. Mis en concurrence avec Matvey Safonov à la fin de l’année 2025, l’ancien du LOSC a profité de la blessure du Russe pour reprendre sa place de titulaire en 2026 (2 titularisations de suite face au Paris FC et l’OM). « Après deux matches d’affilée passés sur le banc (à Metz en L1, puis contre Flamengo), l’international français n’était plus tout à fait certain d’avoir les cartes en main pour retrouver sa place. C’est ce qu’avait laissé filtrer son entourage, et c’est probablement parce qu’il a conscience que le début de son aventure parisienne n’a pas non plus totalement répondu aux attentes que sa joie est volontairement restée contenue après le sacre parisien », explique L’E.

Entre la succession de Gianluigi Donnarumma à digérer, les commentaires acerbes sur ses prestations et la polémique du like pro-RN, Lucas Chevalier évolue dans un environnement hostile depuis son arrivée l’été dernier. Et face à l’OM, le Français aura livré sa meilleure performance de la saison. Outre la séance de tirs au but, il s’est montré performant durant toute la rencontre en repoussant de nombreuses offensives marseillaises. En revanche, il s’est montré hésitant sur le penalty obtenu par Mason Greenwood et aurait dû intervenir sur le but contre son camp de Willian Pacho. Mais « au regard du scénario et de ce final haletant conclu par une ‘happy end’, ce n’est pas ce qui l’a emporté jeudi. Le ratio a été plus que positif, et il faut espérer que Chevalier affiche lors de la deuxième partie de saison la régularité qui lui a fait défaut depuis son arrivée. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG au Trophée des Champions face à l’OM (2-2, 4-1 T.A.B). Malmenés par le rival marseillais, les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois prouvé leurs ressources mentales pour égaliser dans le temps additionnel grâce à Gonçalo Ramos avant de s’imposer aux tirs au but, privant l’OM d’un premier titre depuis 14 ans. « La réaction incroyable du banc parisien à l’égalisation et à la fin, extatique alors qu’il a tout gagné en 2025, et la joie explosive de Gonçalo Ramos, racontent mieux que les mots la rivalité entre Paris et Marseille, l’animosité absolue, la faim de titres aussi du PSG jamais achevée. Série en cours. » Comme en Supercoupe d’Europe et en Coupe intercontinentale, cette finale s’est jouée lors de la séance de tirs au but, et comme à chaque fois, un gardien parisien a été grandiose. Ici, Lucas Chevalier a repoussé les deux premières tentatives des Olympiens tandis que Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes et Désiré Doué n’ont pas manqué la cible.

Avant son penalty concédé face à Mason Greenwood lors du temps réglementaire, Lucas Chevalier s’était montré impeccable sur sa ligne de but, en repoussant de nombreuses occasions marseillaises. Ousmane Dembélé retrouve aussi son appétit devant les buts. Déjà buteur face au Paris FC le week-end dernier, le Ballon d’Or 2025 a ouvert le score dans ce Trophée des Champions 2025. « Il s’est dit de redevenir un joueur influent et pour l’instant, le résultat lui sourit. Son petit lob astucieux, révèle qu’il renoue avec son toucher, ses sensations, son sens du but, toutes ces bonnes nouvelles dont son équipe a besoin. » Mais, les joueurs de Luis Enrique auront souffert face aux Marseillais et leurs nombreux coups de pied arrêtés.