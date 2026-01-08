Chevalier : « Je savais que si on allait aux tirs au but, j’allais les sortir »

Le Trophée des champions a été animé jusqu’à la fin ce jeudi. Le PSG s’est imposé lors de la séance des tirs au but contre Marseille (1-1, 4 t.a.b à 1).

Pour le premier titre en jeu de l’année 2026, le PSG et Marseille s’affrontaient lors du Trophée des champions. Dans une belle rencontre, le PSG avait rapidement ouvert le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Marseille va réussir à renverser le match dans les quinze dernières minutes avant de voir Gonçalo Ramos égaliser dans les dernières minutes comme il sait excellemment le faire. Les deux équipes ont donc dû se départager lors de la séance des tirs au but. Dans cet exercice, les Parisiens n’ont pas tremblé alors que Lucas Chevalier a stoppé deux tentatives pour offrir le Trophée des champions au PSG (2-2, 4 t.a.b à 1). Élu homme du match, Lucas Chevalier sur cette victoire parisienne.

« L’équipe n’a pas abandonné »

« Je suis toujours modéré parce que cela n’a pas été facile pendant six mois. Même le match n’a pas été facile. Il faut se rendre compte aussi que quand on prend le 2-1 à la 85e, on se demande s’il y a un truc qui ne va pas. Au final, l’équipe n’a pas abandonné et je savais que si on allait aux tirs au but, j’allais sortir, lance le gardien du PSG au micro de Ligue 1 +. J’étais trop déterminé aujourd’hui pour aider l’équipe et pour faire gagner ce Trophée. Je suis content, toujours modéré, mais très content pour moi et pour le PSG. »