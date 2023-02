Monaco / PSG – les notes des Parisiens dans la presse

Le PSG a une nouvelle fois offert une performance insipide sur la pelouse de Monaco (3-1) lors de la 23e journée de Ligue 1. Dans une équipe remaniée en raison des absences de plusieurs cadres, ils sont peu à avoir répondu présent hier après-midi.

Le PSG peut remercier Gianluigi Donnarumma. Sans le portier italien, les Rouge & Bleu auraient eu une note plus salée sur la pelouse de Monaco (3-1). L’ancien du Milan a réalisé sept arrêts dont plusieurs spectaculaires comme celui en fin de match face à Minamino. Dans l’Equipe et Le Parisien, il a été le joueur du PSG le mieux noté avec une note de 7. « Livré à lui-même, l’Italien a permis, en première période, à son équipe sur trois arrêts de rester un peu dans le match. […]Si Paris n’a pas été humilié, c’est grâce à lui. » Même son de cloche du côté du journal francilien. « Abandonné par sa défense, il a fait ce qu’il a pu. » Seul autre joueur à avoir la moyenne, Warren Zaïre-Emery, seul buteur du match côté PSG, qui a reçu la note de 5. « À 16 ans, il devrait être celui qui accompagne les autres au milieu de terrain et il était le rare milieu parisien qui tentait de jouer vers l’avant. Après son but, à la réception d’un centre de Bernat (39e), il a connu plus de difficulté à se sortir du pressing de Camara et de Fofana, perdant notamment deux ballons plein axe qui auraient pu avoir des conséquences plus douloureuses« , décrypte l’Equipe. « Le gamin de 16 ans fêtait sa deuxième titularisation en Ligue 1 après celle à Rennes le 15 janvier. Aligné en relayeur droit, il a de nouveau cherché à se projeter vers l’avant pour un impact à deux vitesses. Récompensé d’un but, son deuxième de la saison, en étant à la conclusion d’une action d’école (2-1, 39e)« , analyse de son côté le Parisien.

El Chadaille Bitshiabu reçoit la note de 2

Titulaire dans la défense à trois du PSG, El Chadaille Bitshiabu n’a joué qu’une mi-temps. Le titi a été l’auteur d’une très grosse faute qui a amené le deuxième but monégasque. Sur le premier, il est trop facilement effacé par Fofana. Dans les deux quotidiens, il a reçu la note de 2. « Cela a ressemblé à un cauchemar. Comment, à 17 ans, va-t-il se relever d’une telle prestation où il aura été impliqué sur deux buts ? Sur le premier, il est trop facilement effacé par Youssouf Fofana. Mais la séquence du deuxième dit tout de son inexpérience. Sa perte de balle devant Diatta – il aurait dû la passer en retrait à Marquinhos – est terrible. Derrière, il a tenté de ne pas se noyer« , lance l’Equipe. « En immense difficulté, le jeune défenseur a nagé en plein cauchemar. Il est pris par le sombrero de Fofana (1-0, 4e), puis se fait chiper le ballon sous la pression de Diatta sur le second but. Trop loin de Ben Seghir sur la troisième réalisation monégasque, il est remplacé à la pause par Ramos« , analyse le Parisien. Dans le quotidien sportif, huit joueurs ont eu une note de 3. Dans le quotidien régional, c’est le 3,5 qui est le plus représenté avec quatre joueurs.