Revue de presse PSG : US Orléans, Kylian Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 21 janvier 2024. Le PSG qui s’impose sans trembler contre l’US Orléans. Kylian Mbappé encore décisif…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la victoire du PSG contre l’US Orléans en 16es de finale de la Coupe de France (1-4). « Au cas où il y avait un doute sur l’implication du PSG en Coupe de France, il a été levé hier soir à Orléans, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale avec autorité. » Le quotidien sportif indique aussi que le club de la capitale souhaite reconquérir la Coupe de France, trophée qui lui échappe depuis maintenant deux saisons. Lors de cette rencontre contre l’équipe de National, Luis Enrique avait décidé d’aligner un onze résolument offensif. « Et comme il y a deux semaines contre Revel, le PSG a ouvert le score après un quart d’heure de jeu et des séquences étourdissantes de possession. » Passeur décisif sur le premier but de la rencontre, Randal Kolo Muani n’a pas livré une prestation solide derrière, estime l’Equipe. « Ce qui est regrettable pour un international français le plus souvent relégué sur le banc dans les grandes affiches de son club. » Le quotidien sportif note également que Gonçalo Ramos, avant son but, n’avait pas été plus brillant non plus que son compère de l’attaque. Placé dans le couloir droit, l’ancien du Benfica n’a pas sombré en dépit de quelques mauvais choix, souligne l’Equipe. « Malgré tout, Luis Enrique disait toute sa satisfaction au sujet de ses deux attaquants » en après-match.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Kylian Mbappé, impliqué sur les quatre buts du PSG hier soir. « Si Luis Enrique, on peut l’imaginer, ferait bien souffler de temps en temps Kylian Mbappé, afin de le préserver pour les échéances déterminantes qui se profilent, surtout quand les adversaires évoluent dans les divisions inférieures, l’entraîneur parisien sait aussi que son meilleur buteur est une sorte de totem de succès pour son équipe. » Double buteur et passeur décisif, le numéro 7 du PSG a désormais inscrit 28 buts et délivré six passes décisives en 26 matches avec les Rouge & Bleu toutes compétitions confondues cette saison. Son coéquipier, Danilo Pereira, a souligné la mentalité du meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. « C’est remarquable parce qu’il est toujours impliqué. Il essaie toujours de marquer, d’aider les coéquipiers par ses passes décisives. Même face à des équipes de divisions inférieures, il est toujours là. » En plus de sa performance sur le terrain, il a été généreux en coulisses. « Après la rencontre, le Parisien a pris le temps de signer des autographes et prendre des photos avec ses adversaires. Ces derniers n’oublieront pas cette soirée, pour lui, ce n’était qu’un match comme un autre puisqu’il a marqué et a été décisif. »

A voir aussi : Senny Mayulu : « Je suis très content et très fier »

De son côté, Le Parisien revient également sur la victoire du PSG contre l’US Orléans. Un succès sans surprise mais également sans émotion, lance le quotidien francilien. « Avec ses doublures et ses fantômes, le PSG a souvent marché à l’ombre à Orléans, refusant d’éclairer le jeu, la soirée et ce 16e de finale comme s’il ne faisait déjà pas suffisamment froid comme ça. Paris était à la source mais il n’a pas vraiment recoupé ses infos. » Comme l’Equipe, le quotidien régional estime que Gonçalo Ramos n’a existé dans ce match que par son but de la tête. Avec les matches importants qui arrivent, Luis Enrique a pu continuer de passer en revue son effectif même s’il semble avoir trouver son onze type, estime Le Parisien. « Cette victoire en Coupe de France va permettre à tous les recalés de se dire qu’ils auront encore une chance de se montrer avant le choc européen, avec un 8e de Coupe de France programmé le 6 ou 7 février pour l’instant. Il maintient les ego sous cape, ce qui constituait sans doute le but principal du coach parisien. »