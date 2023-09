Revue de presse PSG : Verratti, Ekitike, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 14 septembre 2023. Avec l’officialisation du départ de Marco Verratti, le club de la capitale perd un des piliers de l’ère QSI, Hugo Ekitike qui sait qu’il ne devrait pas jouer ces prochaines semaines, Mbappé apte pour Nice, mais pas à 100%…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le départ officiel de Marco Verratti du PSG. Après onze ans sous le maillot des Rouge & Bleu, le milieu de terrain a rejoint le club qatari d’Al-Arabi. Arrivé à 19 ans au sein du club de la capitale, il quitte le club 11 ans après en devenant une légende du club. En restant, il aurait pu devenir le joueur le plus capé de l’histoire du PSG, un objectif qui trottait dans un coin de sa tête, assure le quotidien francilien. Il s’arrête à 416 matches, derrière Jean-Marc Pilorget et ses 435 rencontres. « Au-delà de son palmarès de mammouth et unique dans l’histoire du football français – 30 trophées remportés, neuf titres de champion de France, un record pour un joueur de Ligue 1 – se souvenir du passage de Marco Verratti au PSG, c’est se souvenir du joueur délicieux qu’il a été. » Le Parisien indique qu’il a passé plus de la moitié de ses matches dans la capitale au côté de Thiago Motta et Blaise Matuidi, « un trio complémentaire, redoutable et jamais vraiment remplacé. » Le quotidien francilien assure que Marco Verratti laissera quoi qu’il arrive une trace indélébile dans l’histoire du club parisien. « Quand il s’agira de dresser une équipe type de l’histoire du PSG, on ne pourra pas faire autrement que de réserver une place de titulaire au « Petit Hibou ». » Le Parisien explique que certains le voient comme un symbole des échecs de l’ère QSI, des remontadas, des éliminations piteuses en Ligue des champions. « Oui, Verratti a été au cœur de toutes ces mésaventures, étant dans le même temps qu’un acteur minime du Final 8 de 2020, comme un paradoxe, lui qui a porté son équipe à bout de bras à de nombreuses reprises en Europe« , conclut Le Parisien.

A voir aussi : Matuidi : « Marco a marqué l’histoire du PSG »

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande si avec ce transfert de Marco Verratti du PSG à Al-Arabi, il peut y avoir un conflit d’intérêt. Un sujet que qui a été traité sur Canal Supporters hier après-midi.

De son côté, l’Equipe fait un point sur la situation d’Hugo Ekitike. Le jeune attaquant (21 ans) a décidé de rester au PSG cet été alors que sa direction lui a fait savoir qu’elle ne comptait pas sur lui. Elle a même tenté dans l’inclure dans le transfert de Randal Kolo Muani mais l’ancien rémois a refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort. Le quotidien sportif explique que le numéro 44 parisien a vécu une trêve internationale qu’il gardera en mémoire. « Après avoir traversé une fin de mercato mouvementée, il avait décidé de profiter des quelques jours de repos accordés au groupe par Luis Enrique pour déconnecter avec des amis à Marrakech. Il y était le vendredi soir de l’effroyable tremblement de terre. Par chance, ils ont pu rentrer à Paris dès le lendemain sans autre conséquence qu’une peur immense. » Présent le lundi au Campus PSG, il s’est replongé dans le travail avec le même sérieux et la même abnégation que celle qu’il démontre depuis le mois de juillet, souligne l’Equipe. Mais cela ne devrait pas suffire pour qu’il obtienne du temps de jeu dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, avance le quotidien sportif. « Ce n’est pas que Luis Enrique n’apprécie pas Ekitike. Au contraire, l’entraîneur espagnol le trouve investi et très actif en séance. Mais il doit aussi se plier aux injonctions de sa direction, qui a décidé que le jeune attaquant devait partir à Francfort, ce qu’il n’a pas fait. […]Nasser al-Khelaïfi a même vu rouge, très rouge, lorsque Ekitike a refusé d’être inclus dans le deal de Randal Kolo Muani. » L’Equipe explique qu’Hugo Ekitike préférait la Premier League où Crystal Palace et West Ham se montraient insistants. Mais Crystal Palace, qui tenait la corde dans l’esprit du joueur, proposait un prêt payant de 3 M€ avec une option d’achat de 35 M€ levée à partir du vingtième match joué, et il assumait le salaire. Le prédisent parisien avait expliqué qu’en raison du fair-play financier, il ne pouvait accepter qu’un transfert. Hugo Ekitike devrait attendre le mercato hivernal pour peut-être se trouver une porte de sortie, mais en attendant, il va devoir se contenter des séances d’entraînement. « En janvier, les clubs recherchent le plus souvent des attaquants. Si le PSG est toujours aussi préoccupé par le fair-play financier et qu’une nouvelle offre de prêt payant avec option d’achat obligatoire se présente d’Angleterre, il pourrait peut-être revoir sa position« , conclut l’Equipe.

L’Equipe évoque aussi le physique de Kylian Mbappé, lui qui est resté sur le banc lors d’Allemagne / France en raison d’une gêne au genou. Le joueur attaque un calendrier infernal avec le PSG durant la deuxième partie de ce mois de septembre avec des chocs en Ligue 1 (Nice, Marseille, Rennes) et le retour de la Ligue des Champions (Dortmund, Newcastle). Le quotidien sportif explique que l’attaquant veut aborder cette série de rencontres avec fraîcheur. De son côté, le PSG a vu d’un très bon œil le fait que Kylian Mbappé, mais également Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé ne soient pas ou peu utilisé contre les Allemands. « Au point d’avoir décroché leur téléphone pour sensibiliser Deschamps sur ce point ? On repoussait cette hypothèse en interne, tout en précisant que l’équipe de France a « toujours voulu avoir une relation constructive avec tous les clubs » et « dans l’intérêt des joueurs ». » Le quotidien sportif indique que le numéro 7 parisien n’abordera pas cet enchaînement de rencontre à 100% athlétiquement. « Et Paris a une responsabilité dans ce déficit actuel. Après ses vacances et sa traditionnelle reprise dans le sud en famille, Mbappé n’a pas pu suivre son programme habituel en raison de sa mise à l’écart. Pas de séances intenses, un seul match amical (contre Le Havre, 2-0) et surtout un trou de quasiment un mois entre ses deux premières rencontres de la saison (Le Havre, le 21 juillet et Toulouse, 1-1, le 19 août). » Kylian Mbappé sait qu’il est attendu la semaine prochaine. Une montée en puissance est programmée. Dortmund puis l’OM sont les deux rendez-vous qui doivent vraiment lancer sa saison, conclut l’Equipe.