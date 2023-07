Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 28 juillet 2023. Les questions autour du possible départ de Marco Verratti à Al-Hilal, Neymar et son possible retour sur les terrains contre le Cerezo Osaka, Noha Lemina et Ethan Mbappé qui se font remarquer positivement au Japon…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le dossier Marco Verratti en se posant trois questions sur son futur. La première, est-il prêt à quitter le PSG ? « Symbole du PSG version QSI, il est, pour certains, également devenu un de ceux qui en personnifient les échecs à répétition et la politique à la fois trop laxiste et clinquante de ses dirigeants. » Un point de vue qui a commencer à heurter le milieu de terrain avance le quotidien francilien. En privé, il explique pouvoir encaisser les critiques justifiées, mais pas les attaques gratuites. Même s’il a été moins performant la saison dernière, il disait encore y a peu qu’il faisait du PSG sa priorité pour son futur. « Mais pour la première fois, le soutien de ses dirigeants ne coule pas de source. En outre, la proposition d’Al-Hilal, avec un salaire annuel de 50 millions d’euros, a de quoi faire réfléchir. » Le Parisien se demande aussi si le PSG veut vraiment vendre son numéro 6. Auteur de sa pire saison sous le maillot des Rouge & Bleu, Marco Verratti est-il sur le déclin ? « C’est une question que se pose logiquement la direction sportive. » Le quotidien régional explique que l’ancien de Pescara n’est plus intouchable et que la porte est ouverte à un départ, mais pas à n’importe quel prix. L’offre d’Al-Hilal de 30 millions d’euros est très éloignée des demandes de la direction parisienne. Selon les informations du quotidien, le club saoudien « ne serait pas prêt à faire un geste supplémentaire pour l’instant. Seuls d’éventuels bonus pourraient être ajoutés. Pas de quoi satisfaire Paris. » Enfin, le Parisien s’interroge sur la position de Luis Enrique dans ce dossier. L’international italien serait un homme de base dans l’esprit du nouvel entraîneur du PSG. « Même s’il profite des matchs de préparation pour tester Manuel Ugarte, les jeunes Ndour, Zaïre-Emery, Vitinha et même Fabian Ruiz« , il martèle en privé qu’il compte sur Verratti avance le quotidien francilien. Mais avec tout de même une condition, qu’il revienne au meilleur de sa forme pour coller aux attentes du jeu prôné par le nouveau coach. Dans l’esprit de Luis Enrique, « il souhaite le faire monter en puissance dans son milieu.«

Blessé à la cheville droite le 19 février dernier, puis opéré de cette dernière le 10 mars, Neymar a fait son retour à l’entraînement collectif avec le PSG lors de la tournée au Japon. Avec les absences de Lionel Messi et Kylian Mbappé, il est de retour en pleine lumière, avance Le Parisien. « Adulé, comme d’habitude, par le public, et adoubé, de nouveau, par son employeur. » Même s’il n’a plus joué depuis des mois avec le PSG, « force est de constater qu’à l’autre bout du globe, ces blessures et ces excès – qui agaçaient son club, au point que sa direction accepte de s’en séparer il y a encore quelques semaines – n’ont pas le même effet sur le public. » Depuis son retour, le numéro 10 du PSG la joue profil bas. Il n’a pas tiré la couverture à lui. Pour cette nouvelle saison, il aurait comme objectif de redevenir le meilleur joueur du monde. « Un objectif personnel que le Brésilien entend relever à Paris. » La nouvelle d’un Neymar qui veut poursuivre au sein du club de la capitale ne déplaît, aujourd’hui, pas à grand monde en interne, assure le quotidien francilien. Après presque une semaine au Japon, il donne l’impression d’être prêt, au moins quelques minutes, à faire son retour à la compétition ce vendredi face au Cerezo Osaka conclut Le Parisien.

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur deux titis du PSG présents lors du Japan Tour 2023, Noha Lemina et Ethan Mbappé. Le quotidien sportif explique que les deux joueurs devraient encore à avoir du temps de jeu lors des trois derniers matches de préparation des champions de France, « en attendant de voir s’ils intègrent sur la durée le groupe pro de Luis Enrique. » Arrivé discrètement avec le groupe parisien à Osaka, Ethan a pris ses marques. Au sein de la délégation parisienne, son comportement est salué et apprécié, indique le quotidien sportif. Les deux titis passent « le plus clair de leur temps avec leurs copains du centre, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni et Louis Mouquet, Serif Nhaga mais aussi Achraf Hakimi, le grand pote de son frère. » Au moment d’évoquer Lemina, l’Equipe explique que le jeune milieu offensif (18 ans) dégage, malgré son jeune âge, une grande puissance sur ses premiers appuis. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, il n’est pas certain de rester cette saison. « L’an dernier, l’idée d’une expérience ailleurs, sous forme de prêt, le tentait. Il pourrait à nouveau avoir les mêmes envies cet été« , avance le quotidien sportif. En gommant ces petites aspérités, il est promis à une carrière dans l’élite lance l’Equipe. « Il aura l’occasion, tout comme Ethan Mbappé, de démontrer ses qualités d’ici au retour à Paris, le 4 août, et de convaincre Luis Enrique de compter sur eux.«

L’Equipe évoque aussi le dossier Rasmus Höjlund. Le quotidien sportif explique que le PSG a fait une offre de 50 millions d’euros à l’Atalanta Bergame pour son attaquant danois (20 ans). Le club de la capitale ne compte pas aller plus haut et attend la réponse du club de Serie A. Le buteur privilégierait toujours une arrivée à Manchester United, qui a fait une offre de 50 millions d’euros, plus dix millions de bonus, « même si son entourage a reçu avec intérêt l’offre parisienne. » Höjlund aurait déjà trouvé un accord contractuel avec les Red Devils, le club de ses rêves.

Autre attaquant dans le viseur du PSG, Harry Kane. Mais ce dossier s’annonce compliqué puisque le souhait de l’international anglais, qui fête ses 30 ans ce vendredi, serait de rejoindre le Bayern Munich. L’Equipe explique qu’une réunion entre une délégation du club allemand et le président de Tottenham, Daniel Levy, doit avoir lieu aujourd’hui à Londres. Le Bayern devrait tenter le tout pour le tout en offrant au minimum 100 millions d’euros pour Kane, qui arrive en fin de contrat en juin 2024. Mais en cas de nouvel échec, le PSG pourrait en profiter lance le quotidien sportif. « Il serait prêt à s’aligner sur les prétentions londoniennes et à convaincre le joueur, avec une offre financière encore plus importante que celle du club allemand.«